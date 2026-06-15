https://ukraina.ru/20260615/veter-pustyni-utikhaet-iranskiy-krizis-preodolen-1080242165.html

Ветер пустыни утихает? Иранский кризис преодолен

Ветер пустыни утихает? Иранский кризис преодолен - 15.06.2026 Украина.ру

Ветер пустыни утихает? Иранский кризис преодолен

Похоже, США заключит мирную сделку с Ираном. Каждая из сторон чувствует себя победителем в этой войне. Все, кроме Израиля, одобрительно встречают намерение сторон вместо тупикового сражения начать переговоры и торговлю.

2026-06-15T21:14

2026-06-15T21:14

2026-06-15T21:14

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Подписание документа анонсировано на 19 июня, деталей сделки почти нет. Но ясно главное - торговля на Ближнем Востоке оживится. Какие выводы из иранского кризиса можно сделать для украинского конфликта и что дальше - в прогнозах аналитиков.Политический аналитик Алексей АнтоновФантастический прорыв! Обещают подписать что-то до пятницы, обещают открыть пролив, а про обогащение урана обещают договориться в течение 60 дней. Нетаньяху наконец-то обломали, что ему категорически не нравится и сейчас Израиль будет вставлять Трампу палки в колёса, (для начала) путем веселых бомбардировок Ливана. Так кто же побеждает? США или Иран? Как и должно быть в сказках со счастливым концом, на данный момент побеждают мир и бабло. Трамп по факту унижен: никакие цели по сути не достигнуты, иранский режим не свергнут, формальные задачи типа не дать развиться иранской ядерной программе — провалились, сладкие нефтяные месторождения Ирана захватить и попилить не удалось, а вся великая победа великой Америки находится исключительно в интернет-реальности социальных сетей Трампа и его друзей. И тем не менее, договариваться надо "кровь из носу", иначе дефицит нефти развалит американскую экономику и все экономики американских союзников. Высокие цены на бензин, социальная напряженность и сентябрьские выборы задушили команду американского президента и у него, по сути, нет вариантов. Надо заканчивать.КСИР по факту унижен: вся государственная верхушка циничным образом убита, большие жертвы среди гражданского населения, детские трупы по телевизору из той самой школы, циничные израильские диверсии и агентура, историческое наследие порушено, а уж про Палестину и прокси в регионе можно даже не вспоминать.И, тем не менее, договариваться надо "кровь из носу", иначе и самим свою нефть не продать, и инфляция население задушит (опять придется расстреливать по тысяче протестующих в месяц), и КНР недовольно бурчит со своими неудавшимися инвестпроектами, а самое главное — Запад активно отжимает всё имущество и прессует родственников иранской элиты. У любого нормального КСИРовца, как у самого верного идеалам патриота, родственники и деньги где? Правильно, в Дубае, в Лондоне и даже в США. Там, где строгих правил как можно меньше, а роскоши и свободы как можно больше. Ох, уж эти патриоты…По итогу: Трамп предложил идеологам КСИР решить все их проблемы, и заодно хорошую взятку в несколько миллиардов долларов. Немножко, всего лишь 12, и они уже есть в Катаре, и это не каике-то грязные сионисткие деньги в зеленой валюте, это хорошие и правильные деньги в зеленой валюте, богоугодные даже, в какой-то степени. Они же в Катаре!А всё потому, что мир-дружба-жвачка плюс бабки это гораздо лучше, чем взрывать и убивать. Тем более, собственных граждан, которые всегда оказываются в таких делах крайними. А Биби можно положить на нос бибу, он и так немало поимел уже с иранской "темы".Кто-то бы ещё добавил на моём месте, что всё это важный урок для одной другой страны, которая тоже увязла в одном длительном конфликте. И что любые изначальные ошибки можно в дальнейшем исправить рациональными и прагматичными действиями, и даже не обязательно эти ошибки признавать — всем по-барабану, на самом деле. Главное это результат, бабки и мир. Но я такое добавлять, конечно же, не буду.Скажу только, что подвижки по мирному соглашению могут оказаться позитивом и по нашему договорнячку: пока США завязли на Ближнем Востоке — все украинские переговоры были на паузе. Сейчас они могут снова зашевелиться. Тем более, судя по благодарности Трампа в сторону Путина, мы вполне себе "регулируем" нашу "любовь" к Ирану...Украинский политический аналитик Юрий РоманенкоСделка Трампа с Ираном - это отползание побитой собаки, которая пафосно скулит о победе. По сути Трамп еще и Израиль кинул. Израиль наносит удары по Ливану на фоне "сделки". Но для Украины это прекрасная новость. Потому что Россия скоро потеряет процентов 30 выручки за нефть.Политический аналитик Алексей ПилькоСитуация с "меморандумом о взаимопонимании" между Ираном и США довольно загадочная. Текста документа до сих пор нет, а в заявлениях сторон есть определённые расхождения. Поэтому интересно будет посмотреть, какое в итоге 19 июня подпишут Тегеран с Вашингтоном. Но уже сейчас ясно, что оно будет временным. Поскольку после меморандума последуют 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании ирано-американских отношений.И вот здесь могут быть проблемы. Во-первых, позиция Израиля по Ливану полностью противоречит требованиям Ирана включить в соглашение гарантии безопасности для "Хезболлы". Только этот пункт способен торпедировать любые американо-иранские договорённости. Во-вторых, фактор Ормузского пролива тоже никуда не делся. Судя по всему, на двухмесячный период переговоров он будет открыт, но Тегеран не оставит идею его совместного с Оманом контроля.В целом же Соединённые Штаты ценой существенных уступок добились перемирия и начала переговорного процесса с Ираном. Но окончательное мирное соглашение им не нужно, необходима лишь пауза. Противоречия сторон слишком велики и возобновление боевых действий весьма вероятно. Если чуда не произойдёт, к осени все договорённости пойдут прахом и начнётся новый раунд противостояния. Если только правительство Беньямина Нетаньяху не сорвёт его раньше.Украинский политический аналитик Алексей КущВ моменте Трамп получает высвобождение геополитического ресурса на Ближнем Востоке, хороший фон для Чемпионата мира по футболу и снятие инфляционного навеса в виде дорогой нефти. Катастрофа на осенних выборах в Конгресс для республиканцев будет минимизирована. Джэй Ди Вэнс подпишет соглашение и распечатает копилку личного бэкграунда к следующим президентским выборам. Хотя настораживает срок промежуточного перемирия в 60 дней. Это открывает вероятность возобновления военных действий осенью и полной блокады Ормуза, о чем я и писал весной в начале конфликта.Но тогда США окажутся "за красной чертой" вместе с Израилем. Кстати, ОАЭ первыми начали разблокировать резервы Ирана на сумму в 10 млрд дол, хотя еще раньше хотели воевать. А шейхи знают, куда ветер дует в пустыне...Политик Дмитрий ВасилецИран после долгих переговоров обозначил, что готов в пятницу заключить "мирное соглашение" со Штатами.Условия сделки при этом говорят, что США де-факто проиграли и данные соглашения просто это зафиксируют на бумаге.Дело в том, что США придется снять санкции с Ирана, оплатить репарации на восстановление (которые скорее всего скинут на монархии Персидского залива), снимается морская блокада Исламской республики, Штаты вынуждены будут разблокировать замороженные иранские активы на сумму под 24 млрд долл, а также вывести свои войска с баз вокруг Ирана (но тут нужно подождать и понять с каких именно, ведь их сотни). Официальный текст соглашения будет опубликован позже, но уже очевидно, что там есть ряд условий, при невыполнении которых война просто продолжится, что кстати более вероятно, нежели мир. Например, еврейским нацистам режима Нетаньяху нужно будет вывести войска из Ливана, на что уже Нетаньяху публично не согласился.Политтехнолог Алексей ЧеснаковФиксация перемирия в конфликте на Ближнем Востоке актуализирует украинский переговорный трек. По итогам вчерашнего разговора Путина и Трампа уже посланы соответствующие сигналы: Уиткофф и Кушнер в скором времени должны посетить Москву для продолжения диалога по вопросам мирного урегулирования. Это не означает автоматическую перезагрузку переговорного процесса, сейчас на столе три основных сценария развития событий:Пролонгация. Коммуникация будет продолжена с момента паузы. Без серьезных нововведений и обновления базовых позиций. Возврат к тому, на чем остановились, хоть и выглядит наиболее простым и логичным вариантом, все же представляется малоэффективным. Изменилась ситуация на земле и оценки непосредственных участников конфликта. Изменились и позиции других игроков. Например, Брюссель за время отсутствия Вашингтона успел согласовать Киеву кредит на €90 млрд и всячески демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации отношений с Москвой.Перезагрузка. Вашингтон может воспользоваться возникшей из-за конфликта с Ираном паузой для полной перезагрузки переговорного процесса и усиления давления на стороны конфликта, в первую очередь на Киев. Трамп явно считает, что он находится в сильной позиции. Усилиями "президента-миротворца" завершен еще один конфликт, не важно, что им же он и был развязан. Ранее Трамп уже демонстрировал, что на волне успеха пытается капитализировать достижения и перенести позитив с одного кейса на совершенно другой трек. Не исключено, что схема повторится.Дистанцирование. Американская администрация также может использовать образовавшуюся паузу для того, чтобы продолжить дистанцироваться от украинского направления и сфокусироваться на "своих кейсах": Куба, Гренландия, пересмотр военного присутствия в Европе. Вряд ли этот вариант нравится Трампу. Репутационно он сильно вложился в обещание урегулировать украинский конфликт. Но здесь важно отметить, что этот сценарий не перекрывает возможности для возвращения к переговорам после того, как одна из сторон конфликта сменит свои позиции.По тому, как Трамп будет вести себя на G7, что будет говорить на встрече с Зеленским, и какие сигналы последуют на саммите НАТО, можно будет определить, к какому сценарию склоняется президент США.Другое мнение о ситуации с переговорами между США, Израилем и Ираном - в статье Владимира Скачко "Американо-иранская ширма-обманка. Соглашение о прекращении огня, которое есть и которого может не быть"

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иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, владимир путин, хезболла, нато, эксперты, мир без границ