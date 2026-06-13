https://ukraina.ru/20260613/rossiyskie-voennye-evakuirovali-chetyrkh-mirnykh-zhiteley-iz-kupyanska-1080171874.html

Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска

Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска - 13.06.2026 Украина.ру

Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска

Российские военнослужащие и сотрудники гражданской администрации вывезли из Купянска четырёх мирных жителей, которые сами обратились за помощью. Об этом 13 июня сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев

2026-06-13T14:50

2026-06-13T14:50

2026-06-13T14:50

купянск

харьковская область

виталий ганчев

россия

сво

спецоперация

украина.ру

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Из города Купянск в Харьковской области удалось вывезти четверых мирных жителей. Как сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, люди сами обратились за помощью к российским военным. После этого их оперативно вывели из города и передали сотрудникам администрации.Сейчас эвакуированным оказывается вся необходимая помощь. Один из мужчин ещё в 2022 году подал документы на получение российского гражданства. Уже находясь на территории России, он получил свой долгожданный паспорт.По словам самих эвакуированных, украинская армия целенаправленно разрушает Купянск. Как отмечают жители, угрозы о том, что город будет разрушен до основания, если его не удастся удержать, много раз звучали от украинских боевиков, когда они ещё контролировали этот населённый пункт. Сейчас, по их словам, это и происходит.Ранее журналист The Times Энтони Лойд из Румынии рассказал, как украинские военные бегут от фронта через горы, рискуя погибнуть. Подробнее в материале 2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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купянск, харьковская область, виталий ганчев, россия, сво, спецоперация, украина.ру