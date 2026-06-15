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БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО

БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО

Три механизатора погибли из-за удара ВСУ по полю в Брянской области, где велись сельхозработы. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T19:57

2026-06-15T19:57

2026-06-15T19:57

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🟥 Ракетная опасность объявлена в Курской области, передаёт оперштаб;🟥 Над Донецком, Макеевкой и Харцызском работает ПВО, пишут местные каналы;🟥 БПЛА ВСУ атакуют Новороссийск, в городе звучит сирена, сообщает глава города;🟥 Взрывы зафиксированы в Харькове;🟥 Минобороны РФ опубликовало кадры поражения харьковских предприятий, работающих в интересах ВСУ. "В ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе "Герань-2" "Сикер" был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО "Промсвязь". Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа", - рассказали в министерстве.Там отметили, что мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания.Тем временем "Бутафорские" беспилотники: украинские СМИ случайно разоблачили военный цех на киностудии ДовженкоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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