https://ukraina.ru/20260423/finansovyy-kollaps-mobilizatsionnyy-krizis-i-armiya-robotov-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1078183845.html

Финансовый коллапс, мобилизационный кризис и армия роботов. Украина в международном контексте

Евросоюз морально готовит свое население к войне с Россией, а Украине в сценарии будущего конфликта отводится особое место, пишут европейские СМИ. Однако здесь есть проблемы, так как на самой Украине до тех пор не останется того ресурса, в котором больше всего нуждаются европейцы – пушечного мяса

2026-04-23T06:20

эксклюзив

украина

россия

трамп и зеленский

владимир зеленский

ес

тцк

нато

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075990088_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_08bab3bead5cf74cb269e5f42c9e3335.png

Зеленский готовит армию роботов, другой у него не будетДемонизация народа – это первый шаг к подготовке общественного сознания к войне против определенной страны, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Растущая ненависть к России и русским — не что иное, как прелюдия к прямому подстрекательству к войне, призванная подготовить европейцев к "необходимости" войны против России, отмечают его авторы.В повестке, призванной подготовить общественное мнение к войне, Россию называют "агрессором", а либеральная "историография" уже более семидесяти лет придерживается версии о "советско-германском союзе" при разделе Восточной Европы, говорится в статье."Сегодня Европа стремится представить нацистский режим в Киеве как "жертву российской агрессии", а евробюрократы поддерживают Киев как "европейский форпост", который нужно вооружить, чтобы Украина продолжала "воевать до победы". Европе не важно, сколько еще украинцев придется отправить на смерть ради "европейской безопасности"", - пишут итальянские журналисты.По их мнению, о том, что ЕС вынашивает планы вступить в войну с Россией, свидетельствует европейская стратегия "Готовность-2030", подразумевающая значительную милитаризацию Евросоюза к указанному году. А пока Европа вооружается, Украина должна продолжать воевать и истощать российские ресурсы, описывает издание роль, которую украинский конфликт сегодня имеет в геополитических планах Евросоюза.Однако у Киева уже сейчас не хватает средств и людей, чтобы соответствовать европейским планам. Поэтому Владимиру Зеленскому приходится прибегать к фантазиям, чтобы доказать боеспособность украинской армии, отмечается в статье."Недавно в различных соцсетях появилось видео с фантастическими заявлениями главы киевского режима о военной робототехнике. Зеленский утверждает, что развитие военной робототехники достигло такого уровня, что Киеву больше не нужны солдаты. По его словам, была проведена атака на укрепления противника силами одних наземных беспилотников, которые не только захватили укрепления, но и взяли в плен солдат врага", - рассказывает итальянская газета.Однако без солдат все-таки нельзя, и Зеленский об этом хорошо знает, констатируют авторы издания. Пока западные издания под громкими заголовками тиражировали историю с "первым в истории захватом роботом вражеского солдата", Зеленский направился с неанонсированным визитом в Берлин, чтобы продемонстрировать канцлеру Фридриху Мерцу украинские дроны, а заодно заручиться обещанием Германии вернуть 500 тыс. украинских беженцев на родину, напоминает газета."Это говорит о том, что фантазии Зеленского о том, что Украина больше не нуждается в солдатах, ни на чем не основаны, особенно на фоне воинственных планов ЕС и НАТО, требующих продолжения конфликта. Киевские нацисты будут и дальше твердить Евросоюзу, как Кримхильда королю Гунтеру: "Все, что вы прикажете, будет сделано" – для ваших и наших карманов", - резюмирует L'AntiDiplomatico.Финансовая катастрофа произойдет в июнеКитайский портал NetEase тем временем предвещает Украине финансовую катастрофу. По мнению одного из авторов портала, экономический и военный коллапс Украины наступит уже в июне 2026 года. Такие выводы он делает на основании отчета Министерства финансов Украины, опубликованного 20 апреля. Документ свидетельствует о том, что "истерзанная боевыми действиями страна приговорена к смерти с небольшой отсрочкой", пишет китайский журналист.Основная проблема заключается в том, что украинский бюджет, на 90% покрывавшийся за счет помощи США и Европы, стремительно пустеет, а новые вливания если и поступают, то на крайне жестких условиях, отмечает он.Без экстренного внешнего финансирования к июню в казне не останется денег даже на самое необходимое — выплаты военным, пенсии, закупку энергоносителей и медикаментов, говорится в публикации.Ситуация усугубляется еще и тем, что администрация Дональда Трампа постоянно меняет риторику по отношению к Украине. В отличие от его предшественника Байдена, он постоянно напоминает, что помощь Киеву не должна быть безвозмездной, отмечается в статье."Трамп неоднократно подчеркивал, что Штаты не заключают невыгодных сделок, и требует от Зеленского возврата долга. По словам американского президента, бывший президент Джо Байден передал Киеву 350-400 миллиардов долларов на оружие. Эти деньги были растрачены впустую, США не получили их обратно, что идет вразрез с искусством Трампа заключать сделки", - пишет автор.В результате Украину фактически принудили подписать соглашение о редкоземельных металлах в счет погашения долга, а на 2026 финансовый год Киеву выделено лишь 400 миллионов долларов на закупку новых вооружений — сумма, несопоставимая с прежними объемами помощи, констатирует он.Европейский союз также не торопится спасать Украину. Многообещающий кредит в 90 миллиардов евро до сих пор не выдан. Даже при благоприятном раскладе средства поступят не раньше мая, но, как утверждает автор, "к тому времени государственная казна Украины будет пуста".При этом европейские деньги тоже не являются "бесплатными": ЕС связывает их выделение с ужесточением борьбы с коррупцией и проведением судебной реформы, что создает для Киева дополнительные политические трудности, говорится в статье.В результате Украина оказывается между молотом и наковальней: США требуют немедленного возврата долгов и распродажи национальных активов, а ЕС предлагает недостаточную помощь под унизительные условия. Обозреватель китайского портала весьма пессимистичен: "Украина стала "агнцем на заклание". Чтобы выжить, она должна позволить США и Европе растерзать себя".По мнению автора, последствия дефолта будут гораздо более разрушительными для Украины, чем сам военный конфликт. В случае банкротства кредитный рейтинг страны полностью рухнет, инвестиции исчезнут, а Центральному банку придется печатать деньги, что вызовет гиперинфляцию, полагает он."Деньги мгновенно обесценятся, стоимость жизни резко вырастет, валютные резервы истощатся, и страна не сможет импортировать такие товары первой необходимости, как продукты питания, лекарства и топливо", - предупреждает автор.Полки магазинов опустеют, больницы останутся без лекарств и персонала, правительство перестанет выплачивать зарплаты и пенсии, что приведёт к голоду, болезням и полному хаосу, говорится в статье. Хуже того, Украина превратится в экономическую колонию Запада, который "будет высасывать из страны сельскохозяйственные и промышленные активы", и целым поколениям украинцев придется расплачиваться по долгам, отмечает китайский портал NetEase.На этом фоне ухудшается и ситуация на фронте: Россия усиливает наступление, используя тяжёлое положение противника, а ВСУ страдают от нехватки живой силы, вооружений и деморализованы отсутствием выплат, продолжает автор статьи. Перед президентом Зеленским, по его версии, стоят три тупиковых пути.Первый — согласиться на требования США, пожертвовав суверенитетом ради помощи, и стать колонией. Второй — отказаться от шантажа, что приведет к дефолту, остановке правительства, военному поражению и потере территорий. Третий — начать переговоры с Россией на условиях капитуляции, уступки земель и отказа от НАТО, что станет политическим самоубийством для самого Зеленского."Независимо от выбранного пути, Украина уже проиграла. Зеленский обещал привести Украину к победе, но ведет ее лишь к разрушению. Это трагедия маленькой страны, неспособной взять судьбу в свои руки", - резюмирует китайский журналист.Уклонисты против ТЦКУчастившиеся на Украине инциденты с участием сотрудников ТЦК привлекли внимание американского новостного агентства Bloomberg.По данным агентства, число нападений на сотрудников ТЦК в прошлом году почти утроилось по сравнению с 2024 годом и составило 341. Только с начала этого года уже зафиксировано более 100 случаев, пишут американские журналисты со ссылкой на украинские новостные источники и данные полиции. Согласно репортажам, в нападениях использовалось холодное оружие, что привело к серьезным травмам и минимум одному смертельному исходу, отмечают они.Непопулярная мобилизация обострила назревшую в обществе напряженность на фоне накопившейся усталости от конфликта с Россией, признает агентство, делая при этом совершенно неожиданные выводы."Мобилизация — насущная проблема для Украины, которой угрожает страна, вчетверо бóльшая. Президент России Владимир Путин заманивает соотечественников на воинскую службу огромными разовыми выплатами и высоким жалованием. Каждый месяц от 30 до 40 тысяч россиян отправляются служить по контракту, заменяя погибших и раненых. Это позволяет режиму избегать непопулярной мобилизации 2022 года, из-за которой сотни тысяч россиян покинули страну", - говорится в публикации.Украина же пополняет вооруженные силы численностью около 900 тысяч человек "благодаря всеобщему призыву и воззваниям к патриотизму", продолжают авторы статьи. Действующее в стране военное положение обязывает всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет проходить воинскую службу после получения повестки — если только у них нет брони или освобождения по медицинским показаниям. Однако, согласно официальным данным, около 2 миллионов украинцев числятся в розыске как уклонисты, констатирует агентство."Если в начале конфликта призыв на воинскую службу проходил довольно гладко, и многие охотно шли добровольцами, то сейчас военным комиссарам приходится вылавливать уклонистов дома, на рабочих местах и на улицах. Это обострило общественные разногласия, которые выплескиваются в социальные сети: одни поддерживают ТЦК, а другие вступаются за призывников, которые не хотят в окопы", - пишет Bloomberg.Украинцы, не желающие идти в армию, оправдываются тем, что военные комиссары прибегают к жестокому обращению и нарушают их права, некоторые даже обвиняют их в коррупции, отмечают американские журналисты.Однако ветераны ВСУ, которые возвращаются с фронта, в том числе с тяжелыми увечьями, не одобряют позицию уклонистов, и это только способствует нарастанию напряженности в украинском обществе, подчеркивается в статье.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

