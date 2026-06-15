https://ukraina.ru/20260615/ukrainskiy-grantosos-pytaetsya-primazatsya-k-mindich-geytu-1080238816.html

Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту"

Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту" - 15.06.2026 Украина.ру

Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту"

Организация украинского "антикоррупционера" Виталия Шабунина пытается примазаться к "Миндич-гейту". Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T19:05

2026-06-15T19:05

2026-06-15T19:05

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"ЦПК Украины" опубликовал информацию о том, что государственный хозяйственный суд Киева принял решение по иску Государственного оператора тыла (ГОТ) и взыскал с ООО "МИЛИКОН ЮА" 97,4 млн гривен штрафных санкций."Это компания, которая "прославилась" связями с Тимуром Миндичем. Сообщается, что почти сотня миллионов гривен была потрачена на поставку некачественных бронежилетов именно этой фирмой под покровительством Умерова. Только после увольнения Умерова с поста министра обороны ГОТ расторгла контракт с фирмой Миндича", - уточнил тг-канал.По мнению его авторов, новым скандальным расследованием "Шабунин пытается отмазаться от недавних ударов по своей репутации".Недавно стало известно, что "Незрячий" антикоррупционер Шабунин рассекает по Украине на новенькой "Тесле"Больше новостей дня представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, виталий шабунин, киев, рустем умеров, тимур миндич, коррупция, ситуация на украине, минобороны украины