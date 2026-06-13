https://ukraina.ru/20260613/zaderzhan-posobnik-terroristov-napavshikh-na-krokus-siti-kholl-1080170834.html

Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл"

Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл" - 13.06.2026 Украина.ру

Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл"

Сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 54-летнего Хасана Альтемирова — активного участника боевого крыла группы последователей экстремистского и запрещенного в России религиозного движения Батал-Хаджи Белхороева. Об этом 13 июня сообщает издание "Коммерсантъ"

2026-06-13T13:42

2026-06-13T13:42

2026-06-13T13:42

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По версии следствия, именно он помог одному из напавших на концертный зал получить поддельный паспорт, с которым тот сумел скрыться за границу. Как сообщает "Коммерсантъ", Альтемиров в 2025 году по указанию лидеров группировки обеспечил фальшивыми документами как минимум троих разыскиваемых террористов. Среди них — Батыр Кулаев, который вместе с сообщниками вооружил исполнителей теракта в "Крокусе". Именно Кулаев, Медов, Аушев и Алиев добыли пять автоматов, переделали их в боевые, раздобыли 1881 патрон калибра 7,62 мм и отправили арсенал в столичный регион. Ранее суд уже отправил за решетку 19 участников теракта, 15 из них получили пожизненные сроки. Всего при нападении на "Крокус Сити Холл" погибло 147 человек. Теперь задержан и тот, кто помогал убийцам заметать следы.О других событиях к этому часу – в ежедневном обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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