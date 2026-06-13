В Николаевской области начинают отключать свет за долги - 13.06.2026 Украина.ру
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В Николаевской области начинают отключать свет за долги
В Николаевской области начинают отключать свет за долги - 13.06.2026 Украина.ру
В Николаевской области начинают отключать свет за долги
В Николаевской области жителям нескольких сёл начинают отключать свет за долги. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T14:10
2026-06-13T14:11
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украина.ру
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новости
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На Украине в Николаевской области начинают отключать электроэнергию жителям, которые не оплатили счета. Как сообщается, в первую очередь это коснётся жителей Воскресенской территориальной громады. Их уже предупредили о предстоящих ограничениях.Такие меры стали возможны после того, как был обновлён перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. Теперь поставщики коммунальных услуг получили право в полном объёме взыскивать задолженность и применять санкции к неплательщикам.Под отключения могут попасть жители Воскресенского, Калиновки, Михайло-Ларино, Пересадовки, Степного, Красного, Миролюбова и других населённых пунктов.В ночь на 13 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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николаевская область, красное (смоленская область), украина.ру, украина, новости
Николаевская область, Красное (Смоленская область), Украина.ру, Украина, Новости

В Николаевской области начинают отключать свет за долги

14:10 13.06.2026 (обновлено: 14:11 13.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В Николаевской области жителям нескольких сёл начинают отключать свет за долги. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
На Украине в Николаевской области начинают отключать электроэнергию жителям, которые не оплатили счета. Как сообщается, в первую очередь это коснётся жителей Воскресенской территориальной громады. Их уже предупредили о предстоящих ограничениях.
Такие меры стали возможны после того, как был обновлён перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. Теперь поставщики коммунальных услуг получили право в полном объёме взыскивать задолженность и применять санкции к неплательщикам.
Под отключения могут попасть жители Воскресенского, Калиновки, Михайло-Ларино, Пересадовки, Степного, Красного, Миролюбова и других населённых пунктов.
В ночь на 13 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
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