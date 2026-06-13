Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныКая Каллас
© Фото : Пресс-служба президента Украины
В Европе всё больше недовольны Каей Каллас, пишет Euronews. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В ЕС считают, что глава дипслужбы Кая Каллас "делает многое, чтобы лишиться поддержки". Также бывшую главу Эстонии считают не очень хорошей в налаживании союзов внутри блока.
И коротко о других новостях к этому часу:
🟦 Случаи заражения ВИЧ выявили в подразделениях ВСУ под Харьковом и Купянском, заявил замминистра здравоохранения здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев.
🟦 Случаи заражения ВИЧ выявили в подразделениях ВСУ под Харьковом и Купянском, заявил замминистра здравоохранения здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев.
По его словам, в связи с недоукомплектованием ВСУ на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Тенденция может повлиять на эпидемиологическую безопасность жителей прифронтовых населённых пунктов;
🟦 НАТО хочет дать главнокомандующему в Европе больше свободы для сбивания дронов, пишет Politico. Вопрос поднимут на саммите в Анкаре 7–8 июля. Новое предложение должно предоставить американскому генералу Алексусу Гринкевичу, верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе, большую гибкость;
🟦 КНДР обвинила США в провокации из-за поставок оружия Южной Корее. Ранее Вашингтон одобрил продажу Сеулу ракет "воздух-воздух" на $300 млн. А за последний месяц США одну за другой разрешили поставки различных вооружений на миллиарды долларов;
🟦 Армия Израиля не уйдёт из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментируя переговоры между США и Ираном;
🟦 Тегеран усилил защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащённого урана, пишет CNN. В материале говорится, что последние несколько недель Иран активно прилагает усилия по сокрытию своего запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия, намеренно обрушивая туннели и минируя входы взрывчаткой;
🟦 Пять человек погибли, один выжил при крушении Ан-32 ВВС Индии на авиабазе в Ассаме, сообщили в индийских ВВС.
🟦 НАТО хочет дать главнокомандующему в Европе больше свободы для сбивания дронов, пишет Politico. Вопрос поднимут на саммите в Анкаре 7–8 июля. Новое предложение должно предоставить американскому генералу Алексусу Гринкевичу, верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе, большую гибкость;
🟦 КНДР обвинила США в провокации из-за поставок оружия Южной Корее. Ранее Вашингтон одобрил продажу Сеулу ракет "воздух-воздух" на $300 млн. А за последний месяц США одну за другой разрешили поставки различных вооружений на миллиарды долларов;
🟦 Армия Израиля не уйдёт из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментируя переговоры между США и Ираном;
🟦 Тегеран усилил защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащённого урана, пишет CNN. В материале говорится, что последние несколько недель Иран активно прилагает усилия по сокрытию своего запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия, намеренно обрушивая туннели и минируя входы взрывчаткой;
🟦 Пять человек погибли, один выжил при крушении Ан-32 ВВС Индии на авиабазе в Ассаме, сообщили в индийских ВВС.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
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