https://ukraina.ru/20260613/rossiyskie-kh-101-stali-esch-opasnee-rakety-poluchili-nevidimoe-pokrytie-i-zaschitu-ot-perekhvata-1080169308.html

Российские Х-101 стали ещё опаснее: ракеты получили "невидимое" покрытие и защиту от перехвата

Российские Х-101 стали ещё опаснее: ракеты получили "невидимое" покрытие и защиту от перехвата - 13.06.2026 Украина.ру

Российские Х-101 стали ещё опаснее: ракеты получили "невидимое" покрытие и защиту от перехвата

Новые модификации российских крылатых ракет Х-101 превратились в гораздо более сложную цель для систем ПВО. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T12:58

2026-06-13T12:58

2026-06-13T12:58

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Российские крылатые ракеты Х-101 стали ещё более трудноперехватываемыми. Западные аналитики сообщают, что с 2022 года это оружие прошло как минимум четыре этапа модернизации, которые серьёзно повысили его боевые характеристики.Главным новшеством стало радиопоглощающее покрытие корпуса. Благодаря ему ракету стало сложнее обнаружить средствами противовоздушной обороны. При входе в зону действия вражеских радаров автоматически активируется бортовой комплекс защиты.Кроме того, для противодействия перехвату Х-101 отстреливает ложные тепловые цели и дипольные отражатели, которые сбивают с толку системы наведения ракет-перехватчиков. Ракета также оснащена дублированной системой наведения, что позволяет ей сохранять боеспособность даже при попытках подавления средствами радиоэлектронной борьбы.По оценкам западных источников, все эти доработки заметно повысили эффективность Х-101 и серьёзно усложнили её перехват современными системами ПВО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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