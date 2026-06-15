https://ukraina.ru/20260615/vs-rf-uspeshno-voyuyut-na-sumskom-napravlenii--1080241531.html

ВС РФ успешно воюют на Сумском направлении

ВС РФ успешно воюют на Сумском направлении - 15.06.2026 Украина.ру

ВС РФ успешно воюют на Сумском направлении

Армия России демонстрирует успехи у границы с Курской областью. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на тг-канал "Фронтовая птичка"

2026-06-15T20:34

2026-06-15T20:34

2026-06-15T20:34

спецоперация

сво

новости сво россия

дзен новости сво

всу

потери всу

россия

курская область

сумская область

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078917062_0:203:1200:878_1920x0_80_0_0_88ff10352a7ea4c1106ac4e06e61e563.png

На Сумском направлении российские подразделения продолжают наносить удары по позициям противника.Южнее Кондратовки подразделения 158-й механизированной бригады ВСУ попытались перейти в контратаку. Однако, по данным с мест, они были уничтожены комплексным огневым поражением.В Шосткинском районе бойцы российской группировки "Север" ведут бои в районе Бачевска. Под Уланово разбиты группы 425-го штурмового полка "Скала", также взяты в плен военнослужащие 210-го штурмового полка ВСУ.На этом фоне в госпиталях Сумской области сохраняется тяжёлая ситуация из-за большого числа раненых и нехватки мест.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

курская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво россия, дзен новости сво, всу, потери всу, россия, курская область, сумская область, украина.ру, вооруженные силы украины, кто