https://ukraina.ru/20260615/kazhdyy-sleduyuschiy-prezident-khuzhe-predyduschego-pochemu-yanukovich-ne-spravilsya-s-oppozitsiey-na-ukraine-1080240068.html

Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине

Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине - 15.06.2026 Украина.ру

Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине

События, предшествующие государственному перевороту на Украине, тесным образом переплелись с президентством Виктора Януковича, который, по сути, из хорошего... Украина.ру, 15.06.2026

2026-06-15T19:11

2026-06-15T19:11

2026-06-15T19:11

видео

украина

россия

виктор янукович

захар виноградов

владимир скачко

украина.ру

бывший ссср

петр порошенко*

президентские выборы

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События, предшествующие государственному перевороту на Украине, тесным образом переплелись с президентством Виктора Януковича, который, по сути, из хорошего хозяйственника превратился в царственную особу. Он пропустил и даже отчасти способствовал, как считают шеф-редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Захар Виноградов и обозреватель нашего издания Владимир Скачко, лично знавшие экс-президента, созревание нацистского режима.Об ошибках Януковича и неверной политической стратегии России на Украине – в очередном выпуске ток-шоу "Большой скачок". * В материале упоминаются Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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