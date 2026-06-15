"Орёл-партнёр" НАТО в Армении, Зеленский встретился с Варфоломеем. Новости к этому часу - 15.06.2026 Украина.ру
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"Орёл-партнёр" НАТО в Армении, Зеленский встретился с Варфоломеем. Новости к этому часу
"Орёл-партнёр" НАТО в Армении, Зеленский встретился с Варфоломеем. Новости к этому часу - 15.06.2026 Украина.ру
"Орёл-партнёр" НАТО в Армении, Зеленский встретился с Варфоломеем. Новости к этому часу
Заморозившая своё участие в мероприятиях ОДКБ Армения проведёт военные учения с представителями стран НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 15 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T21:04
2026-06-15T21:04
новости
армения
сша
франция
владимир зеленский
варфоломей (патриарх варфоломей)
нато
одкб
нацгвардия
союзники
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В учениях "Орёл-партнёр" на территории республики с 17 по 25 июня примут участие военнослужащие миротворческой бригады Армении, а также ВС Франции, Греции, сухопутные войска США и Нацгвардия Канзаса. В МО Армении заявили, что в ходе учений будут отработаны подготовка и выполнение миротворческих задач.К другим новостям:🟦 ФИФА пригласит российскую команду на новый турнир среди юношей до 15 лет;🟦 Владимир Зеленский подтвердил, что вылетает на саммит G7 из Кишинева. Он рассказал, что в кишиневском аэропорту встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его в Киев;🟦 Украинцы, проживающие в Германии с 2022 года, уже с весны 2027 года могут получить право подать документы на гражданство, пишут местные СМИ;🟦 Вывод войск Израиля из Южного Ливана не является условием соглашения США и Ирана. С таким утверждением со ссылкой на высокопоставленный американский источник выступил телеканал N12;🟦 Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с чемпионами Европы — сборной Испании на Чемпионате мира 2026.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, сша, франция, владимир зеленский, варфоломей (патриарх варфоломей), нато, одкб, нацгвардия, союзники
Новости, Армения, США, Франция, Владимир Зеленский, Варфоломей (патриарх Варфоломей), НАТО, ОДКБ, Нацгвардия, союзники

"Орёл-партнёр" НАТО в Армении, Зеленский встретился с Варфоломеем. Новости к этому часу

21:04 15.06.2026
 
© Украина.руГлавное за день - Политика 1
Главное за день - Политика 1 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Украина.ру
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Заморозившая своё участие в мероприятиях ОДКБ Армения проведёт военные учения с представителями стран НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 15 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
В учениях "Орёл-партнёр" на территории республики с 17 по 25 июня примут участие военнослужащие миротворческой бригады Армении, а также ВС Франции, Греции, сухопутные войска США и Нацгвардия Канзаса. В МО Армении заявили, что в ходе учений будут отработаны подготовка и выполнение миротворческих задач.
К другим новостям:
🟦 ФИФА пригласит российскую команду на новый турнир среди юношей до 15 лет;
🟦 Владимир Зеленский подтвердил, что вылетает на саммит G7 из Кишинева. Он рассказал, что в кишиневском аэропорту встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его в Киев;
🟦 Украинцы, проживающие в Германии с 2022 года, уже с весны 2027 года могут получить право подать документы на гражданство, пишут местные СМИ;
🟦 Вывод войск Израиля из Южного Ливана не является условием соглашения США и Ирана. С таким утверждением со ссылкой на высокопоставленный американский источник выступил телеканал N12;
🟦 Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с чемпионами Европы — сборной Испании на Чемпионате мира 2026.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиАрменияСШАФранцияВладимир ЗеленскийВарфоломей (патриарх Варфоломей)НАТООДКБНацгвардиясоюзники
 
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