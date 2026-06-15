Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту"
© Фото : Скриншот из видео Youtube / Перейти в фотобанкособенности постмайданной политики на Украине
© Фото : Скриншот из видео Youtube
Организация украинского "антикоррупционера" Виталия Шабунина пытается примазаться к "Миндич-гейту". Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
"ЦПК Украины" опубликовал информацию о том, что государственный хозяйственный суд Киева принял решение по иску Государственного оператора тыла (ГОТ) и взыскал с ООО "МИЛИКОН ЮА" 97,4 млн гривен штрафных санкций.
"Это компания, которая "прославилась" связями с Тимуром Миндичем. Сообщается, что почти сотня миллионов гривен была потрачена на поставку некачественных бронежилетов именно этой фирмой под покровительством Умерова. Только после увольнения Умерова с поста министра обороны ГОТ расторгла контракт с фирмой Миндича", - уточнил тг-канал.
"Это компания, которая "прославилась" связями с Тимуром Миндичем. Сообщается, что почти сотня миллионов гривен была потрачена на поставку некачественных бронежилетов именно этой фирмой под покровительством Умерова. Только после увольнения Умерова с поста министра обороны ГОТ расторгла контракт с фирмой Миндича", - уточнил тг-канал.
По мнению его авторов, новым скандальным расследованием "Шабунин пытается отмазаться от недавних ударов по своей репутации".
Недавно стало известно, что "Незрячий" антикоррупционер Шабунин рассекает по Украине на новенькой "Тесле"
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