https://ukraina.ru/20260613/rossiyskie-voennye-evakuirovali-chetyrkh-mirnykh-zhiteley-iz-kupyanska-1080171874.html
Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска
Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска - 13.06.2026 Украина.ру
Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска
Российские военнослужащие и сотрудники гражданской администрации вывезли из Купянска четырёх мирных жителей, которые сами обратились за помощью. Об этом 13 июня сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев
2026-06-13T14:50
2026-06-13T14:50
2026-06-13T14:50
купянск
харьковская область
виталий ганчев
россия
сво
спецоперация
украина.ру
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Из города Купянск в Харьковской области удалось вывезти четверых мирных жителей. Как сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, люди сами обратились за помощью к российским военным. После этого их оперативно вывели из города и передали сотрудникам администрации.Сейчас эвакуированным оказывается вся необходимая помощь. Один из мужчин ещё в 2022 году подал документы на получение российского гражданства. Уже находясь на территории России, он получил свой долгожданный паспорт.По словам самих эвакуированных, украинская армия целенаправленно разрушает Купянск. Как отмечают жители, угрозы о том, что город будет разрушен до основания, если его не удастся удержать, много раз звучали от украинских боевиков, когда они ещё контролировали этот населённый пункт. Сейчас, по их словам, это и происходит.Ранее журналист The Times Энтони Лойд из Румынии рассказал, как украинские военные бегут от фронта через горы, рискуя погибнуть. Подробнее в материале 2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
купянск
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
купянск, харьковская область, виталий ганчев, россия, сво, спецоперация, украина.ру
Купянск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Россия, СВО, Спецоперация, Украина.ру
Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска
Российские военнослужащие и сотрудники гражданской администрации вывезли из Купянска четырёх мирных жителей, которые сами обратились за помощью. Об этом 13 июня сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев
Из города Купянск в Харьковской области удалось вывезти четверых мирных жителей. Как сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, люди сами обратились за помощью к российским военным. После этого их оперативно вывели из города и передали сотрудникам администрации.
Сейчас эвакуированным оказывается вся необходимая помощь. Один из мужчин ещё в 2022 году подал документы на получение российского гражданства. Уже находясь на территории России, он получил свой долгожданный паспорт.
По словам самих эвакуированных, украинская армия целенаправленно разрушает Купянск. Как отмечают жители, угрозы о том, что город будет разрушен до основания, если его не удастся удержать, много раз звучали от украинских боевиков, когда они ещё контролировали этот населённый пункт. Сейчас, по их словам, это и происходит.
Ранее журналист The Times Энтони Лойд из Румынии рассказал, как украинские военные бегут от фронта через горы, рискуя погибнуть. Подробнее в материале 2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирах
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру