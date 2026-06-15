Американо-иранская ширма-обманка. Соглашение о прекращении огня, которое есть и которого может не быть - 15.06.2026 Украина.ру
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Американо-иранская ширма-обманка. Соглашение о прекращении огня, которое есть и которого может не быть
Американо-иранская ширма-обманка. Соглашение о прекращении огня, которое есть и которого может не быть - 15.06.2026 Украина.ру
Американо-иранская ширма-обманка. Соглашение о прекращении огня, которое есть и которого может не быть
И премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили, что 19 июня 2016 года в Швейцарии США и Иран подпишут Меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий. Немедленное.
2026-06-15T20:39
2026-06-15T20:43
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Договоренность об этом якобы была достигнута 14 июня, о чем можно сказать кратко – "Чудный подарок к юбилею". Да-да, именно так, ибо в это деть стукнуло 80 лет президенту США Дональду Трампу, который заварил эту военную ближневосточную кашу и, получив по мордасам, все время мучительно искал выход из случившегося кровавого конфуза.Получалось у Трампа все крайне плохо, ибо он напоминал лоха, который сам сознательно вступил в навоз, но хочет, чтобы все вокруг поверили, что от акции пахнет фиалками, собранными благодарными прихлебателями в его честь. А это, как говорится, вряд ли.Идя навстречу своему юбилею, Трамп 37 (тридцать семь, Карл!) раз объявлял, что нагнул и Иран и склонил его к такой "отличной сделке", что все психиатры США должны выбросить свои дипломы и согласиться с когнитивным величием своего президента. Следующий 38-й раз должны были подогнать к юбилею.И подогнали. Но принесло это только чувство глубокого удовлетворения Трампу, который его публично и демонстрировал. Но это не мир! Миром на Ближнем Востоке в сваре между Ираном и США и не пахнет.Готовящаяся к подписанию 19 июня сделка – это всего лишь ширма-обманка, которая, с одной стороны, должна прикрыть тотальный провал ближневосточной авантюры Трампа. С другой – дать отсрочку по времени, чтобы лучше подготовиться к дальнейшему давлению на Иран. А также – не гнать эскалацию войны до 4 июля, когда США будут праздновать еще один важный для Трампа юбилей – 250-летие образования этой страны. И Трамп не хочет праздновать круглую дату корявым поражением на полях войны, гдеВо-первых, потому, что в этой игре есть третий участник – Израиль, который вместе с США вгонял Иран в средневековье, утюжа его города и убивая как мирных жителей, так и представителей руководства страны. И теперь Израиль не согласен с американо-иранскими договоренностями и нанес удар по Ливану. А мир в Ливане – это знаковое условие Тегерана.И Трампу пришлось в лучших традициях обсценной лексики объяснять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чем тот отличается от гныдной черной землеройки, которая мешает белым лебедям взмыть в голубые небеса. Нетаньяху ответил в том же духе, но не подчинился.Во-вторых, сама "отличная сделка" не подходит именно США и лично Трампу. Как временная ширма-обманка для передышки она хороша: дает временной люфт. Но вот стратегически не подходит Америке никак от слова совсем.Вот посудите сами: иранское агентство Mehr обнародованы 14 пунктов упомянутого меморандума-сделки:– немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан;– обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана;– прекращение морской блокады и возобновление движения через Ормузский пролив – и то, и другое в течение 30 дней;– вывод американских военных из районов, окружающих Иран;– приостановление санкций, связанных с нефтью, и восстановление доступа Ирана к своим доходам;– 300 миллиардов долларов США на реконструкцию Ирана от США и союзников;– 60 дней переговоров о заключении окончательного соглашения, сосредоточенного на ядерной программе Ирана и широком снятии санкций;– Иран подтверждает, что не будет разрабатывать ядерное оружие в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия;– никакие новые санкции против Ирана не вводятся во время переговоров. Также не перебрасываются новые американские войска в регион;– высвобождение 24 миллиардов долларов США замороженных иранских активов в течение периода переговоров;– создание механизма мониторинга и одобрение Советом Безопасности ООН окончательного соглашения;– ракетные программы и поддержка Ираном военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла" и вооруженной йеменской группировки хуситов не являются предметом переговоров.Если все эти пункты правдивы, то все они говорят лишь об одном: США проиграли эту войну подчистую, так как не достигли в ней ни одной, повторяю, НИ ОДНОЙ своей ранее заявленной цели.В политике – не снесен и не уничтожен правящий в Иране режим аятолл, который пришел к власти в результате исламской революции в 1979 году. Не достигло цели даже уничтожение нескольких слоев руководителей исламских государственных институтов. Иран как был, так и остался исламской республикой, которая живет по законам шариата и к власти в которой пришли еще более радикально и антиамериканские настроенные политики, выходцы и деятели Корпуса стражей исламской революции (КСИР).Не достигли своих целей и все усилия, направленные на то, чтобы вызвать внутренний раздрай в иранском обществе и спровоцировать протесты, которые должны были покончить с режимом аятолл изнутри. Варварские удары по социальной и гражданской инфраструктуре с многочисленными жертвами среди мирного населения только сплотили иранцев на основе патриотизма, одной из главных компонентов которого стал ярый антиамериканизм. Уровень невосприятия США и всего американского в Иране стал неизмеримо выше, чем был до начала войны.Кроме того, США не уничтожили ни ядерную, ни ракетную программы Ирана. Тегеран сохранил и ракетный потенциал, и свой обогащенный уран, и претензии на производство ракет, и прежние заверения в том, что он собирается обзаводиться ядерным оружием. И ничего досконально и максимально точно проверить США не могут. Их просто не пустят в Иран, который и до войны говорил об этом же.США, к тому же, как бы обязались не предпринимать попыток свержения режима и вывести свои войска из соседних с Ираном регионов. А раньше как будто ни пичкали эти регионы своими солдатами и грезили наземным вторжением.В экономике США, конечно, добились главного: хаос на Ближнем Востоке сделал их главным распорядителем мировой нефти. Но Ормузский пролив остался под контролем Ирана, и, следовательно, мировой нефтяной рынок скоро успокоится, перетрется в новых условиях и все вернется на круги своя, если США не возобновят войну. И даже если возобновят, то выход будет найден без США. Хотя сегодня в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около 100 нефтяных танкеров. Еще более 300 пустых судов ожидают возможности войти в залив для загрузки. Но на фоне этих новостей впервые с 10 марта нефть Brent упала в цене до 84 долл за баррель.США обязались вернуть Ирану его замороженные активы и, не исключено, даже выплатить компенсации за урон, нанесенный войной. Это вообще звучит, как геополитическая и геоэкономическая фантастика.Неизмерим и геополитический урон: США показали, что они не всесильны, армия их банально слаба и победима, а их претензии на роль единоличного гегемона на планете так же бессмысленны, как лай Моськи, пытающейся запугать слона.Поражение США в Иране – это реальный шаг к новому многополярному миру, чего Вашингтон не должен допускать всеми способами. А США, так уж выходит, сдаются на милость победителя – Иран и стоящих за его спиной и тайно ему помогающих стран.И если названия этих стран станут публично известны, то от этого США станет еще горше. Потому что Иран и его союзники остаются главной силой на Ближнем Востоке, а Тегеран еще и сохранил право на подкормку своих прокси – крайне антиамериканских и антиизраильских "Хезбаллы" в Ливане и хуситов в Йемене.Вот поэтому и остается самым актуальным банальный вопрос для США: зачем тогда начинали войну, если так обгадились по всем статьям? И Трампу явно не хочется отвечать на него в период между юбилеями. Особенно Израилю… Не говоря уже о России, Китае и всем Глобальном юге.P.S. А подписание меморандума 19 июня меж тем становится все не очевиднее. Как пишет The New York Times, Израиль не только крайне недоволен тем, что оказался в стороне от переговорного процесса и не участвовал в выработке условий урегулирования, но и готов его сорвать.Кроме Нетаньяху, получившего нагоняй от Трампа, и министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир уже объявил, что Израиль не имеет отношения к соглашению между Вашингтоном и Тегераном и не намерен идти на компромиссы в вопросе ликвидации "Хезболлы". "Соглашение Трампа нас не обязывает. Израиль не подчиняется Соединенным Штатам. Мы не банановая республика. Мы независимое и суверенное государство! Мы не позволим Израилю сдаться "сделке века" и полностью отдать еврейский народ и еврейское государство в руки арабов. Мы не позволим, чтобы нас заставили снова принести в жертву еврейский народ на алтарь иллюзий", – написал Гвир в соцсети Х.Как отмечает агентство Bloomberg, не верят в долговечность меморандума и перемирия судовладельцы и трейдеры, которые не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив. Они ждут деталей сделки и гарантий безопасности после месяцев атак, захватов судов и минной угрозы. И кто может сказать, что они не правы?О странной непоследовательности Трампа в отношении Украины - в статье Евгении Кондаковой "Лицемерие или хитрый расчёт? Действия Трампа на украинском треке вызывают недоумение даже в США"
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Новости, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Андрей Карлов, Хезболла, МИД, ООН, Brent, весь Скачко, Мнения, Владимир Скачко, Мир без границ

Американо-иранская ширма-обманка. Соглашение о прекращении огня, которое есть и которого может не быть

20:39 15.06.2026 (обновлено: 20:43 15.06.2026)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP / Alex Brandon
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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И премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили, что 19 июня 2016 года в Швейцарии США и Иран подпишут Меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий. Немедленное.
Договоренность об этом якобы была достигнута 14 июня, о чем можно сказать кратко – "Чудный подарок к юбилею". Да-да, именно так, ибо в это деть стукнуло 80 лет президенту США Дональду Трампу, который заварил эту военную ближневосточную кашу и, получив по мордасам, все время мучительно искал выход из случившегося кровавого конфуза.
Получалось у Трампа все крайне плохо, ибо он напоминал лоха, который сам сознательно вступил в навоз, но хочет, чтобы все вокруг поверили, что от акции пахнет фиалками, собранными благодарными прихлебателями в его честь. А это, как говорится, вряд ли.
Идя навстречу своему юбилею, Трамп 37 (тридцать семь, Карл!) раз объявлял, что нагнул и Иран и склонил его к такой "отличной сделке", что все психиатры США должны выбросить свои дипломы и согласиться с когнитивным величием своего президента. Следующий 38-й раз должны были подогнать к юбилею.
И подогнали. Но принесло это только чувство глубокого удовлетворения Трампу, который его публично и демонстрировал. Но это не мир! Миром на Ближнем Востоке в сваре между Ираном и США и не пахнет.
Готовящаяся к подписанию 19 июня сделка – это всего лишь ширма-обманка, которая, с одной стороны, должна прикрыть тотальный провал ближневосточной авантюры Трампа. С другой – дать отсрочку по времени, чтобы лучше подготовиться к дальнейшему давлению на Иран. А также – не гнать эскалацию войны до 4 июля, когда США будут праздновать еще один важный для Трампа юбилей – 250-летие образования этой страны. И Трамп не хочет праздновать круглую дату корявым поражением на полях войны, где
Во-первых, потому, что в этой игре есть третий участник – Израиль, который вместе с США вгонял Иран в средневековье, утюжа его города и убивая как мирных жителей, так и представителей руководства страны. И теперь Израиль не согласен с американо-иранскими договоренностями и нанес удар по Ливану. А мир в Ливане – это знаковое условие Тегерана.
И Трампу пришлось в лучших традициях обсценной лексики объяснять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чем тот отличается от гныдной черной землеройки, которая мешает белым лебедям взмыть в голубые небеса. Нетаньяху ответил в том же духе, но не подчинился.
Во-вторых, сама "отличная сделка" не подходит именно США и лично Трампу. Как временная ширма-обманка для передышки она хороша: дает временной люфт. Но вот стратегически не подходит Америке никак от слова совсем.
Вот посудите сами: иранское агентство Mehr обнародованы 14 пунктов упомянутого меморандума-сделки:
– немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан;
– обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана;
– прекращение морской блокады и возобновление движения через Ормузский пролив – и то, и другое в течение 30 дней;
– вывод американских военных из районов, окружающих Иран;
– приостановление санкций, связанных с нефтью, и восстановление доступа Ирана к своим доходам;
– 300 миллиардов долларов США на реконструкцию Ирана от США и союзников;
– 60 дней переговоров о заключении окончательного соглашения, сосредоточенного на ядерной программе Ирана и широком снятии санкций;
– Иран подтверждает, что не будет разрабатывать ядерное оружие в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия;
– никакие новые санкции против Ирана не вводятся во время переговоров. Также не перебрасываются новые американские войска в регион;
– высвобождение 24 миллиардов долларов США замороженных иранских активов в течение периода переговоров;
– создание механизма мониторинга и одобрение Советом Безопасности ООН окончательного соглашения;
– ракетные программы и поддержка Ираном военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла" и вооруженной йеменской группировки хуситов не являются предметом переговоров.
Если все эти пункты правдивы, то все они говорят лишь об одном: США проиграли эту войну подчистую, так как не достигли в ней ни одной, повторяю, НИ ОДНОЙ своей ранее заявленной цели.
В политике – не снесен и не уничтожен правящий в Иране режим аятолл, который пришел к власти в результате исламской революции в 1979 году. Не достигло цели даже уничтожение нескольких слоев руководителей исламских государственных институтов. Иран как был, так и остался исламской республикой, которая живет по законам шариата и к власти в которой пришли еще более радикально и антиамериканские настроенные политики, выходцы и деятели Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Не достигли своих целей и все усилия, направленные на то, чтобы вызвать внутренний раздрай в иранском обществе и спровоцировать протесты, которые должны были покончить с режимом аятолл изнутри. Варварские удары по социальной и гражданской инфраструктуре с многочисленными жертвами среди мирного населения только сплотили иранцев на основе патриотизма, одной из главных компонентов которого стал ярый антиамериканизм. Уровень невосприятия США и всего американского в Иране стал неизмеримо выше, чем был до начала войны.
Кроме того, США не уничтожили ни ядерную, ни ракетную программы Ирана. Тегеран сохранил и ракетный потенциал, и свой обогащенный уран, и претензии на производство ракет, и прежние заверения в том, что он собирается обзаводиться ядерным оружием. И ничего досконально и максимально точно проверить США не могут. Их просто не пустят в Иран, который и до войны говорил об этом же.
США, к тому же, как бы обязались не предпринимать попыток свержения режима и вывести свои войска из соседних с Ираном регионов. А раньше как будто ни пичкали эти регионы своими солдатами и грезили наземным вторжением.
В экономике США, конечно, добились главного: хаос на Ближнем Востоке сделал их главным распорядителем мировой нефти. Но Ормузский пролив остался под контролем Ирана, и, следовательно, мировой нефтяной рынок скоро успокоится, перетрется в новых условиях и все вернется на круги своя, если США не возобновят войну. И даже если возобновят, то выход будет найден без США. Хотя сегодня в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около 100 нефтяных танкеров. Еще более 300 пустых судов ожидают возможности войти в залив для загрузки. Но на фоне этих новостей впервые с 10 марта нефть Brent упала в цене до 84 долл за баррель.
США обязались вернуть Ирану его замороженные активы и, не исключено, даже выплатить компенсации за урон, нанесенный войной. Это вообще звучит, как геополитическая и геоэкономическая фантастика.
Неизмерим и геополитический урон: США показали, что они не всесильны, армия их банально слаба и победима, а их претензии на роль единоличного гегемона на планете так же бессмысленны, как лай Моськи, пытающейся запугать слона.
Поражение США в Иране – это реальный шаг к новому многополярному миру, чего Вашингтон не должен допускать всеми способами. А США, так уж выходит, сдаются на милость победителя – Иран и стоящих за его спиной и тайно ему помогающих стран.
И если названия этих стран станут публично известны, то от этого США станет еще горше. Потому что Иран и его союзники остаются главной силой на Ближнем Востоке, а Тегеран еще и сохранил право на подкормку своих прокси – крайне антиамериканских и антиизраильских "Хезбаллы" в Ливане и хуситов в Йемене.
Вот поэтому и остается самым актуальным банальный вопрос для США: зачем тогда начинали войну, если так обгадились по всем статьям? И Трампу явно не хочется отвечать на него в период между юбилеями. Особенно Израилю… Не говоря уже о России, Китае и всем Глобальном юге.
P.S. А подписание меморандума 19 июня меж тем становится все не очевиднее. Как пишет The New York Times, Израиль не только крайне недоволен тем, что оказался в стороне от переговорного процесса и не участвовал в выработке условий урегулирования, но и готов его сорвать.
Кроме Нетаньяху, получившего нагоняй от Трампа, и министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир уже объявил, что Израиль не имеет отношения к соглашению между Вашингтоном и Тегераном и не намерен идти на компромиссы в вопросе ликвидации "Хезболлы". "Соглашение Трампа нас не обязывает. Израиль не подчиняется Соединенным Штатам. Мы не банановая республика. Мы независимое и суверенное государство! Мы не позволим Израилю сдаться "сделке века" и полностью отдать еврейский народ и еврейское государство в руки арабов. Мы не позволим, чтобы нас заставили снова принести в жертву еврейский народ на алтарь иллюзий", – написал Гвир в соцсети Х.
Как отмечает агентство Bloomberg, не верят в долговечность меморандума и перемирия судовладельцы и трейдеры, которые не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив. Они ждут деталей сделки и гарантий безопасности после месяцев атак, захватов судов и минной угрозы. И кто может сказать, что они не правы?
О странной непоследовательности Трампа в отношении Украины - в статье Евгении Кондаковой "Лицемерие или хитрый расчёт? Действия Трампа на украинском треке вызывают недоумение даже в США"
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