Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины

Владимиру Зеленскому важно привлечь на свою сторону страны Ближнего Востока, убедив, что у них много общего. Дескать, они оказались под ударами Ирана, а Украина — под ударами России. Но шансов получить политические и материальные бонусы на Ближнем Востоке у него мало. В Европе после победы венгерской оппозиции обстановка чуть более благоволит ему.

2026-04-15T06:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов.Владимир Зеленский 14 апреля в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что поврежденный нефтепровод "Дружба" будет введен в эксплуатацию уже к концу этого месяца. — Олег Петрович, после победы на выборах в Венгрии оппозиционной партии, для России, на мой взгляд возникает два главных вопроса. Кредит Украине, думаю, скорее всего согласуют. Но снимет ли Венгрия блок с принятия 20 пакета антироссийских санкций, где для нас самый чувствительный момент — создание квазиюридического основания для начала странами ЕС пиратской войны против российских судов в Балтийском море и Атлантике?— Победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр сделал заявление, что Венгрия воздержится от участия в предоставлении кредита в 90 миллиардов евро Украине, хотя и мешать этому не станет. Однако, судя по недавним сообщениям, Европейская комиссия отложила выплату Украине этих денег на второе полугодие 2026 года. Очевидно, что новое руководство Венгрии не будет создавать сложности в выделении кредита ни сейчас, ни осенью, и Украина получит эти средства только позже, чем хотелось бы ей и ЕС.Что касается принятия 20-го пакета санкций против России, то я не думаю, что в принципе Петер Мадьяр пойдет против решения стран ЕС, инициировавших этот пакет. Хотя стоит отметить, что на данный момент у постоянных представителей стран-членов ЕС в повестке дня нет обсуждения этого пункта. Это, впрочем, не означает, что он не может появиться в будущем и с измененным содержанием.— Второй момент. Что теперь будет делать Фицо: продолжит блокировать антироссийские санкции и кредит Украине, или Словакию сломят в ближайшее время?— Конечно, потеря такого партнера как Виктор Орбан для Роберта Фицо тяжелая утрата. Орбан был тем человеком, который мог подставить плечо, с которым можно было координировать действия и не оставлять Фицо один на один с руководством ЕС. Отстаивать в одиночку интересы Словакии будет намного сложнее.Вероятность того, что Фицо заставят принять решения выгодные ЕС и в отношении антироссийских санкций, и кредита Украине значительно увеличивается. Полагаю, что в конечно итоге, Фицо будет вынужден согласиться с ЕС, который помимо кнута будет предлагать Словакии и пряники. Например, в случае, если Словакия согласится на поставки нефти из Хорватии вместо российской нефти, то ЕС пообещает дать какую-то компенсацию Словакии из-за большей стоимости поставляемого сырья. Все это является предметом торга. Хотя в целом, полагаю, что политика Словакии не будет такой жесткой в отношении России, как у нового руководства Венгрии, не говоря уже о таких как Польша или Балтийские страны.— Трамп тем временем поругался с Папой Римским, который негативно высказался о войне США против Ирана. Это, как говорят мои американские коллеги, повлияло на поддержку Трампа среди католиков, которых в США десятки миллионов. Чем такая политическая ошибка может грозить Дональду Трампу? И почему он делает такие ошибки: видимо, нервничает из-за провала в Иране?— Начну со второго вопроса. Конечно, провал замысла операции США в Иране не прибавил президенту Трампу уверенности. Он больше привык к быстрым победам и вероятно думал, что в Иране все пойдет так же успешно, как в Венесуэле. Но не получилось.Вторая причина, возможно, заключается в том, что он крайне не толерантен и нетерпим к критике и к людям, которые его публично не поддерживают. Если Трамп не в силах снять с должности человека, то ему остаётся только прибегнуть к ругани на грани или за гранью "фола", чтобы выразить свое негативное отношение к нему. Это уже вопрос к воспитанию президента и умению себя контролировать, что является важным качеством руководителя любого уровня, а лидера страны — тем более.Что касается первого вопроса, то, если бы выборы в Конгресс проходили в ближайшее время, я бы сказал, что этот инцидент напрямую повлиял на голоса избирателей в пользу демократов, и республиканцы оказались бы в меньшинстве. Но в виду того, что до выборов еще почти полгода, буря возмущения у католиков может утихнуть к 3 ноября или может стать затемнена к тому времени другими как победными, так и провокационными действиями или высказываниями Трампа, который очень богат на них. Дразнить гусей он умеет прекрасно.— Тем не менее с начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — до 31%. А еще 3 месяца назад 45% американцев поддерживали Трампа. Если он все-таки проиграет выборы, которые пройдут 3 ноября, может демократический Конгресс и Сенат потребовать от него возобновления помощи Украине? Это реалистичный сценарий?— Вполне реалистичный. В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трапа не предвидится. Это, конечно, сильно усложняет его позицию и позицию Республиканской партии. В случае победы, несомненно, демократы потребуют возобновление помощи Украине, даже если конфликт там в активной военной фазе завершится до 3 ноября. Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить ее как рычаг давления на Россию.— Владимир Зеленский во время конфликта на Ближнем Востоке пытался выглядеть не только противником России, но и участником большой геополитической игры. Предлагал дроны-перехватчики арабским странам, ездил в Сирию. Параллельно выступал против Орбана, и так далее. Получится ли у Зеленского извлечь из того, что происходит на Ближнем Востоке и в Европе на фоне победы оппозиции в Венгрии политические и материальные бонусы?— Я бы назвал Зеленского не столько участником, сколько игроком или актером большой геополитической игры на Ближнем Востоке. Его задача заключалась скорее не в реальном предложении своих дронов-перехватчиков или операторов по их применению, которые позарез нужны ему на Украине. Он пытался показать, что Украина остается обещающим и успешно действующим игроком в регионе и за его пределами. Ему важно привлечь на свою сторону страны Ближнего Востока, убедив их, что у них есть много общего. Они оказались под ударами Ирана, а Украина под ударами России. Заявка на поставку дронов — это коммерческое предложение на будущее, когда Зеленский будет пытаться трансформировать политические решения в бизнес-предложения. Как представляется, шансов получить значительные бонусы на Ближнем Востоке, как политические, так и материальные, у него мало. Скорее всего свои средства страны региона будут тратить не на Украину, а на восстановление разрушенного энергосектора и инфраструктуры.Более благоприятно для Зеленского складывается обстановка в Европе после победы оппозиции в Венгрии, но я бы не стал преувеличивать значимость этого факта. Как заявил Петер Мадьяр, Венгрия не будет выделять свои финансы Украине. Конечно, эти средства небольшие по масштабу помощи ЕС, но здесь важен политический сигнал Венгрии Украине и другим странам. С другой стороны, из Венгрии будет гореть “зеленый свет” для помощи ЕС Украине.Трамп заигрался с харизматическим христианством, пресвитерианством и прочими отклонениями от веры, и Господь наказал его дважды – Ормузом и Орбаном. Об этом — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа.

