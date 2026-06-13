https://ukraina.ru/20260613/v-krymu-zaderzhali-mestnogo-zhitelya-kotoryy-snyal-voennyy-benzovoz-i-peredal-video-ukraine-1080172018.html

В Крыму задержали местного жителя, который снял военный бензовоз и передал видео Украине

В Крыму задержали местного жителя, который снял военный бензовоз и передал видео Украине - 13.06.2026 Украина.ру

В Крыму задержали местного жителя, который снял военный бензовоз и передал видео Украине

В Керчи оперативно задержали местного жителя, который заснял на видео замаскированный военный бензовоз и отправил кадры украинской стороне. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T14:57

2026-06-13T14:57

2026-06-13T14:57

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В Крыму правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с украинской стороной. Инцидент произошёл в Керчи, где местный житель снял на видео замаскированный военный бензовоз при выезде из города и передал записи противнику.Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, злоумышленник таким образом раскрыл противнику формы и методы маскировки, которые применяют российские военные и жители полуострова для защиты от топливной блокады. На видеозаписи мужчина также оскорбительно назвал российских военнослужащих "клоунами", что расценивается как дискредитация армии.Задержанным оказался гражданин России Сергей Борисович Македонский, 1974 года рождения. Он уроженец Молдавии, но проживает в Керчи с 1986 года. Сам мужчина утверждает, что не знает, каким образом ролик оказался в украинских пабликах.В настоящее время по факту съёмки и передачи видео врагу проводятся следственные действия.13 июня "Коммерсантъ" сообщил, что сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 54-летнего Хасана Альтемирова. Он является активным участником боевого крыла группы последователей запрещённого в России экстремистского религиозного движения Батал-Хаджи Белхороева. Подробнее в материале Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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