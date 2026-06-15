Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту" - 15.06.2026 Украина.ру
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Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту"
Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту" - 15.06.2026 Украина.ру
Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту"
Организация украинского "антикоррупционера" Виталия Шабунина пытается примазаться к "Миндич-гейту". Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T19:05
2026-06-15T19:05
новости
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тимур миндич
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ситуация на украине
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"ЦПК Украины" опубликовал информацию о том, что государственный хозяйственный суд Киева принял решение по иску Государственного оператора тыла (ГОТ) и взыскал с ООО "МИЛИКОН ЮА" 97,4 млн гривен штрафных санкций."Это компания, которая "прославилась" связями с Тимуром Миндичем. Сообщается, что почти сотня миллионов гривен была потрачена на поставку некачественных бронежилетов именно этой фирмой под покровительством Умерова. Только после увольнения Умерова с поста министра обороны ГОТ расторгла контракт с фирмой Миндича", - уточнил тг-канал.По мнению его авторов, новым скандальным расследованием "Шабунин пытается отмазаться от недавних ударов по своей репутации".Недавно стало известно, что "Незрячий" антикоррупционер Шабунин рассекает по Украине на новенькой "Тесле"Больше новостей дня представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, виталий шабунин, киев, рустем умеров, тимур миндич, коррупция, ситуация на украине, минобороны украины
Новости, Украина, Виталий Шабунин, Киев, Рустем Умеров, Тимур Миндич, коррупция, ситуация на Украине, Минобороны Украины

Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту"

19:05 15.06.2026
 
© Фото : Скриншот из видео Youtube / Перейти в фотобанкособенности постмайданной политики на Украине
особенности постмайданной политики на Украине - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Скриншот из видео Youtube
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Организация украинского "антикоррупционера" Виталия Шабунина пытается примазаться к "Миндич-гейту". Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
"ЦПК Украины" опубликовал информацию о том, что государственный хозяйственный суд Киева принял решение по иску Государственного оператора тыла (ГОТ) и взыскал с ООО "МИЛИКОН ЮА" 97,4 млн гривен штрафных санкций.

"Это компания, которая "прославилась" связями с Тимуром Миндичем. Сообщается, что почти сотня миллионов гривен была потрачена на поставку некачественных бронежилетов именно этой фирмой под покровительством Умерова. Только после увольнения Умерова с поста министра обороны ГОТ расторгла контракт с фирмой Миндича", - уточнил тг-канал.
По мнению его авторов, новым скандальным расследованием "Шабунин пытается отмазаться от недавних ударов по своей репутации".
Недавно стало известно, что "Незрячий" антикоррупционер Шабунин рассекает по Украине на новенькой "Тесле"
Больше новостей дня представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
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НовостиУкраинаВиталий ШабунинКиевРустем УмеровТимур Миндичкоррупцияситуация на УкраинеМинобороны Украины
 
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