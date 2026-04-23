Финляндия окажет военную помощь режиму Зеленского на € 300 млн
Официальный Хельсинки выделит 300 миллионов евро на военную помощь киевскому режиму. Об этом 23 апреля сообщил Кабмин Финляндии
2026-04-23T12:58
Правительство премьер-министра Петтери Орпо согласовало генеральный план государственного бюджета на 2027–2030 годы. В нём предусмотрены расходы на военные цели, в том числе за рубежом."Финляндия продолжает военную поддержку Украины. Поддержка на сумму в общей сложности 300 миллионов евро будет выделена в оставшуюся часть срока полномочий парламента", - сообщило правительство Финляндии.Конкретные сроки не уточняются. При этом известно, что срок полномочий финляндского парламента завершается в апреле 2027 года.Правительство Финляндия намерено сотрудничать с нынешним руководством Украины в военной сфере, в частности - в производстве вооружений."Правительство наращивает инвестиции в оборону, включая средства противодействия беспилотникам", - сказано в публикации на сайте Кабмина Финляндии.Там отмечено, что рост военных расходов связан с российской СВО на Украине.До этого официальный Хельсинки поддержал выделение киевскому режиму военной и иной помощи как на национальном, так и международном уровнях, в том числе в "формате Рамштайн". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Альянс трещит по швам, но продолжает угрожать России. Хроника событий на утро 23 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
