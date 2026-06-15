https://ukraina.ru/20260615/ukraintsy-podozhgli-imuschestvo-semi-britanskogo-premera-no-london-po-privychke-ischet-ruku-kremlya-1080241453.html
Украинцы подожгли имущество семьи британского премьера, но Лондон по привычке ищет "руку Кремля"
Украинцы подожгли имущество семьи британского премьера, но Лондон по привычке ищет "руку Кремля" - 15.06.2026 Украина.ру
Украинцы подожгли имущество семьи британского премьера, но Лондон по привычке ищет "руку Кремля"
В Лондоне суд признал двоих украинских мигрантов виновными в поджогах недвижимости, связанной с семьей премьер-министра королевства Кира Стармера. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T20:30
2026-06-15T20:30
2026-06-15T20:30
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Исполнителей криминального заказа банально нашли по объявлению на сайте подработок для беженцев. Британские СМИ немедленно начали раскручивать версию о "российском следе", даже не дожидаясь фактов. Однако всю интригу испортила лондонская полиция: контртеррористическое подразделение официально заявило, что никаких доказательств связи анонимного заказчика с каким-либо государством просто не существует."Отличная биржа труда для мигрантов! "Покрасить забор — 50 фунтов, спалить недвижимость руководства страны — по договоренности". Европейская интеграция идет полным ходом", - заметили авторы тг-канала.Тем временем Глава дипломатии ЕС после попадания ракеты Patriot ПВО ВСУ в Киево-Печерскую лавру обвинила РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, лондон, кир стармер, украина, россия, ес, вооруженные силы украины, нато, британия, мигранты, украинские эмигранты, криминал
Новости, Лондон, Кир Стармер, Украина, Россия, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО, Британия, мигранты, украинские эмигранты, криминал
Украинцы подожгли имущество семьи британского премьера, но Лондон по привычке ищет "руку Кремля"
В Лондоне суд признал двоих украинских мигрантов виновными в поджогах недвижимости, связанной с семьей премьер-министра королевства Кира Стармера. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру