https://ukraina.ru/20260423/nikita-mendkovich-esli-voyna-s-iranom-zatyanetsya-es-pozhertvuet-interesami-vengrii-chtoby-navredit-1078196910.html

Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России

Если Евросоюз захочет выстроить нормальные отношения с руководством Венгрии, он будет пытаться давить на Зеленского. Но вряд ли европейцы этим захотят заниматься, потому что стратегической целью ЕС является поражение России. Они заинтересованы в Киеве больше, чем в Будапеште.

2026-04-23T06:30

интервью

иран

сша

венгрия

дональд трамп

владимир зеленский

нато

ес

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072256356_348:87:3473:1845_1920x0_80_0_0_bb1d3ed5f47de38f0dd471318af3c06b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Уходящее правительство Венгрии, несколько месяцев блокировавшее принятие пакета помощи Украине, изменило курс и сняло вето на 90-миллиардный кредит Киеву. На решение Будапешта повлияло обещание Украины разблокировать поставки по нефтепроводу "Дружба".- Никита Андреевич, можно ли утверждать, что Венгрия в очередной раз продавила свои интересы в Евросоюзе?- Насколько я понимаю, торг с новым правительством Венгрии предполагался изначально именно по такой схеме. Венгрию неоднократно успешно продавливали еще при Орбане. Новая партия власти настроена более пробрюссельски.Но Киев является проблемой при заключении любых соглашений, потому что это нестабильный элемент. Мы это знаем и по опыту американо-российских переговоров. Но если Евросоюз захочет выстроить нормальные отношения с руководством Венгрии, он будет пытаться давить на Зеленского. Но вряд ли европейцы этим захотят заниматься, потому что стратегической целью ЕС является поражение России. Они заинтересованы в Киеве больше, чем в Будапеште.Все зависит от того, как Европа воспринимает энергокризис и как долго еще продержится проблемная ситуация на Ближнем Востоке. От этого будет зависеть важность сделок по газу для европейских потребителей.Если ситуация на Ближнем Востоке будет оставаться нестабильной, то больше вероятности, что они будут давить на Киев, потому что сделка по газу будет нужна не только Будапешту, но и основным игрокам ЕС.Если же ситуация будет стабилизирована, в том числе и из-за давления Конгресса на Трампа, который заставит его отказаться от военных операций в регионе, то тогда пожертвуют интересами Будапешта, чтобы больше насолить России.- Перейдем к конфликту на Ближнем Востоке. К чему приведет двойная блокада Ормузского пролива на фоне отказа Ирана от второго раунда переговоров?- Я считаю второй раунд переговоров фикцией. Иран уже высказывался определённо относительно того, что на следующий раунд переговоров у него нет повестки, что они к нему не готовятся, так как считают грубым нарушение соглашений двойную блокаду пролива.Переговорный процесс изначально был под сомнением, потому что Израиль долго не удавалось убедить прекратит агрессию в Ливане, а это было частью соглашения Ирана с американо-израильской коалицией.Не исключаю, что Трамп может отказаться от бомбовых ударов в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду, заявляя в Конгрессе, что это не боевые действия, а контроль за соблюдением санкций. С юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант может прокатить, и он удобен для Трампа. Это позволяет не идти на переговоры с Ираном и не признавать свое поражение. Одновременно сохраняется давление на Тегеран.Сейчас ситуация на Ближнем востоке зыбкая. Именно поэтому у меня такой двойственный прогноз по ситуации в Европе. По моим прогнозам, ситуация с нестабильностью в регионе продлится и в мае. Это связано с тем, что Трамп нашел лазейку и будет ею пользоваться: привести на место боевых действий двойную блокаду, которая экономически медленно должна удушать Иран.С другой стороны, у Ирана есть прекрасный повод развивать контакты с нами и форсировать развитие экспортной торговли через Каспий, который американцы не смогут перекрыть при всем желании.У Трампа в отношении Ирана вполне определённая цель. Изначально это захват природных богатств для усиления своего контроля над мировыми целями на энергоносители. Это показала его более успешная операция против Венесуэлы и более провальная против Ирана. Цели провозглашались открыто. Более того Трамп говорил, что его цель управлять кадровыми назначениями в этих странах, самому формируя удобные режимы. Ранее все это прикрывалось в Вашингтоне словами про демократию. Трамп же пришел к выводу, что в это больше никто не верит. Но Иран вполне смог дать отпор США и Израилю. Это важный пример для других стран региона: Америка уже не столь сильна. Нужно уметь говорить Америке нет и ставить крест на их интересах.- Как затянувшаяся война оборачивается против Трампа внутри США?- Сильно упала поддержка Трампа и со стороны демократов, и со стороны правого крыла трампистов. Демократы возражают против самого Трампа и играют с гуманитарной риторикой.Трамписты считают, что в долгосрочной перспективе эта операция в большей степени интересна Израилю. Изначально военные эксперты правого крыла, как Ларри Джонсон, считали перспективы захват Ирана более чем сомнительными. США, чтобы играть на рынке энергоресурсов, нужно было бы нормализовать отношения с Ираном.Это было бы очень сложно на фоне долгоиграющего конфликта. Это постоянно саботировалось бы произраильским лобби. Но этого от Трампа ждал его правый электорат. В текущей ситуации, когда правые и левые (в американской политической системе демократы считаются левыми) это плохой звонок. Он позволяет диаметрально противоположные части электората объединить под антипрезидентскими лозунгами.Осень промежуточные выборы в США, возникает вопрос, какие результаты на них покажут республиканцы. Правое крыло, скорее, будет их бойкотировать или поддерживать внесистемных кандидатов. На этом фоне могут усилиться демократы, из-за чего республиканцы потеряют влияние в парламенте. Тогда Трамп будет досиживать свой срок. Изначально у него были слабые позиции, потому что он не смог выстроить свой кадровый резерв. Сейчас американцы и слева, и справа задаются вопросом: зачем мы убивали школьниц в Минабе, если у нас так выросли цены на бензин? И это большая проблема для Трампа.- Почему другие страны заняли выжидательную позицию по Ирану?- Нашим интересам развитие ситуации пока отвечает, потому что удерживает высокие цены на энергоносители, что позитивно сказывается на наполнении бюджета. У нас высокие налоги на добычу и экспорт нефти и газа, потому что на эти товары высокая маржа на мировых рынках. За счет этого мы удерживаем относительно низкую ставку на другие виды бизнеса. Много ругают наши налоги, но они все-таки ниже, чем на Западе.Мы сочувствием Ирану и оказываем ему политическую поддержку, но вкладывать большие ресурсы в стабилизацию нам нет смысла.Ближневосточные государства выжидают, чем это кончится. В зависимости от того, насколько Вашингтон по итогам этой заварушки будет ослаблен, они займут или про- или антиамериканскую позицию.Европейцы скатились на нейтральную позицию, страны НАТО отказались поддерживать операцию США, после чего Штаты стали оскорбленно говорить о выходе из Альянса. Даже Британия, которая в марте обещала предоставить свои аэродромы, переиграла свою позицию в апреле.Как ни подавай эту новость, в Иране происходит террористическая операция Израиля и США, неспровоцированная внешняя агрессия. На текущий момент европейцам нет смысла вписываться за США и Израиль, но ссорится с ними им тоже невыгодно.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

