В Финляндии спорят, кому платить за ущерб от украинских дронов - 13.06.2026 Украина.ру
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В Финляндии спорят, кому платить за ущерб от украинских дронов
В Финляндии спорят, кому платить за ущерб от украинских дронов - 13.06.2026 Украина.ру
В Финляндии спорят, кому платить за ущерб от украинских дронов
В Финляндии разгорелся конфликт между работодателями и профсоюзами по поводу выплат сотрудникам, которые потеряли работу или опоздали на неё из-за атак украинских беспилотников. Об этом 13 июня сообщает Yle
2026-06-13T15:45
2026-06-13T15:45
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Финляндия столкнулась с неожиданной проблемой: украинские беспилотники, регулярно нарушающие воздушное пространство страны, создают сложности не только для безопасности, но и для трудовых отношений. Как сообщает Yle, после очередной встречи представителей правительства и крупнейших работодателей 11 июня разгорелись споры о том, кто должен компенсировать ущерб работникам, пострадавшим от атак БПЛА.Конфедерация финской промышленности ранее заявляла, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату. Однако организации работодателей считают, что появившееся сейчас решение является более законным, но при этом многие отказываются его признавать.Президент профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарина Мурто пояснила ситуацию: по её словам, на встрече не было принято никаких обязательных решений, а лишь выработаны рекомендации. "Отдельный работодатель может выплачивать деньги, а может и не выплачивать, и тогда профсоюзные представители должны вести переговоры по этому вопросу", — заявила она.Центральные организации работодателей SAK, Akava и STTK выразили удовлетворение "общими правилами игры", но, как отмечает Yle, достигнутое соглашение тут же было нарушено.С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников украинского происхождения. По меньшей мере три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы. 1 июня газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что дроны ВСУ, из-за которых 15 мая объявляли "беспилотную опасность", были "по ошибке" направлены Украиной в сторону Финляндии и несли взрывчатку.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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финляндия, украина, сша, вооруженные силы украины, украина.ру, новости
Финляндия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Новости

В Финляндии спорят, кому платить за ущерб от украинских дронов

15:45 13.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФинляндия
Финляндия - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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В Финляндии разгорелся конфликт между работодателями и профсоюзами по поводу выплат сотрудникам, которые потеряли работу или опоздали на неё из-за атак украинских беспилотников. Об этом 13 июня сообщает Yle
Финляндия столкнулась с неожиданной проблемой: украинские беспилотники, регулярно нарушающие воздушное пространство страны, создают сложности не только для безопасности, но и для трудовых отношений. Как сообщает Yle, после очередной встречи представителей правительства и крупнейших работодателей 11 июня разгорелись споры о том, кто должен компенсировать ущерб работникам, пострадавшим от атак БПЛА.
Конфедерация финской промышленности ранее заявляла, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату. Однако организации работодателей считают, что появившееся сейчас решение является более законным, но при этом многие отказываются его признавать.
Президент профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарина Мурто пояснила ситуацию: по её словам, на встрече не было принято никаких обязательных решений, а лишь выработаны рекомендации.
"Отдельный работодатель может выплачивать деньги, а может и не выплачивать, и тогда профсоюзные представители должны вести переговоры по этому вопросу", — заявила она.
Центральные организации работодателей SAK, Akava и STTK выразили удовлетворение "общими правилами игры", но, как отмечает Yle, достигнутое соглашение тут же было нарушено.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников украинского происхождения. По меньшей мере три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.
1 июня газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что дроны ВСУ, из-за которых 15 мая объявляли "беспилотную опасность", были "по ошибке" направлены Украиной в сторону Финляндии и несли взрывчатку.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
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