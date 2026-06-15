БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
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БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО
БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО
Три механизатора погибли из-за удара ВСУ по полю в Брянской области, где велись сельхозработы. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T19:57
2026-06-15T19:57
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🟥 Ракетная опасность объявлена в Курской области, передаёт оперштаб;🟥 Над Донецком, Макеевкой и Харцызском работает ПВО, пишут местные каналы;🟥 БПЛА ВСУ атакуют Новороссийск, в городе звучит сирена, сообщает глава города;🟥 Взрывы зафиксированы в Харькове;🟥 Минобороны РФ опубликовало кадры поражения харьковских предприятий, работающих в интересах ВСУ. "В ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе "Герань-2" "Сикер" был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО "Промсвязь". Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа", - рассказали в министерстве.Там отметили, что мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания.Тем временем "Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии ДовженкоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ПВО, КТО, Брянская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Военные преступления

БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО

19:57 15.06.2026
 
© AP / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP / Yevhen Titov
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Три механизатора погибли из-за удара ВСУ по полю в Брянской области, где велись сельхозработы. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Ракетная опасность объявлена в Курской области, передаёт оперштаб;
🟥 Над Донецком, Макеевкой и Харцызском работает ПВО, пишут местные каналы;
🟥 БПЛА ВСУ атакуют Новороссийск, в городе звучит сирена, сообщает глава города;
🟥 Взрывы зафиксированы в Харькове;
🟥 Минобороны РФ опубликовало кадры поражения харьковских предприятий, работающих в интересах ВСУ.

"В ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе "Герань-2" "Сикер" был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО "Промсвязь". Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа", - рассказали в министерстве.

Там отметили, что мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания.
Тем временем "Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии Довженко
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
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