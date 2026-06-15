https://ukraina.ru/20260615/tramp-obyavil-ormuzskiy-proliv-otkrytym-polsha-priostanovila-peredachu-mig-29-ukraine-glavnye-1080237905.html

Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости

Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости - 15.06.2026 Украина.ру

Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости

Президент СЩА Дональд Трамп снова заявил об открытии Ормузского пролива и начале поставок нефти через него. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 15 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T18:37

2026-06-15T18:37

2026-06-15T18:37

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"Корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью, и выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной "магистрали", которая абсолютно безопасна, надежна и нетронута. Есть и другие маршруты передвижения!" — написал президент США в своей соцсети.Трамп в 2026 году неоднократно заявлял о разблокировке этого пролива и победе над Ираном.Другие новости к этому часу:🟦 Арбитраж в Гааге отклонил "абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста", заявили в МИД РФ."Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными", - констатировали дипломаты.🟦 Польша приостановила передачу Украине МиГ-29, потому что Украина не поделилась технологиями своих БПЛА. Об этом заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик;🟦 Все страны ЕС согласовали сегодня открытие первого раунда переговоров для Украины и Молдавии;🟦 Главы МИД ЕС считают, что перемирие вокруг Ирана должно распространяться на Ливан, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас;🟦 В Якутии создадут сеть мобильных дрон-станций, они будут обеспечивать автономную работу БПЛА на удаленных территориях;🟦 Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаке ВСУ на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г".🟦 Версией о причине крушения бомбардировщика Ту-22М3 мог стать отказ двигателей, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;🟦 Житель Новороссийска приговорен к 18 годам строгого режима госизмену. В мае 2023 года он начал оказывать содействия представителям ВСУ, размещал в чате фотографии и сведения, которые представляют ценность для спецслужб Украины;🟦 Украинских офицеров больше не будут увольнять из армии с конца 2026 года, как обычных солдат, заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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