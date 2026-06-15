Атаки БПЛА ждут в российских городах, ВС РФ расширяют контроль Константиновки. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
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Атаки БПЛА ждут в российских городах, ВС РФ расширяют контроль Константиновки. Новости СВО
Атаки БПЛА ждут в российских городах, ВС РФ расширяют контроль Константиновки. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
Атаки БПЛА ждут в российских городах, ВС РФ расширяют контроль Константиновки. Новости СВО
Противовоздушная оборона России отразила атаки БПЛА ВСУ и ожидает новые налёты. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T21:00
2026-06-15T21:00
спецоперация
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🟥 Российская ПВО сбила 74 украинских беспилотника за день, сообщили в Минобороны РФ;🟥 В аэропортах Геленджика и Сочи введены временные ограничения, сообщили в Росавиации;🟥 Мониторинговые каналы пишут об опасности по БПЛА в Тамани, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Адлере;🟥 Взрывы зафиксированы в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. К городу приближаются ещё несколько БПЛА "Герань";🟥 Расчет САУ "Мста-С" 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ;🟥 На Константиновском направлении идут бои на флангах, сооьщает тг-канал "Рыбарь". По его данным, штурмовые подразделения российской группировки войск "Юг" продолжают зачистку юго-западных окраин Константиновки, расширяя контроль в этой части города.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, бпла сегодня, россия, константиновка, геленджик, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, пво
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, БПЛА сегодня, Россия, Константиновка, Геленджик, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны, ПВО

Атаки БПЛА ждут в российских городах, ВС РФ расширяют контроль Константиновки. Новости СВО

21:00 15.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
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© РИА Новости . Сергей Мирный
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Противовоздушная оборона России отразила атаки БПЛА ВСУ и ожидает новые налёты. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российская ПВО сбила 74 украинских беспилотника за день, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 В аэропортах Геленджика и Сочи введены временные ограничения, сообщили в Росавиации;

🟥 Мониторинговые каналы пишут об опасности по БПЛА в Тамани, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Адлере;
🟥 Взрывы зафиксированы в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. К городу приближаются ещё несколько БПЛА "Герань";
🟥 Расчет САУ "Мста-С" 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ;
🟥 На Константиновском направлении идут бои на флангах, сооьщает тг-канал "Рыбарь". По его данным, штурмовые подразделения российской группировки войск "Юг" продолжают зачистку юго-западных окраин Константиновки, расширяя контроль в этой части города.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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