Одни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреля - 23.04.2026 Украина.ру
Одни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреля
Одни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреля - 23.04.2026 Украина.ру
Одни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреля
Украина вымирает: на одну женщину приходится всего 0,9 ребенка, а население с 1991 года сократилось с 51 до 28,7 млн человек. Разрушение промышленности лишает страну будущего, признали эксперты. Иран все успешнее борется с "Моссадом", вербуя граждан Израиля для передачи военных секретов и казня своих предателей
2026-04-23T13:00
2026-04-23T13:00
Украина остается без людей: рождаемость рухнула в 2,2 разаНа Украине может произойти коллапс в демографии, который связан с оттоком коренного населения из страны. Об этом сообщило издание The European Conservative."Значительная часть коренного населения исчезает из-за эмиграции или демографического коллапса, и этот пробел заполняется за счет иммиграции, результатом является не просто адаптация рабочей силы", — говорится в публикации.Уточняется, что до недавнего времени Украина оставалась сравнительно однородным обществом, возможно, одним из последних в Европе. Масштабный приток мигрантов в условиях сильно милитаризованной страны, истощенной конфликтом и уже испытывающей серьезное социальное напряжение, может привести к внутреннему дисбалансу, справиться с которым будет непросто.Американский телеканал CNN News недавно сообщил, что Украина переживает один из самых глубоких демографических кризисов в мире. Отмечается, что уровень рождаемости в стране опустился до минимума за последние 300 лет. Численность населения сократилась до 28,7 млн человек.По итогам 2025 года на Украине родилось 168 778 детей — и умерло 485 296 человек. Три смерти на каждое новое рождение.Ещё в 2016 году в стране ежемесячно появлялось на свет в среднем 32 тысячи малышей. В 2025-м — лишь 14 тысяч. За десятилетие, таким образом, рождаемость рухнула в 2,2 раза.В 2025 году коэффициент рождаемости на Украине достиг отметки 0,9 — меньше одного ребёнка на женщину. Страна, которая и прежде не блистала демографическими показателями, поставила абсолютный исторический минимум.Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на специальной конференции сообщила:"У нас сегодня антирекорд по количеству рождённых детей на одну женщину. Международный показатель воспроизводства населения — это 2,2 ребёнка. В странах ЕС — в среднем 1,5. В Украине до полномасштабного вторжения было 1,16, после — 0,9. По некоторым оценкам, это антирекорд вообще в истории нашей страны".Параллельно с этим страна стремительно стареет. Массовый отток молодёжи за рубеж оставляет на подконтрольной территории преимущественно стариков. Средний возраст украинца за несколько лет перешагнул с 41 года до 45 — и продолжает ползти вверх."У Украины, как страны, нет будущего, потому что фактически исчезла ее промышленность. А для сельского хозяйства, которое еще сохранилось, много людей не нужно", - заявил NEWs.ru доктор экономических наук Алексей Зубец.Иран снова утер нос "Моссаду"На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.По данным агентства, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода. Инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями.В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных "сионистами", и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15. Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства. В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней. Напомним, некоторых из них уже казнили. Похоже, Иран успешно борется с израильской разведкой "Моссад"."Народ Ирана смог задушить разведку Израиля "Моссад" и не дал ей осуществить диверсии и провокации внутри страны", - заявил шейх Абдулла ад-Дакак – представитель лидера шиитов Бахрейна в Иране Исы Касема, передает агентство Mehr."Благодаря солидарности этих трех сторон, то есть исламских юристов, вооруженных сил, нации, Иран вскоре добьется решающей, мощной и великой победы", – заявил он.Военная хроникаРоссийские средства противовоздушной обороны уничтожили 418 беспилотников самолетного типа ВСУ за сутки, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 325 военных.В зоне группировки "Север" ВСУ потеряли более 220 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 205. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 185 и более 360 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 295 солдат в зоне группировки "Восток" и до 60 в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщает Минобороны.Также, по данным ведомства, российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации украинских подразделений в 138 районах за сутки.Что сейчас происходит на фронте: ВС РФ развивают наступление на Запорожском направлении
украина
иран
израиль
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Никита Миронов
автор издания Украина.ру
Украина вымирает: на одну женщину приходится всего 0,9 ребенка, а население с 1991 года сократилось с 51 до 28,7 млн человек. Разрушение промышленности лишает страну будущего, признали эксперты. Иран все успешнее борется с "Моссадом", вербуя граждан Израиля для передачи военных секретов и казня своих предателей
Украина остается без людей: рождаемость рухнула в 2,2 раза
На Украине может произойти коллапс в демографии, который связан с оттоком коренного населения из страны. Об этом сообщило издание The European Conservative.
"Значительная часть коренного населения исчезает из-за эмиграции или демографического коллапса, и этот пробел заполняется за счет иммиграции, результатом является не просто адаптация рабочей силы", — говорится в публикации.
Уточняется, что до недавнего времени Украина оставалась сравнительно однородным обществом, возможно, одним из последних в Европе. Масштабный приток мигрантов в условиях сильно милитаризованной страны, истощенной конфликтом и уже испытывающей серьезное социальное напряжение, может привести к внутреннему дисбалансу, справиться с которым будет непросто.
Американский телеканал CNN News недавно сообщил, что Украина переживает один из самых глубоких демографических кризисов в мире. Отмечается, что уровень рождаемости в стране опустился до минимума за последние 300 лет. Численность населения сократилась до 28,7 млн человек.
По итогам 2025 года на Украине родилось 168 778 детей — и умерло 485 296 человек. Три смерти на каждое новое рождение.
Ещё в 2016 году в стране ежемесячно появлялось на свет в среднем 32 тысячи малышей. В 2025-м — лишь 14 тысяч. За десятилетие, таким образом, рождаемость рухнула в 2,2 раза.
В 2025 году коэффициент рождаемости на Украине достиг отметки 0,9 — меньше одного ребёнка на женщину. Страна, которая и прежде не блистала демографическими показателями, поставила абсолютный исторический минимум.
Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на специальной конференции сообщила:
"У нас сегодня антирекорд по количеству рождённых детей на одну женщину. Международный показатель воспроизводства населения — это 2,2 ребёнка. В странах ЕС — в среднем 1,5. В Украине до полномасштабного вторжения было 1,16, после — 0,9. По некоторым оценкам, это антирекорд вообще в истории нашей страны".
Параллельно с этим страна стремительно стареет. Массовый отток молодёжи за рубеж оставляет на подконтрольной территории преимущественно стариков. Средний возраст украинца за несколько лет перешагнул с 41 года до 45 — и продолжает ползти вверх.
"У Украины, как страны, нет будущего, потому что фактически исчезла ее промышленность. А для сельского хозяйства, которое еще сохранилось, много людей не нужно", - заявил NEWs.ru доктор экономических наук Алексей Зубец.

Иран снова утер нос "Моссаду"

На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.
По данным агентства, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода. Инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями.
В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных "сионистами", и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.
Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15. Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства. В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней. Напомним, некоторых из них уже казнили. Похоже, Иран успешно борется с израильской разведкой "Моссад".
"Народ Ирана смог задушить разведку Израиля "Моссад" и не дал ей осуществить диверсии и провокации внутри страны", - заявил шейх Абдулла ад-Дакак – представитель лидера шиитов Бахрейна в Иране Исы Касема, передает агентство Mehr.
"Благодаря солидарности этих трех сторон, то есть исламских юристов, вооруженных сил, нации, Иран вскоре добьется решающей, мощной и великой победы", – заявил он.
Военная хроника
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 418 беспилотников самолетного типа ВСУ за сутки, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.
Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 325 военных.
В зоне группировки "Север" ВСУ потеряли более 220 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 205. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 185 и более 360 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 295 солдат в зоне группировки "Восток" и до 60 в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщает Минобороны.
Также, по данным ведомства, российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации украинских подразделений в 138 районах за сутки.
Что сейчас происходит на фронте: ВС РФ развивают наступление на Запорожском направлении
ЭксклюзивУкраинаИранИзраильАлексей ЗубецВооруженные силы УкраиныМинобороныCNNХроники
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
14:19ВСУ голодают и атакуют мирных жителей. Новости СВО
14:19Украинец порезал военкомов, чтобы не идти на фронт. Главные новости к этому часу
13:50"Укрэнерго" обокрали на $11 млн
13:43Волонтера забрали в ВСУ прямо во время работы: парень помогал пенсионерам
13:43Буданов* раскритиковал бесчеловечное отношение к украинцам во время мобилизации
13:39Девяносто миллиардов для Киева – зря радуются!
13:33Венецианскую биеннале лишат гранта за приглашение России
13:15Стагнирующий ЕС финансирует разжигание конфликта на Украине - Совбез РФ
13:14Германия делает ставку на оружие: Борисов о том, как Берлин пытается вылезти из кризиса
13:06Израиль убил ливанскую журналистку: где нашли тело
13:00Одни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреля
12:5923 апреля 2026 года, утренний эфир
12:58Финляндия окажет военную помощь режиму Зеленского на € 300 млн
12:57Сотрудник ТЦК скинул мужчину с крыши, но свалился и сам
12:57Украине грозит коллапс - СМИ
12:41Чем опасна замена Зеленского на Буданова* и в чём Трамп просчитался на этот раз — Сидорец
12:40Битва за Ормузский пролив: украинизация иранской войны
12:30ВС РФ развивают наступление на Запорожском направлении
12:24Литва дестабилизирует Европу, приговор за госизмену. Новости к этому часу
11:58Зеленский может снова перекрыть "Дружбу" - СМИ
Лента новостейМолния