https://ukraina.ru/20260615/korruptsiya-migranty-i-ukraina-smozhet-li-madyar-uderzhatsya-tam-gde-spotknulsya-orban-1080237602.html

Коррупция, мигранты и Украина. Сможет ли Мадьяр удержаться там, где споткнулся Орбан

Коррупция, мигранты и Украина. Сможет ли Мадьяр удержаться там, где споткнулся Орбан - 15.06.2026 Украина.ру

Коррупция, мигранты и Украина. Сможет ли Мадьяр удержаться там, где споткнулся Орбан

Всего через месяц после официального вступления в должность новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр начал борьбу против наследия своего предшественника Виктора Орбана

2026-06-15T19:51

2026-06-15T19:51

2026-06-15T20:13

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венгрия

мадьяр

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В начале мая Мадьяр обвинил в тот момент все еще действующее правительство Орбана в растрате бюджетных средств. Он сослался на правительственный указ, свидетельствующий о том, что уходящий кабинет Орбана намерен полностью опустошить государственную казну.Канцелярия теперь уже бывшего премьер-министра ответила, что правительство приостановило новые расходы после выборов, состоявшихся в апреле, и что все расходы идут на обеспечение базовых служб.Теперь Мадьяр обвинил Орбана во лжи избирателям по вопросу миграционной политики. Свои обвинения действующий премьер Венгрии озвучил в ходе внеочередной пресс-конференции 13 июня, передает венгерское издание Index.По словам Мадьяра, правительство Орбана годами выстраивало нарратив о борьбе с нелегальной миграцией, но при этом втайне от граждан готовилось выполнить решение Европейского суда и впустить в страну сотни тысяч мигрантов.Теперь Венгрия должна выплатить около 1 млрд евро компенсации из-за того, что правительство Орбана не смогло принять законы, которые бы одновременно удерживали нелегальных мигрантов и соответствовали европейскому праву, утверждает Мадьяр.Также действующий премьер-министр заявил, что правительство Орбана все-таки планировало построить лагерь для приема мигрантов в Витьнеде у австрийской границы и выделило на это из бюджета 5 млрд форинтов (около 13,5 млн долларов). Лагерь планировалось построить на территории бывшего молочного профессионально-технического училища, которое оказалось огороженным трехметровым забором, а с сентября 2024 года объект охраняла полиция.По данным Мадьяра, высокопоставленные чиновники из правительства Орбана обсуждали, какой лагерь и транзитная зона необходимы, чтобы "шантажировать Брюссель" и "держать Австрию под контролем".Мадьяр процитировал протокол заседания правительства от 21 августа 2024 года, в котором говорится, что к 2026 году "необходимо активизировать политический конфликт, связанный с миграцией".В день выступления Мадьяра на сайте правительства Венгрии были опубликованы документы, свидетельствующие о подготовке центра для приема беженцев в районе Витниед-Чермайор в 2024 году. В них говорится, что 21 августа 2024 года правительство уполномочило тогдашнего министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера принять меры по подготовке территории Витниед для приема беженцев.Кроме того, на уровне МВД в конце августа в рамках мероприятий по подготовке территории рассматривалась установка контейнеров, мобильных туалетов, создание медицинских и сервисных пунктов, пишет Index.Глава ведомства по контролю за соблюдением честности и неподкупности Венгрии Ференц Пал Биро 13 июня призвал расследовать подозрительные госзакупки на сумму 3,5 млрд долларов, сделанные во время работы правительства Виктора Орбана.По его словам, антикоррупционное ведомство располагает данными о трех компаниях, которые получали большую часть государственных контрактов на поставку товаров и услуг, при чем стоимость этих контрактов была искусственно завышена. При этом Биро не уточнил, о каких компаниях идет речь.Пока непонятно, как далеко новое правительство Венгрии намерено идти в расследовании коррупционных скандалов, в которых мог быть замешен бывший премьер и его окружение, а также в демистификации его политических нарративов. У самого Мадьяра может быть несколько причин для того, чтобы начать этот процесс именно сейчас. Их нужно искать в политической биографии самого действующего премьера.Петер Мадьяр начинал свою политическую карьеру в партии FIDES Виктора Орбана. После того как партия пришла к власти в 2010 году, Мадьяр стал чиновником в Министерстве иностранных дел Венгрии, год спустя перешел на работу в Постоянное представительство Венгрии при ЕС, а в 2015 году устроился в администрацию премьер-министра.Бывшая супруга Мадьяра Юдит Варга была министром юстиции в правительстве Орбана, но была вынуждена уйти в отставку после громкого скандала вокруг решения о помиловании замдиректора детского дома в городе Бичке, замешенного в педофильский скандал. Вместе с Варгой в отставку ушла и президент страны Каталин Новак.Примечательно то, что сам Мадьяр опубликовал запись домашнего разговора со своей бывшей женой, в ходе которого она рассказывает о попытках помощника главы ведомства премьера Виктора Орбана Анталы Рогана уничтожить часть доказательств по нашумевшему делу.На фоне скандала в Венгрии начались массовые уличные акции протеста, участники которых требовали отставки премьер-министра Виктора Орбана. В ходе этих выступлений Мадьяр и объявил о создании собственной партии нового типа, объединяющей левых и правых.Всего за несколько лет его партия "Тиса" стала главной политической силой в стране – ей удалось победить на выборах партию FIDES, которая 16 лет беспрерывно находилась у власти. Но несмотря на это, в ходе первых публичных выступлений в качестве лидера новой партии Мадьяр обещал венграм, что после его появления в стране уже ничего не будет по-прежнему, в своих политических взглядах он не сильно отдалился от Орбана.Он тоже выступает против миграционной политики Евросоюза и ускоренной евроинтеграции Украины, тоже настаивает на соблюдении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье как обязательном условий для приема Украины в ЕС. При этом он также как и Орбан готов пожертвовать своими принципами, если Брюссель предлагает хорошую награду.До парламентских выборов позиция Мадьяра была однозначно выигрышной: он мог обещать избирателям бескомпромиссную борьбу с коррупцией, которая считалась главным слабым местом правительства Орбана, гарантируя при этом, что такие принципиальные вопросы как миграция или права венгров на Украине останутся приоритетами его политики.Еще одним важным плюсом Мадьяра в глазах избирателей было то, что он обещал "помирить" власти страны с европейской бюрократией, с которой Виктор Орбан постоянно находился "в контрах".После победы на выборах Мадьяру приходится взаимодействовать с брюссельской администрацией по-новому. Так в начале июня украинские СМИ со ссылкой на страницу премьер-министра Венгрии в соцсетях, объявили о достижении "всеобъемлющего соглашения" в отношении венгерского национального меньшинства на Украине между Киевом и Будапештом."Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав 100-тысячного венгерского меньшинства", – рассказал Мадьяр.По его словам, Киев обязался в ближайшее время включить согласованные меры в свое законодательство. Тем самым венгры в Закарпатье получат гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем те, которые они имели до сих пор, подчеркнул Мадьяр. И если Киев выполнит свои обязательства, венгерское правительство поддержит открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз, обещал Мадьяр на своей странице в соцсетях.Позже премьер-министр Венгрии объявил, что подписание документа состоялось, а Киев направил официальную дипломатическую ноту, в которой обязался выполнять все пункты соглашения.Для венгров вопрос защиты прав соотечественников, проживающих вне Венгрии действительно важен. С другой стороны, нет никаких гарантий, что режим Зеленского действительно будет соблюдать договоренности, достигнутые с Будапештом. Если уступки венгерской стороны окажутся напрасными, это ударит по рейтингу самого Мадьяра.С другой стороны, это будет шанс для партии FIDES и для бывшего премьера Орбана, которые на фоне возможных неудач, накопленных новым кабинетом министров, снова могут вызвать интерес у избирателей.Поэтому обвинения в коррупции и обмане избирателей, которые Мадьяр сейчас предъявляет партии FIDES и своему оппоненту Орбану – это вклад в собственное политическое будущее. Ему надо закрепить представление о том, что во всем плохом, что произошло, происходит и еще может произойти в Венгрии виноваты предыдущие власти, так как очень скоро он сам может оказаться в той же ситуации, в которой до недавних пор находилось правительство и окружение Орбана.

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эксклюзив, венгрия, мадьяр, виктор орбан, украина, владимир зеленский, ес, киев, мир без границ