https://ukraina.ru/20260615/razrusheniya-v-kieve-ultimatum-ukraine-otpravka-mertsa-na-pensiyu-khronika-sobytiy-na-1300-15-iyunya-1080216994.html

Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня

Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня - 15.06.2026 Украина.ру

Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня

ВС РФ в ходе удара возмездия удалось поразить как минимум 16 объектов ОПК Украины. Польше пора поставить ультиматум Киеву. Немецкий политик предложила отправить канцлера ФРГ на пенсию.

2026-06-15T13:00

2026-06-15T13:00

2026-06-15T13:00

хроники

эксклюзив

киев

россия

украина

владимир зеленский

кароль навроцкий

виталий кличко

вооруженные силы украины

опк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

Российские военные в ночь на понедельник нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны РФ назвало его ответом на террористические акты киевского режима.Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на возгорание на территории Киево-Печерской лавры.МО РФ уточнило, что по лавре попала ракета зенитного ракетного комплекса Patriot. Там предположили, что одной из возможных причин некорректной работы комплекса Patriot могла стать передача Украине ракет с истекшими сроками годности.Российское ведомство особо подчеркнуло, что россияне не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.Зато военным удалось поразить как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, следует из данных министерства.В списке пораженных ВС РФ объектов значится 12 предприятий и заводов украинского ОПК, производящих комплектующие для ударных БПЛА и крылатых ракет, а также производящих их сборку и хранение.В частности, в столице был поражен завод "Радар", занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения, а также цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии имени Довженко, предприятие "Беспилотные технологии", осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод "Маяк", выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет "Фламинго".Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу "Буревестник", который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ, компании "Укр армо тех", занимающейся сборкой боевых частей для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу №410 гражданской авиации.Также поражен инновационный терминал компании "Новая почта", который использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям "Гринхаус солюшн" и "ДТ-1 групп", которые занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет.Кроме объектов оборонной промышленности были поражены военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальные центры комплектования в Киеве.Также россияне поразили беспилотниками "Герань" важный энергетический объект в Зеленодольске Днепропетровской области - Криворожскую ТЭС, которая использовалась в интересах ВСУ.Киев, Одесская, Сумская и Харьковская области частично остались без электроснабжения, посетовали в министерстве энергетики Украины.Владимир Зеленский после удара возмездия ВС РФ потребовал от Европы ответа.Идею быстро подхватили затягивающие украинский конфликт западные власти, так, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, якобы "ничем нельзя оправдать атаку России на Киево-Печерскую лавру". По его словам, Франция "продолжит работу над прекращением боевых действий" на Украине. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь указал, что диалог и переговоры являются единственным действенным путем урегулирования украинского кризиса.Ультиматум КиевуБывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции RMF FM возмутился, что страна демонстрирует слабость в отношениях с Украиной.По его мнению, Варшава должна поставить ультиматум Киеву и пресечь героизацию УПА* (Украинская повстанческая армия*)."Я считаю, что нужно очень сильно реагировать на такие попытки чествования УПА, которая совершала геноцид поляков. Но это должно делаться успешно. Мы ставим ультиматум, что добиваемся изменения названия этой воинской части, а если нет, то отберем орден. Этого не происходит, и мы этого не делаем. То есть мы показываем свою слабость", - сказал Чапутович.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Тем не менее, после заседания Совета ордена, которое состоялось в минувший понедельник, Навроцкий не принял никакого решения и даже не огласил рекомендаций, которые получил от Совета.В то же время накануне издание Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники писало, что президент Польши дал Владимиру Зеленскому несколько дней на отказ от героизации членов признанной в России экстремистской Украинской повстанческой армии.Российский сенатор РФ Алексей Пушков отмечал, что Варшава слишком далеко зашла в маниакальной поддержке Киева, это очевидно многим, в Польше заметно выросли антиукраинские настроения.Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.Отправка Мерца на пенсиюЛидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт предложила немцам отправить канцлера ФРГ Фридриха Мерца на пенсию из-за деструктивного курса возглавляемого им правительства и неограниченного спонсирования Киева.Призыв Вагенкнехт прозвучал в контексте намеченных в Германии на сентябрь региональных выборов в трех восточных федеральных землях: Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании.Аргументируя свою позицию, Вагенкнехт обратила внимание на деструктивный курс нынешнего правительства ФРГ."Правительство Мерца ведет Германию к упадку… При этом деньги на продолжение бессмысленной войны на Украине и финансирование коррумпированного правительства Зеленского есть в неограниченном количестве", - возмутилась немецкий политик.Она добавила, что в настоящее время все больше промышленных предприятий уходит из Германии и объявляют о банкротстве, а в стране уничтожаются, по ее словам, сотни тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест."В то время как везде наблюдается нехватка средств, а жизнь граждан постоянно ухудшается, федеральное правительство всерьез обсуждает, где еще можно сократить расходы", - подчеркнула Вагенкнехт.Недавно депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер обвинял Мерца в том, что он проводит политику исключительно в интересах Украины, забыв о собственных гражданах. По его мнению, такой подход является губительным для национальных интересов ФРГ. Помимо этого, парламентарий подчеркивал, что Германии абсолютно невыгодно взваливать на себя еще большую финансовую и политическую ношу ради чужой страны, в то время как с приходом Мерца все свелось к тому, что есть политика только для Украины, а для немцев – лишь обещания.Подробнее о канцлере - в материале Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен на сайте Украина.ру. * Признана экстремистской и запрещена в РФ.

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, киев, россия, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, виталий кличко, вооруженные силы украины, опк, оун-упа, вс рф, всу, удары, удар по киеву, атака