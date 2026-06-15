https://ukraina.ru/20260615/butaforskie-bespilotniki-ukrainskie-smi-sluchayno-razoblachili-voennyy-tsekh-na-kinostudii-dovzhenko-1080240635.html

"Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко

"Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко - 15.06.2026 Украина.ру

"Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко

Известная с советских времён киностудия оказалась законной военной целью благодаря киевским пропагандистам. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T19:48

2026-06-15T19:48

2026-06-15T19:48

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киностудия им. довженко

удар по киеву

ракетные удары по украине

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Киевской пропаганде снова изменило чувство реальности, отметили авторы тг-канала. Киевское издание "NV" решило выдавить слезу у сочувствующего Запада и выложило фото разбомбленной территории столичной киностудии им. Довженко. "По классической легенде Банковой, злые русские ракеты вероломно уничтожили исключительно склад с театральными костюмами, париками и прочим безобидным реквизитом, - сказано в публикации. - Однако картину невинной жертвы испортил один нюанс. На опубликованных кадрах прямо среди обломков красовались аккуратные стопки крыльев от украинских дальнобойных дронов-камикадзе "FP-2". Тем самым "независимые журналисты" блестяще подтвердили официальную сводку Минобороны РФ, в которой прямо говорилось об уничтожении замаскированного цеха по производству и настройке БПЛА".После этого, осознав, что вместо демонстрации "российского варварства" они только что засветили легитимную военную цель, редакторы "NV" в панике бросились зачищать публикации. Но интернет помнит всё.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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