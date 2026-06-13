Инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в свободную экономическую зону новых регионов - 13.06.2026 Украина.ру
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Инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в свободную экономическую зону новых регионов
Инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в свободную экономическую зону новых регионов - 13.06.2026 Украина.ру
Инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в свободную экономическую зону новых регионов
Объём инвестиций в рамках свободной экономической зоны в исторических регионах России может составить 383 млрд рублей. Об этом 13 июня заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании о развитии воссоединённых субъектов РФ
2026-06-13T14:42
2026-06-13T14:42
новости
донецкая народная республика
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владимир путин
марат хуснуллин
украина.ру
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В новых регионах России продолжает расти инвестиционная активность. На совещании, посвящённом развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в рамках свободной экономической зоны.Он также отметил положительную динамику в банковском секторе: с начала года объём инвестиций через кредитные организации в четырёх регионах вырос на 30%.В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что федеральными мерами поддержки уже охвачено 2,4 миллиона жителей новых субъектов Российской Федерации.13 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции, посвящённое развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подробнее в материале Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, лнр, владимир путин, марат хуснуллин, украина.ру
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, ЛНР, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Украина.ру

Инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в свободную экономическую зону новых регионов

14:42 13.06.2026
 
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
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Объём инвестиций в рамках свободной экономической зоны в исторических регионах России может составить 383 млрд рублей. Об этом 13 июня заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании о развитии воссоединённых субъектов РФ
В новых регионах России продолжает расти инвестиционная активность. На совещании, посвящённом развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в рамках свободной экономической зоны.
Он также отметил положительную динамику в банковском секторе: с начала года объём инвестиций через кредитные организации в четырёх регионах вырос на 30%.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что федеральными мерами поддержки уже охвачено 2,4 миллиона жителей новых субъектов Российской Федерации.
13 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции, посвящённое развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подробнее в материале Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
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14:42Инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в свободную экономическую зону новых регионов
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