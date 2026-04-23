Финляндия окажет военную помощь режиму Зеленского на € 300 млн
2026-04-23T12:58
Финляндия окажет военную помощь режиму Зеленского на € 300 млн

12:58 23.04.2026
 
Официальный Хельсинки выделит 300 миллионов евро на военную помощь киевскому режиму. Об этом 23 апреля сообщил Кабмин Финляндии
Правительство премьер-министра Петтери Орпо согласовало генеральный план государственного бюджета на 2027–2030 годы. В нём предусмотрены расходы на военные цели, в том числе за рубежом.
"Финляндия продолжает военную поддержку Украины. Поддержка на сумму в общей сложности 300 миллионов евро будет выделена в оставшуюся часть срока полномочий парламента", - сообщило правительство Финляндии.
Конкретные сроки не уточняются. При этом известно, что срок полномочий финляндского парламента завершается в апреле 2027 года.
Правительство Финляндия намерено сотрудничать с нынешним руководством Украины в военной сфере, в частности - в производстве вооружений.
"Правительство наращивает инвестиции в оборону, включая средства противодействия беспилотникам", - сказано в публикации на сайте Кабмина Финляндии.
Там отмечено, что рост военных расходов связан с российской СВО на Украине.
До этого официальный Хельсинки поддержал выделение киевскому режиму военной и иной помощи как на национальном, так и международном уровнях, в том числе в "формате Рамштайн".
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
