Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу - 13.06.2026 Украина.ру
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Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу
Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу - 13.06.2026 Украина.ру
Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу
В Европе всё больше недовольны Каей Каллас, пишет Euronews. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T13:17
2026-06-13T13:17
каллас кая
новости
европа
сша
иран
вооруженные силы украины
нато
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ан-32
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В ЕС считают, что глава дипслужбы Кая Каллас "делает многое, чтобы лишиться поддержки". Также бывшую главу Эстонии считают не очень хорошей в налаживании союзов внутри блока.И коротко о других новостях к этому часу:🟦 Случаи заражения ВИЧ выявили в подразделениях ВСУ под Харьковом и Купянском, заявил замминистра здравоохранения здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев. По его словам, в связи с недоукомплектованием ВСУ на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Тенденция может повлиять на эпидемиологическую безопасность жителей прифронтовых населённых пунктов;🟦 НАТО хочет дать главнокомандующему в Европе больше свободы для сбивания дронов, пишет Politico. Вопрос поднимут на саммите в Анкаре 7–8 июля. Новое предложение должно предоставить американскому генералу Алексусу Гринкевичу, верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе, большую гибкость;🟦 КНДР обвинила США в провокации из-за поставок оружия Южной Корее. Ранее Вашингтон одобрил продажу Сеулу ракет "воздух-воздух" на $300 млн. А за последний месяц США одну за другой разрешили поставки различных вооружений на миллиарды долларов;🟦 Армия Израиля не уйдёт из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментируя переговоры между США и Ираном;🟦 Тегеран усилил защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащённого урана, пишет CNN. В материале говорится, что последние несколько недель Иран активно прилагает усилия по сокрытию своего запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия, намеренно обрушивая туннели и минируя входы взрывчаткой;🟦 Пять человек погибли, один выжил при крушении Ан-32 ВВС Индии на авиабазе в Ассаме, сообщили в индийских ВВС.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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каллас кая, новости, европа, сша, иран, вооруженные силы украины, нато, ввс, ан-32
Каллас Кая, Новости, Европа, США, Иран, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВВС, Ан-32

Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу

13:17 13.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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В Европе всё больше недовольны Каей Каллас, пишет Euronews. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В ЕС считают, что глава дипслужбы Кая Каллас "делает многое, чтобы лишиться поддержки". Также бывшую главу Эстонии считают не очень хорошей в налаживании союзов внутри блока.
И коротко о других новостях к этому часу:

🟦 Случаи заражения ВИЧ выявили в подразделениях ВСУ под Харьковом и Купянском, заявил замминистра здравоохранения здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев.
По его словам, в связи с недоукомплектованием ВСУ на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Тенденция может повлиять на эпидемиологическую безопасность жителей прифронтовых населённых пунктов;

🟦 НАТО хочет дать главнокомандующему в Европе больше свободы для сбивания дронов, пишет Politico. Вопрос поднимут на саммите в Анкаре 7–8 июля. Новое предложение должно предоставить американскому генералу Алексусу Гринкевичу, верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе, большую гибкость;

🟦 КНДР обвинила США в провокации из-за поставок оружия Южной Корее. Ранее Вашингтон одобрил продажу Сеулу ракет "воздух-воздух" на $300 млн. А за последний месяц США одну за другой разрешили поставки различных вооружений на миллиарды долларов;

🟦 Армия Израиля не уйдёт из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментируя переговоры между США и Ираном;

🟦 Тегеран усилил защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащённого урана, пишет CNN. В материале говорится, что последние несколько недель Иран активно прилагает усилия по сокрытию своего запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия, намеренно обрушивая туннели и минируя входы взрывчаткой;

🟦 Пять человек погибли, один выжил при крушении Ан-32 ВВС Индии на авиабазе в Ассаме, сообщили в индийских ВВС.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
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Каллас КаяНовостиЕвропаСШАИранВооруженные силы УкраиныНАТОВВСАн-32
 
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