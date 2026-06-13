https://ukraina.ru/20260613/v-nikolaevskoy-oblasti-nachinayut-otklyuchat-svet-za-dolgi-1080170986.html

В Николаевской области начинают отключать свет за долги

В Николаевской области начинают отключать свет за долги - 13.06.2026 Украина.ру

В Николаевской области начинают отключать свет за долги

В Николаевской области жителям нескольких сёл начинают отключать свет за долги. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T14:10

2026-06-13T14:10

2026-06-13T14:11

николаевская область

красное (смоленская область)

украина.ру

украина

новости

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На Украине в Николаевской области начинают отключать электроэнергию жителям, которые не оплатили счета. Как сообщается, в первую очередь это коснётся жителей Воскресенской территориальной громады. Их уже предупредили о предстоящих ограничениях.Такие меры стали возможны после того, как был обновлён перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. Теперь поставщики коммунальных услуг получили право в полном объёме взыскивать задолженность и применять санкции к неплательщикам.Под отключения могут попасть жители Воскресенского, Калиновки, Михайло-Ларино, Пересадовки, Степного, Красного, Миролюбова и других населённых пунктов.В ночь на 13 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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