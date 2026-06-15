Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину - 15.06.2026 Украина.ру
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Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину
Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину - 15.06.2026 Украина.ру
Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали в электронном виде 15 июня президент США Дональд Трамп и вице-президент этой страны Джей Ди Вэнс, а также спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T19:27
2026-06-15T19:27
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Трамп, Вэнс и Галибаф подписали меморандум между США и Ираном, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо высокого ранга. Ранее официально было объявлено о том, что подписание документа состоится 19 июня.Меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня, заявил Трамп.Президент США назвал хорошим свой новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что российский лидер открыт к миру на УкраинеАмериканский президент сообщил, что после разрешения конфликта с Ираном США сосредоточатся на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир путин, reuters, украина.ру, международные отношения, международная политика, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, переговоры по украине 2026, когда будет мир, война в иране, ближний восток
Новости, Иран, США, Украина, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин, Reuters, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, Переговоры по Украине 2026, когда будет мир, война в Иране, Ближний Восток

Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину

19:27 15.06.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали в электронном виде 15 июня президент США Дональд Трамп и вице-президент этой страны Джей Ди Вэнс, а также спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
Трамп, Вэнс и Галибаф подписали меморандум между США и Ираном, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо высокого ранга. Ранее официально было объявлено о том, что подписание документа состоится 19 июня.

Меморандум между США и Ираном подписан, Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня, заявил Трамп.
Президент США назвал хорошим свой новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что российский лидер открыт к миру на Украине

Американский президент сообщил, что после разрешения конфликта с Ираном США сосредоточатся на Украине.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
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