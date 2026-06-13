Мелони нашла кандидата для переговоров с Россией - 13.06.2026 Украина.ру
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Мелони нашла кандидата для переговоров с Россией
Мелони нашла кандидата для переговоров с Россией - 13.06.2026 Украина.ру
Мелони нашла кандидата для переговоров с Россией
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена поднять на предстоящих саммитах ЕС и G7 вопрос о едином европейском переговорщике по украинскому урегулированию. Об этом 13 июня сообщает Corriere della Sera
2026-06-13T15:38
2026-06-13T15:38
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В Европе набирает обороты дискуссия о том, кто будет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Россией по Украине. Итальянский премьер Джорджа Мелони намерена добиться принятия конкретного решения на ближайших саммитах ЕС и "Большой семёрки".Как сообщает газета Corriere della Sera, Мелони раздражена затягиванием этого вопроса. Её недовольство отчасти направлено против президента Франции Эмманюэля Макрона — итальянскому премьеру не нравится его "стремление играть ведущую роль" в одиночку.Мелони считает, что Европу не должна представлять одна из крупных стран, поскольку это вызовет соперничество и "ревность" среди других государств-членов, что подорвёт единство.По данным издания, Рим намерен предложить кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба. Этот вариант устраивает Мелони, поскольку Финляндия — достаточно авторитетная страна, не входящая в число "крупных" европейских держав.Кроме того, Стубб хорошо информирован, имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и мог бы также представлять интересы не входящих в ЕС стран, активно поддерживающих Киев, — Великобритании и Норвегии. В числе других кандидатов, по данным Corriere della Sera, рассматривается председатель Европейского совета португалец Антониу Кошта.Ранее Мелони, выступая в парламенте, подчеркнула необходимость назначения единого представителя от Европы, но имён не называла. При этом она критически высказалась об "отдельных форматах", намекнув на недавнюю встречу в Лондоне, где собрались Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц без участия других европейских лидеров.2 июня немецкие канал Ntv и журнал Stern сообщили, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого президент России Владимир Путин предлагал европейским государствам в качестве переговорщика, находился в Москве. Подробнее в материале Бывший канцлер ФРГ Шредер находится в МосквеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, джорджи мелони, ес, украина.ру, эммануэль макрон, александр стубб, германия, европа
Новости, Россия, Джорджи Мелони, ЕС, Украина.ру, Эммануэль Макрон, Александр Стубб, Германия, Европа

Мелони нашла кандидата для переговоров с Россией

15:38 13.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена поднять на предстоящих саммитах ЕС и G7 вопрос о едином европейском переговорщике по украинскому урегулированию. Об этом 13 июня сообщает Corriere della Sera
В Европе набирает обороты дискуссия о том, кто будет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Россией по Украине. Итальянский премьер Джорджа Мелони намерена добиться принятия конкретного решения на ближайших саммитах ЕС и "Большой семёрки".
Как сообщает газета Corriere della Sera, Мелони раздражена затягиванием этого вопроса. Её недовольство отчасти направлено против президента Франции Эмманюэля Макрона — итальянскому премьеру не нравится его "стремление играть ведущую роль" в одиночку.
Мелони считает, что Европу не должна представлять одна из крупных стран, поскольку это вызовет соперничество и "ревность" среди других государств-членов, что подорвёт единство.
По данным издания, Рим намерен предложить кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба. Этот вариант устраивает Мелони, поскольку Финляндия — достаточно авторитетная страна, не входящая в число "крупных" европейских держав.
Кроме того, Стубб хорошо информирован, имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и мог бы также представлять интересы не входящих в ЕС стран, активно поддерживающих Киев, — Великобритании и Норвегии. В числе других кандидатов, по данным Corriere della Sera, рассматривается председатель Европейского совета португалец Антониу Кошта.
Ранее Мелони, выступая в парламенте, подчеркнула необходимость назначения единого представителя от Европы, но имён не называла. При этом она критически высказалась об "отдельных форматах", намекнув на недавнюю встречу в Лондоне, где собрались Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц без участия других европейских лидеров.
2 июня немецкие канал Ntv и журнал Stern сообщили, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого президент России Владимир Путин предлагал европейским государствам в качестве переговорщика, находился в Москве. Подробнее в материале Бывший канцлер ФРГ Шредер находится в Москве
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
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