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Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину

Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину - 15.06.2026 Украина.ру

Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали в электронном виде 15 июня президент США Дональд Трамп и вице-президент этой страны Джей Ди Вэнс, а также спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T19:27

2026-06-15T19:27

2026-06-15T19:27

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Трамп, Вэнс и Галибаф подписали меморандум между США и Ираном, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо высокого ранга. Ранее официально было объявлено о том, что подписание документа состоится 19 июня.Меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня, заявил Трамп.Президент США назвал хорошим свой новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что российский лидер открыт к миру на УкраинеАмериканский президент сообщил, что после разрешения конфликта с Ираном США сосредоточатся на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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