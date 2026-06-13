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Гастарбайтеры против местных: индийские мигранты устроили побоище с украинцами

Гастарбайтеры против местных: индийские мигранты устроили побоище с украинцами - 13.06.2026 Украина.ру

Гастарбайтеры против местных: индийские мигранты устроили побоище с украинцами

В Дрогобыче Львовской области произошла драка между мигрантами из Индии и местными жителями. Об этом 13 июня сообщают местные паблики

2026-06-13T13:08

2026-06-13T13:08

2026-06-13T13:08

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По имеющимся данным, потасовка случилась накануне вечером. Причиной стало замечание украинцев из-за громкой нецензурной брани от мигрантов. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Это не первый подобный инцидент в западных регионах Украины. Ранее во Львове индийские мигранты пытались знакомиться с несовершеннолетними через переводчик, а местные каналы били тревогу. Теперь конфликты переходят в открытые столкновения. Напомним, доктор экономических наук Андрей Длигач заявлял: даже если Украине удастся вернуть 80% уехавших граждан, стране всё равно понадобится минимум 1,5 миллиона трудовых мигрантов. Народный депутат Юрий Бойко называл привлечение иностранных рабочих тупиковым путём. Судя по событиям в Дрогобыче, местные жители с ним полностью согласны.О других событиях к этому часу – в ежедневном обзоре Страх Зеленского, Лукашенко назвал срок. Хроника событий на утро 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, юрий бойко, львовская область, александр лукашенко, индия