https://ukraina.ru/20260613/kallas-teryaet-podderzhku-v-evrope-glavnoe-k-etomu-chasu-1080170286.html

Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу

Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу - 13.06.2026 Украина.ру

Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу

В Европе всё больше недовольны Каей Каллас, пишет Euronews. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T13:17

2026-06-13T13:17

2026-06-13T13:17

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В ЕС считают, что глава дипслужбы Кая Каллас "делает многое, чтобы лишиться поддержки". Также бывшую главу Эстонии считают не очень хорошей в налаживании союзов внутри блока.И коротко о других новостях к этому часу:🟦 Случаи заражения ВИЧ выявили в подразделениях ВСУ под Харьковом и Купянском, заявил замминистра здравоохранения здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев. По его словам, в связи с недоукомплектованием ВСУ на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Тенденция может повлиять на эпидемиологическую безопасность жителей прифронтовых населённых пунктов;🟦 НАТО хочет дать главнокомандующему в Европе больше свободы для сбивания дронов, пишет Politico. Вопрос поднимут на саммите в Анкаре 7–8 июля. Новое предложение должно предоставить американскому генералу Алексусу Гринкевичу, верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе, большую гибкость;🟦 КНДР обвинила США в провокации из-за поставок оружия Южной Корее. Ранее Вашингтон одобрил продажу Сеулу ракет "воздух-воздух" на $300 млн. А за последний месяц США одну за другой разрешили поставки различных вооружений на миллиарды долларов;🟦 Армия Израиля не уйдёт из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментируя переговоры между США и Ираном;🟦 Тегеран усилил защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащённого урана, пишет CNN. В материале говорится, что последние несколько недель Иран активно прилагает усилия по сокрытию своего запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия, намеренно обрушивая туннели и минируя входы взрывчаткой;🟦 Пять человек погибли, один выжил при крушении Ан-32 ВВС Индии на авиабазе в Ассаме, сообщили в индийских ВВС.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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каллас кая, новости, европа, сша, иран, вооруженные силы украины, нато, ввс, ан-32