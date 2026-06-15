https://ukraina.ru/20260615/ataki-bpla-zhdut-v-rossiyskikh-gorodakh-vs-rf-rasshiryayut-kontrol-konstantinovki-novosti-svo-1080241494.html

Атаки БПЛА ждут в российских городах, ВС РФ расширяют контроль Константиновки. Новости СВО

Атаки БПЛА ждут в российских городах, ВС РФ расширяют контроль Константиновки. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру

Атаки БПЛА ждут в российских городах, ВС РФ расширяют контроль Константиновки. Новости СВО

Противовоздушная оборона России отразила атаки БПЛА ВСУ и ожидает новые налёты. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T21:00

2026-06-15T21:00

2026-06-15T21:00

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🟥 Российская ПВО сбила 74 украинских беспилотника за день, сообщили в Минобороны РФ;🟥 В аэропортах Геленджика и Сочи введены временные ограничения, сообщили в Росавиации;🟥 Мониторинговые каналы пишут об опасности по БПЛА в Тамани, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Адлере;🟥 Взрывы зафиксированы в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. К городу приближаются ещё несколько БПЛА "Герань";🟥 Расчет САУ "Мста-С" 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ;🟥 На Константиновском направлении идут бои на флангах, сооьщает тг-канал "Рыбарь". По его данным, штурмовые подразделения российской группировки войск "Юг" продолжают зачистку юго-западных окраин Константиновки, расширяя контроль в этой части города.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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