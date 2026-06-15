https://ukraina.ru/20260615/orl-partnr-nato-v-armenii-zelenskiy-vstretilsya-s-varfolomeem-novosti-k-etomu-chasu-1080242032.html

"Орёл-партнёр" НАТО в Армении, Зеленский встретился с Варфоломеем. Новости к этому часу

"Орёл-партнёр" НАТО в Армении, Зеленский встретился с Варфоломеем. Новости к этому часу - 15.06.2026 Украина.ру

"Орёл-партнёр" НАТО в Армении, Зеленский встретился с Варфоломеем. Новости к этому часу

Заморозившая своё участие в мероприятиях ОДКБ Армения проведёт военные учения с представителями стран НАТО. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 15 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T21:04

2026-06-15T21:04

2026-06-15T21:04

новости

армения

сша

франция

владимир зеленский

варфоломей (патриарх варфоломей)

нато

одкб

нацгвардия

союзники

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В учениях "Орёл-партнёр" на территории республики с 17 по 25 июня примут участие военнослужащие миротворческой бригады Армении, а также ВС Франции, Греции, сухопутные войска США и Нацгвардия Канзаса. В МО Армении заявили, что в ходе учений будут отработаны подготовка и выполнение миротворческих задач.К другим новостям:🟦 ФИФА пригласит российскую команду на новый турнир среди юношей до 15 лет;🟦 Владимир Зеленский подтвердил, что вылетает на саммит G7 из Кишинева. Он рассказал, что в кишиневском аэропорту встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его в Киев;🟦 Украинцы, проживающие в Германии с 2022 года, уже с весны 2027 года могут получить право подать документы на гражданство, пишут местные СМИ;🟦 Вывод войск Израиля из Южного Ливана не является условием соглашения США и Ирана. С таким утверждением со ссылкой на высокопоставленный американский источник выступил телеканал N12;🟦 Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с чемпионами Европы — сборной Испании на Чемпионате мира 2026.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, армения, сша, франция, владимир зеленский, варфоломей (патриарх варфоломей), нато, одкб, нацгвардия, союзники