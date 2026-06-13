Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России - 13.06.2026 Украина.ру
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Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России
Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России - 13.06.2026 Украина.ру
Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. О заявлениях президента 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T14:36
2026-06-13T14:36
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Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей.Другие заявления президента:🟦 Более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры восстановлено и построено заново в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии;🟦 Введено около одного миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Азовское кольцо";🟦 Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов РФ;🟦 Нужно не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития;🟦 Все сферы жизни новых регионов РФ должны получить мощный импульс для развития, это общенациональная задача;🟦 Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен существенно возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона;🟥 ВСУ не могут сдержать натиск российской армии в зоне СВО и переходят к террористическим методам;🟥 Войска РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперёд, никакие атаки беспилотников этого не изменят. Президент поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.5 июня на Петербургском международном форуме президент России Владимир Путин рассказал об угрозах экономике и перспективах СВО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России

14:36 13.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Пленарное заседание
ПМЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. О заявлениях президента 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей.
Другие заявления президента:
🟦 Более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры восстановлено и построено заново в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии;
🟦 Введено около одного миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Азовское кольцо";
🟦 Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов РФ;
🟦 Нужно не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития;
🟦 Все сферы жизни новых регионов РФ должны получить мощный импульс для развития, это общенациональная задача;
🟦 Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен существенно возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона;
🟥 ВСУ не могут сдержать натиск российской армии в зоне СВО и переходят к террористическим методам;
🟥 Войска РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперёд, никакие атаки беспилотников этого не изменят. Президент поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.
5 июня на Петербургском международном форуме президент России Владимир Путин рассказал об угрозах экономике и перспективах СВО.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
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