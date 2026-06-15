https://ukraina.ru/20260615/voyska-okruzhayut-slavyansk-kramatorsk-i-druzhkovku-politolog-o-nastuplenii-vs-rf-v-donbasse-1080221017.html

Войска окружают Славянск, Краматорск и Дружковку: политолог о наступлении ВС РФ в Донбассе

Войска окружают Славянск, Краматорск и Дружковку: политолог о наступлении ВС РФ в Донбассе - 15.06.2026 Украина.ру

Войска окружают Славянск, Краматорск и Дружковку: политолог о наступлении ВС РФ в Донбассе

Командование ВС РФ продолжает реализацию замыслов по окружению ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке за счет наступления со стороны Красного Лимана и Константиновки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв

2026-06-15T13:44

2026-06-15T13:44

2026-06-15T13:44

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После того, как очередная попытка урегулировать украинский конфликт политико-дипломатическим путём, предпринятая в мае, закончилась ничем, начался новый виток эскалации. Украина, накопив при поддержке Европы большое количество дронов средней дальности, сделала ставку на подрыв социально-экономической стабильности Крыма. Россия пока воздерживается от показательных ударов по центрам принятия решений в Киеве, зато активизировалась на фронте — в скором времени ожидается падение Константиновки, после чего бои начнутся непосредственно в Славянске и Краматорске.Комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения, Богачев отметил, что Краматорск уже находится в пределах досягаемости ствольной артиллерии и дронов. "Украина объявила эвакуацию в Беленьком и в Малотарановке. Она понимает, что ждет эти поселки. Однако информацию об этом никто не доводит до населения. В украинском информационном пространстве совершенно другие нарративы", — подчеркнул политолог.В целом российское командование продолжает реализацию своих замыслов по окружению района обороны ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке за счет наступления со стороны Красного Лимана и Константиновки, заявил Богачев."Это приоритетное для него направление. Это движение продлится до тех пор, пока эти города не перейдут под контроль ВС РФ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.

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