Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине - 15.06.2026 Украина.ру
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Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине
Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине - 15.06.2026 Украина.ру
Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине
События, предшествующие государственному перевороту на Украине, тесным образом переплелись с президентством Виктора Януковича, который, по сути, из хорошего... Украина.ру, 15.06.2026
2026-06-15T19:11
2026-06-15T19:11
видео
украина
россия
виктор янукович
захар виноградов
владимир скачко
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бывший ссср
петр порошенко*
президентские выборы
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События, предшествующие государственному перевороту на Украине, тесным образом переплелись с президентством Виктора Януковича, который, по сути, из хорошего хозяйственника превратился в царственную особу. Он пропустил и даже отчасти способствовал, как считают шеф-редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Захар Виноградов и обозреватель нашего издания Владимир Скачко, лично знавшие экс-президента, созревание нацистского режима.Об ошибках Януковича и неверной политической стратегии России на Украине – в очередном выпуске ток-шоу "Большой скачок". * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, россия, виктор янукович, захар виноградов, владимир скачко, украина.ру, бывший ссср, петр порошенко*, президентские выборы, президент украины, видео
Видео, Украина, Россия, Виктор Янукович, Захар Виноградов, Владимир Скачко, Украина.ру, бывший СССР, Петр Порошенко*, президентские выборы, президент Украины

Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине

19:11 15.06.2026
 
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События, предшествующие государственному перевороту на Украине, тесным образом переплелись с президентством Виктора Януковича, который, по сути, из хорошего хозяйственника превратился в царственную особу. Он пропустил и даже отчасти способствовал, как считают шеф-редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Захар Виноградов и обозреватель нашего издания Владимир Скачко, лично знавшие экс-президента, созревание нацистского режима.
Об ошибках Януковича и неверной политической стратегии России на Украине – в очередном выпуске ток-шоу "Большой скачок".

* В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.
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ВидеоУкраинаРоссияВиктор ЯнуковичЗахар ВиноградовВладимир СкачкоУкраина.рубывший СССРПетр Порошенко*президентские выборыпрезидент Украины
 
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