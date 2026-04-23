Одни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреля

Украина вымирает: на одну женщину приходится всего 0,9 ребенка, а население с 1991 года сократилось с 51 до 28,7 млн человек. Разрушение промышленности лишает страну будущего, признали эксперты. Иран все успешнее борется с "Моссадом", вербуя граждан Израиля для передачи военных секретов и казня своих предателей

2026-04-23T13:00

Украина остается без людей: рождаемость рухнула в 2,2 разаНа Украине может произойти коллапс в демографии, который связан с оттоком коренного населения из страны. Об этом сообщило издание The European Conservative."Значительная часть коренного населения исчезает из-за эмиграции или демографического коллапса, и этот пробел заполняется за счет иммиграции, результатом является не просто адаптация рабочей силы", — говорится в публикации.Уточняется, что до недавнего времени Украина оставалась сравнительно однородным обществом, возможно, одним из последних в Европе. Масштабный приток мигрантов в условиях сильно милитаризованной страны, истощенной конфликтом и уже испытывающей серьезное социальное напряжение, может привести к внутреннему дисбалансу, справиться с которым будет непросто.Американский телеканал CNN News недавно сообщил, что Украина переживает один из самых глубоких демографических кризисов в мире. Отмечается, что уровень рождаемости в стране опустился до минимума за последние 300 лет. Численность населения сократилась до 28,7 млн человек.По итогам 2025 года на Украине родилось 168 778 детей — и умерло 485 296 человек. Три смерти на каждое новое рождение.Ещё в 2016 году в стране ежемесячно появлялось на свет в среднем 32 тысячи малышей. В 2025-м — лишь 14 тысяч. За десятилетие, таким образом, рождаемость рухнула в 2,2 раза.В 2025 году коэффициент рождаемости на Украине достиг отметки 0,9 — меньше одного ребёнка на женщину. Страна, которая и прежде не блистала демографическими показателями, поставила абсолютный исторический минимум.Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на специальной конференции сообщила:"У нас сегодня антирекорд по количеству рождённых детей на одну женщину. Международный показатель воспроизводства населения — это 2,2 ребёнка. В странах ЕС — в среднем 1,5. В Украине до полномасштабного вторжения было 1,16, после — 0,9. По некоторым оценкам, это антирекорд вообще в истории нашей страны".Параллельно с этим страна стремительно стареет. Массовый отток молодёжи за рубеж оставляет на подконтрольной территории преимущественно стариков. Средний возраст украинца за несколько лет перешагнул с 41 года до 45 — и продолжает ползти вверх."У Украины, как страны, нет будущего, потому что фактически исчезла ее промышленность. А для сельского хозяйства, которое еще сохранилось, много людей не нужно", - заявил NEWs.ru доктор экономических наук Алексей Зубец.Иран снова утер нос "Моссаду"На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.По данным агентства, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода. Инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями.В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных "сионистами", и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15. Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства. В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней. Напомним, некоторых из них уже казнили. Похоже, Иран успешно борется с израильской разведкой "Моссад"."Народ Ирана смог задушить разведку Израиля "Моссад" и не дал ей осуществить диверсии и провокации внутри страны", - заявил шейх Абдулла ад-Дакак – представитель лидера шиитов Бахрейна в Иране Исы Касема, передает агентство Mehr."Благодаря солидарности этих трех сторон, то есть исламских юристов, вооруженных сил, нации, Иран вскоре добьется решающей, мощной и великой победы", – заявил он.Военная хроникаРоссийские средства противовоздушной обороны уничтожили 418 беспилотников самолетного типа ВСУ за сутки, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 325 военных.В зоне группировки "Север" ВСУ потеряли более 220 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 205. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 185 и более 360 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 295 солдат в зоне группировки "Восток" и до 60 в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщает Минобороны.Также, по данным ведомства, российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации украинских подразделений в 138 районах за сутки.Что сейчас происходит на фронте: ВС РФ развивают наступление на Запорожском направлении

Никита Миронов

