https://ukraina.ru/20260613/zaderzhan-posobnik-terroristov-napavshikh-na-krokus-siti-kholl-1080170834.html
Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл"
Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл" - 13.06.2026 Украина.ру
Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл"
Сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 54-летнего Хасана Альтемирова — активного участника боевого крыла группы последователей экстремистского и запрещенного в России религиозного движения Батал-Хаджи Белхороева. Об этом 13 июня сообщает издание "Коммерсантъ"
2026-06-13T13:42
2026-06-13T13:42
2026-06-13T13:42
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По версии следствия, именно он помог одному из напавших на концертный зал получить поддельный паспорт, с которым тот сумел скрыться за границу. Как сообщает "Коммерсантъ", Альтемиров в 2025 году по указанию лидеров группировки обеспечил фальшивыми документами как минимум троих разыскиваемых террористов. Среди них — Батыр Кулаев, который вместе с сообщниками вооружил исполнителей теракта в "Крокусе". Именно Кулаев, Медов, Аушев и Алиев добыли пять автоматов, переделали их в боевые, раздобыли 1881 патрон калибра 7,62 мм и отправили арсенал в столичный регион. Ранее суд уже отправил за решетку 19 участников теракта, 15 из них получили пожизненные сроки. Всего при нападении на "Крокус Сити Холл" погибло 147 человек. Теперь задержан и тот, кто помогал убийцам заметать следы.О других событиях к этому часу – в ежедневном обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крокус сити, фсб
Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл"
Сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 54-летнего Хасана Альтемирова — активного участника боевого крыла группы последователей экстремистского и запрещенного в России религиозного движения Батал-Хаджи Белхороева. Об этом 13 июня сообщает издание "Коммерсантъ"
По версии следствия, именно он помог одному из напавших на концертный зал получить поддельный паспорт, с которым тот сумел скрыться за границу.
Как сообщает "Коммерсантъ", Альтемиров в 2025 году по указанию лидеров группировки обеспечил фальшивыми документами как минимум троих разыскиваемых террористов.
Среди них — Батыр Кулаев, который вместе с сообщниками вооружил исполнителей теракта в "Крокусе". Именно Кулаев, Медов, Аушев и Алиев добыли пять автоматов, переделали их в боевые, раздобыли 1881 патрон калибра 7,62 мм и отправили арсенал в столичный регион.
Ранее суд уже отправил за решетку 19 участников теракта, 15 из них получили пожизненные сроки.
Всего при нападении на "Крокус Сити Холл" погибло 147 человек. Теперь задержан и тот, кто помогал убийцам заметать следы.
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