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Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России

Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России - 13.06.2026 Украина.ру

Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. О заявлениях президента 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T14:36

2026-06-13T14:36

2026-06-13T14:36

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Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей.Другие заявления президента:🟦 Более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры восстановлено и построено заново в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии;🟦 Введено около одного миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Азовское кольцо";🟦 Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов РФ;🟦 Нужно не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития;🟦 Все сферы жизни новых регионов РФ должны получить мощный импульс для развития, это общенациональная задача;🟦 Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен существенно возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона;🟥 ВСУ не могут сдержать натиск российской армии в зоне СВО и переходят к террористическим методам;🟥 Войска РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперёд, никакие атаки беспилотников этого не изменят. Президент поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.5 июня на Петербургском международном форуме президент России Владимир Путин рассказал об угрозах экономике и перспективах СВО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины