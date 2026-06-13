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Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России
Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России - 13.06.2026 Украина.ру
Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. О заявлениях президента 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T14:36
2026-06-13T14:36
2026-06-13T14:36
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Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей.Другие заявления президента:🟦 Более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры восстановлено и построено заново в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии;🟦 Введено около одного миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Азовское кольцо";🟦 Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов РФ;🟦 Нужно не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития;🟦 Все сферы жизни новых регионов РФ должны получить мощный импульс для развития, это общенациональная задача;🟦 Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен существенно возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона;🟥 ВСУ не могут сдержать натиск российской армии в зоне СВО и переходят к террористическим методам;🟥 Войска РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперёд, никакие атаки беспилотников этого не изменят. Президент поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.5 июня на Петербургском международном форуме президент России Владимир Путин рассказал об угрозах экономике и перспективах СВО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. О заявлениях президента 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей.
Другие заявления президента:
🟦 Более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры восстановлено и построено заново в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии;
🟦 Введено около одного миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Азовское кольцо";
🟦 Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов РФ;
🟦 Нужно не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития;
🟦 Все сферы жизни новых регионов РФ должны получить мощный импульс для развития, это общенациональная задача;
🟦 Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен существенно возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона;
🟥 ВСУ не могут сдержать натиск российской армии в зоне СВО и переходят к террористическим методам;
🟥 Войска РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперёд, никакие атаки беспилотников этого не изменят. Президент поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.
5 июня на Петербургском международном форуме президент России Владимир Путин рассказал об угрозах экономике
и перспективах СВО.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру