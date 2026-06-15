https://ukraina.ru/20260615/ukraintsy-podozhgli-imuschestvo-semi-britanskogo-premera-no-london-po-privychke-ischet-ruku-kremlya-1080241453.html

Украинцы подожгли имущество семьи британского премьера, но Лондон по привычке ищет "руку Кремля"

Украинцы подожгли имущество семьи британского премьера, но Лондон по привычке ищет "руку Кремля" - 15.06.2026 Украина.ру

Украинцы подожгли имущество семьи британского премьера, но Лондон по привычке ищет "руку Кремля"

В Лондоне суд признал двоих украинских мигрантов виновными в поджогах недвижимости, связанной с семьей премьер-министра королевства Кира Стармера. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T20:30

2026-06-15T20:30

2026-06-15T20:30

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Исполнителей криминального заказа банально нашли по объявлению на сайте подработок для беженцев. Британские СМИ немедленно начали раскручивать версию о "российском следе", даже не дожидаясь фактов. Однако всю интригу испортила лондонская полиция: контртеррористическое подразделение официально заявило, что никаких доказательств связи анонимного заказчика с каким-либо государством просто не существует."Отличная биржа труда для мигрантов! "Покрасить забор — 50 фунтов, спалить недвижимость руководства страны — по договоренности". Европейская интеграция идет полным ходом", - заметили авторы тг-канала.Тем временем Глава дипломатии ЕС после попадания ракеты Patriot ПВО ВСУ в Киево-Печерскую лавру обвинила РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, лондон, кир стармер, украина, россия, ес, вооруженные силы украины, нато, британия, мигранты, украинские эмигранты, криминал