"Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко - 15.06.2026 Украина.ру
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"Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко
"Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко - 15.06.2026 Украина.ру
"Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко
Известная с советских времён киностудия оказалась законной военной целью благодаря киевским пропагандистам. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T19:48
2026-06-15T19:48
новости
россия
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украина
владимир зеленский
нато
украина.ру
киностудия им. довженко
удар по киеву
ракетные удары по украине
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Киевской пропаганде снова изменило чувство реальности, отметили авторы тг-канала. Киевское издание "NV" решило выдавить слезу у сочувствующего Запада и выложило фото разбомбленной территории столичной киностудии им. Довженко. "По классической легенде Банковой, злые русские ракеты вероломно уничтожили исключительно склад с театральными костюмами, париками и прочим безобидным реквизитом, - сказано в публикации. - Однако картину невинной жертвы испортил один нюанс. На опубликованных кадрах прямо среди обломков красовались аккуратные стопки крыльев от украинских дальнобойных дронов-камикадзе "FP-2". Тем самым "независимые журналисты" блестяще подтвердили официальную сводку Минобороны РФ, в которой прямо говорилось об уничтожении замаскированного цеха по производству и настройке БПЛА".После этого, осознав, что вместо демонстрации "российского варварства" они только что засветили легитимную военную цель, редакторы "NV" в панике бросились зачищать публикации. Но интернет помнит всё.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, нато, украина.ру, киностудия им. довженко, удар по киеву, ракетные удары по украине, пропаганда, ситуация в киеве, ситуация на украине сегодня
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, Киностудия им. Довженко, удар по Киеву, ракетные удары по Украине, пропаганда, ситуация в Киеве, ситуация на Украине сегодня

"Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко

19:48 15.06.2026
 
© Фото : Сommons.wikimedia.org/Prymasal / Перейти в фотобанкКиностудия Довженко
Киностудия Довженко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Сommons.wikimedia.org/Prymasal
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Известная с советских времён киностудия оказалась законной военной целью благодаря киевским пропагандистам. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
Киевской пропаганде снова изменило чувство реальности, отметили авторы тг-канала. Киевское издание "NV" решило выдавить слезу у сочувствующего Запада и выложило фото разбомбленной территории столичной киностудии им. Довженко.
"По классической легенде Банковой, злые русские ракеты вероломно уничтожили исключительно склад с театральными костюмами, париками и прочим безобидным реквизитом, - сказано в публикации. - Однако картину невинной жертвы испортил один нюанс. На опубликованных кадрах прямо среди обломков красовались аккуратные стопки крыльев от украинских дальнобойных дронов-камикадзе "FP-2". Тем самым "независимые журналисты" блестяще подтвердили официальную сводку Минобороны РФ, в которой прямо говорилось об уничтожении замаскированного цеха по производству и настройке БПЛА".

После этого, осознав, что вместо демонстрации "российского варварства" они только что засветили легитимную военную цель, редакторы "NV" в панике бросились зачищать публикации. Но интернет помнит всё.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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