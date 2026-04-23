https://ukraina.ru/20260423/stagniruyuschiy-es-finansiruet-razzhiganie-konflikta-na-ukraine---sovbez-rf-1078219940.html
Стагнирующий ЕС финансирует разжигание конфликта на Украине - Совбез РФ
Евросовет одобрением кредита на €90 млрд киевскому режиму поддерживает разжигание конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
2026-04-23T13:15
новости
украина
россия
европа
сергей шойгу
владимир зеленский
совбез
евросовет
ес
кредит
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056685160_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_bbab7753f30bc22426adeb772cb908cd.jpg
Накануне дипломаты Евросоюза одобрили выделение киевскому режиму кредита на 90 миллиардов евро и одобрили очередной пакет антироссийских санкций. Совбез России считает эти решения деструктивными."Обратили внимание, что 22 апреля 2026 года Европейский совет одобрил выделение киевскому режиму очередного кредита в размере 90 миллиардов евро на разжигание конфликта на Украине. Данное решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации", - констатировал Шойгу.Он также обратил внимание на отчет статистического агентства союза Евростат, в котором отражены государственные долги ведущих государств Западной Европы. В частности, госдолг Франции уже выше 3,5 триллиона евро и близок к этому показателю госдолг Италии.Ситуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Финансовый коллапс, мобилизационный кризис и армия роботов. Украина в международном контекстеТем временем Финляндия окажет военную помощь режиму Зеленского на € 300 млнАктуальное интервью: Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить РоссииБольше новостей дня представлено в обзоре Одни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056685160_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_8f52ce28a90da9299e4f65820aadab13.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
