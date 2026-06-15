https://ukraina.ru/20260615/tramp-obyavil-ormuzskiy-proliv-otkrytym-polsha-priostanovila-peredachu-mig-29-ukraine-glavnye-1080237905.html
Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости
Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости - 15.06.2026 Украина.ру
Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости
Президент СЩА Дональд Трамп снова заявил об открытии Ормузского пролива и начале поставок нефти через него. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 15 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T18:37
2026-06-15T18:37
2026-06-15T18:37
новости
украина
польша
сша
дональд трамп
ес
мид
миг-29
молдавия
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080193766_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_11581a1c9312f20587f0e30da07d1375.jpg
"Корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью, и выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной "магистрали", которая абсолютно безопасна, надежна и нетронута. Есть и другие маршруты передвижения!" — написал президент США в своей соцсети.Трамп в 2026 году неоднократно заявлял о разблокировке этого пролива и победе над Ираном.Другие новости к этому часу:🟦 Арбитраж в Гааге отклонил "абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста", заявили в МИД РФ."Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными", - констатировали дипломаты.🟦 Польша приостановила передачу Украине МиГ-29, потому что Украина не поделилась технологиями своих БПЛА. Об этом заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик;🟦 Все страны ЕС согласовали сегодня открытие первого раунда переговоров для Украины и Молдавии;🟦 Главы МИД ЕС считают, что перемирие вокруг Ирана должно распространяться на Ливан, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас;🟦 В Якутии создадут сеть мобильных дрон-станций, они будут обеспечивать автономную работу БПЛА на удаленных территориях;🟦 Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаке ВСУ на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г".🟦 Версией о причине крушения бомбардировщика Ту-22М3 мог стать отказ двигателей, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;🟦 Житель Новороссийска приговорен к 18 годам строгого режима госизмену. В мае 2023 года он начал оказывать содействия представителям ВСУ, размещал в чате фотографии и сведения, которые представляют ценность для спецслужб Украины;🟦 Украинских офицеров больше не будут увольнять из армии с конца 2026 года, как обычных солдат, заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
польша
сша
молдавия
бывший ссср
ближний восток
иран
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080193766_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_37bb431b01798858419809695f62a98b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, сша, дональд трамп, ес, мид, миг-29, молдавия, бывший ссср, украина-ес, военная помощь украине, бпла, ближний восток, иран, война в иране, когда будет мир, международная политика, россия, вооруженные силы украины, демобилизация, всу
Новости, Украина, Польша, США, Дональд Трамп, ЕС, МИД, МиГ-29, Молдавия, бывший СССР, Украина-ЕС, военная помощь Украине, БПЛА, Ближний Восток, Иран, война в Иране, когда будет мир, Международная политика, Россия, Вооруженные силы Украины, демобилизация, ВСУ
Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости
Президент СЩА Дональд Трамп снова заявил об открытии Ормузского пролива и начале поставок нефти через него. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 15 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью, и выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной "магистрали", которая абсолютно безопасна, надежна и нетронута. Есть и другие маршруты передвижения!" — написал президент США в своей соцсети.
Трамп в 2026 году неоднократно заявлял о разблокировке этого пролива и победе над Ираном.
Другие новости к этому часу:
🟦 Арбитраж в Гааге отклонил "абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста", заявили в МИД РФ.
"Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными", - констатировали дипломаты.
🟦 Польша приостановила передачу Украине МиГ-29, потому что Украина не поделилась технологиями своих БПЛА. Об этом заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик;
🟦 Все страны ЕС согласовали сегодня открытие первого раунда переговоров для Украины и Молдавии;
🟦 Главы МИД ЕС считают, что перемирие вокруг Ирана должно распространяться на Ливан, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас;
🟦 В Якутии создадут сеть мобильных дрон-станций, они будут обеспечивать автономную работу БПЛА на удаленных территориях;
🟦 Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаке ВСУ на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 г".
🟦 Версией о причине крушения бомбардировщика Ту-22М3 мог стать отказ двигателей, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;
🟦 Житель Новороссийска приговорен к 18 годам строгого режима госизмену. В мае 2023 года он начал оказывать содействия представителям ВСУ, размещал в чате фотографии и сведения, которые представляют ценность для спецслужб Украины;
🟦 Украинских офицеров больше не будут увольнять из армии с конца 2026 года, как обычных солдат, заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.