Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа - 13.04.2026 Украина.ру
Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа
Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа - 13.04.2026 Украина.ру
Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа
Не задалась православная Пасха для президента США Дональда Трампа. Заигрался он с харизматическим христианством, пресвитерианством и прочими отклонениями от веры, и Господь наказал его дважды – Ормузом и Орбаном.
2026-04-13T07:04
2026-04-13T07:04
венгрия
сша
иран
виктор орбан
дональд трамп
мадьяр
республиканская партия
мнения
Сначала накануне Пасхи с треском провалились переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Стороны что-то терли более 20 часов в Исламабаде, но так и разъехались ни с чем. Не смогли договориться ни по одному важному вопросу: ни по ядерной и ракетной программам Ирана, ни по прекращению огня в Ливане, ни по открытию Ормузского пролива так, как того хотелось Трампу, чтобы в 121-ый раз объявить о своей победе над Ираном.И Трамп не по-детски осерчал – объявил о полной морской блокаде пролива со стороны Индийского океана. Дескать, у меня там прорва всяких военных кораблей, никто не пройдет ни туда, ни оттуда.И означает это два последствия, крайне убийственных для дальнейшей судьбы самого Трампа. Во-первых, блокада означает прекращение поступления 20% нефти на мировые рынки, что однозначно вызовет и усугубит мировой энергетический кризис. А это скажется на ценах на нефть и нефтепродукты. Высокая же стоимость бензина в США фактически ставит крест на победе Республиканской партии на осенних выборах в Конгресс. А уже это чревато для президента США возможным импичментом, если он потеряет контроль над обеими палатами Конгресса.Во-вторых, блокада Ормуза может привести к возобновлению боевых действий на Ближнем Востоке. Тем более что Израиль фактически отказался от прекращения огня и привел в полную боевую готовность ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля), чтобы дальше уничтожать, как говорят в Тель-Авиве, ливанскую Хезболлу, прокси-силы Ирана.На войну Израиля так или иначе будет реагировать Трамп, и это вряд ли принесет ему политические дивиденды – опять запахнет импичментом, ибо антивоенное движение в США набирает обороны и по контурам и накалу уже похоже на протесты против войны во Вьетнаме. А если возобновится участие США в иранской авантюре в виде наземного вторжения и в Америку пойдут гробы, то Трампу явно не сдобровать.Вот так оно политически и закрутилось: одно к одному, другое к третьему, и от былой популярности Трампа остались рожки да ножки, не помогает больше даже простреленное ухо…А тут еще провал на выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года правящего альянса партии "Фидес" — Христианско-демократической народной партии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Он уже признал свое поражение и победу оппозиционной партии "Тиса", возглавляемой Петером Мадьяром."Тиса" получила из 199 мандатов 138 мест, что на 3 голоса больше, чем сегодня есть у орбановцев. Это конституционное большинство и сокрушительная победа. В течение ближайших 30 дней Мадьяр станет премьером, и он уже сказал: "Вместе мы свергли систему Орбана и вместе освободили Венгрию, мы вернули себе нашу страну. …В истории демократической Венгрии такое количество людей никогда прежде не голосовало, и ни одна партия никогда не получала столь сильного мандата, как "Тиса".Это не просто похоже на правду. Конституционное большинство у "Тисы" позволит ей единолично менять конституцию, принимать основные законы и назначать высших должностных лиц, фактически исключая оппозицию из процесса принятия ключевых решений. То, что было у Орбана, теперь есть у оппозиции. Власть сменилась на 180 градусов.И это подтверждение краха того курса, который 16 лет проводили "Фидес" и Орбан. И это тоже крах для Трампа, открыто поддерживающего Орбана. За несколько дней до выборов в Венгрию, как известно, приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс и на многочисленных мероприятиях продвигал и поддерживал нарративы Орбана, что твой заправский агитатор. И Трампа, разумеется. Вместе они и продули кампанию.Более того, сейчас очевидно, что на результатах "Фидеса" и Орбана негативно и отрицательно сказалось как раз падение популярности в мире деятельности Трампа-Вэнса. Вместо поддержки Трамп и Вэнс со своей войной в Иране и прочими откровенными американскими авантюрами в мире потянули вниз популярность венгерских сторонников-трампистов.Орбан считался едва ли не главным трампистом в Европе. И теперь он – в оппозиции, а руководство Евросоюза, которое строит обструкцию и Трампу, и США, сейчас празднует победу. Две политические мегеры-русофобки современной Европы Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас станцуют карамболь или чардаш вокруг тушки Орбана и – это самое прискорбное! – его идей.А идеи у Орбана были просты:– защита национальных интересов и национальной идентичности Венгрии перед европейским чиновничьим произволом наднациональных структур, ратующих за превращение Европы и в военный союз для войны с Россией, и в плавильный котел, уничтожающий национальную самобытность евростран;– оппонирование неонацистской Украине, чтобы, как призывал Орбан, "не дать втянуть Венгрию в войну" за интересы европейских агрессоров;– защита прав венгров за границами Венгрии, и в первую очередь, на Украине, в Закарпатье;– поддержание взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Россией, возврат к торговле с Москвой российскими энергоносителями. В первую очередь нефтью и газом.Вот отсюда и взаимные обвинения: проигравшего Орбана – в работе на Москву и Владимира Путина, а победившего Мадьяра – на Киев, Брюссель и Владимира Зеленского.Проигрыш Орбана безусловно скажется и на России, потому что "Тиса" и Мадьяр однозначно разблокируют представление неонацистам Зеленского еврокредита в 90 млрд евро, которые и будут использованы Киевом в войне на фронтах специальной военной операции (СВО). И Европа, охваченная русофобией и милитаризмом, сделает еще один шаг к войне с Россией.И вряд ли Москву может утешить то, что Европа сегодня выступает и против политики США и Трампа. Если события в Штатах пойдут так же, как в Венгрии, то разногласия между двумя частями некогда единого коллективного Запада скоро будут устранены: милые бранятся – только тешатся.И что самое противное в сложившейся ситуации: победу противникам трампистов в Венгрии принес предатель-отступник. Лидер "Тисы" Мадьяр еще пару лет назад был активным сторонником Орбана, и состоял в "Фидес". Но потом стал грантоедом и был перекуплен, сменив и политику, и риторику.А самое главное в том, что "Тису" и Мадьяра поддержало большинство венгров. В ходе голосования 12 апреля в Венгрии зафиксировали рекордную явку избирателей – за полчаса до закрытия участков она достигла 77,8%. Это почти на 8% больше, чем на выборах 2022 года (69,5%). И венгерское ТВ показывало длинные очереди у некоторых избирательных участков – люди хотели сменить Орбана.И дело, скорее всего, не только в усталости от человека, который рулил страной 16 лет, но и в том, что и "венгерскую Венгрию" нужно строить не на одних лозунгах и чистыми руками. А Орбана обвиняли в коррупции, кумовстве, падении темпов развития и уровня жизни венгров.Орбан уже признал исход парламентских выборов для своей партии неудачным и "болезненным". Теперь, видимо, очередь за Трампом и всеми прочими, кто забывается, находясь у власти…Трамп же, как известно, лично призвал жителей Венгрии голосовать за Орбана и в социальной сети Truth Social написал: "Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии".При этом президент США назвал венгерского премьера "по-настоящему сильным и влиятельным лидером", который "неустанно борется" за свою страну, любит Венгрию так же, как он любит США.Может быть, нужно было любить что-то одно. Однако теперь нужно ждать следующего избирательного цикла, а время на это, увы, есть только у Орбана. Однако Трампа что-то не жалко…О том, что происходит на другом направлении мировой политики - ""Стратегическое поражение США" и Иран как "четвертый центр мировой власти". Переговоры и их участники"
венгрия
сша
иран
венгрия, сша, иран, виктор орбан, дональд трамп, мадьяр, республиканская партия, мнения
Венгрия, США, Иран, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Мадьяр, Республиканская партия, Мнения

Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа

07:04 13.04.2026
 
Владимир Скачко
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Не задалась православная Пасха для президента США Дональда Трампа. Заигрался он с харизматическим христианством, пресвитерианством и прочими отклонениями от веры, и Господь наказал его дважды – Ормузом и Орбаном.
Сначала накануне Пасхи с треском провалились переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Стороны что-то терли более 20 часов в Исламабаде, но так и разъехались ни с чем. Не смогли договориться ни по одному важному вопросу: ни по ядерной и ракетной программам Ирана, ни по прекращению огня в Ливане, ни по открытию Ормузского пролива так, как того хотелось Трампу, чтобы в 121-ый раз объявить о своей победе над Ираном.
И Трамп не по-детски осерчал – объявил о полной морской блокаде пролива со стороны Индийского океана. Дескать, у меня там прорва всяких военных кораблей, никто не пройдет ни туда, ни оттуда.
И означает это два последствия, крайне убийственных для дальнейшей судьбы самого Трампа. Во-первых, блокада означает прекращение поступления 20% нефти на мировые рынки, что однозначно вызовет и усугубит мировой энергетический кризис. А это скажется на ценах на нефть и нефтепродукты. Высокая же стоимость бензина в США фактически ставит крест на победе Республиканской партии на осенних выборах в Конгресс. А уже это чревато для президента США возможным импичментом, если он потеряет контроль над обеими палатами Конгресса.
Во-вторых, блокада Ормуза может привести к возобновлению боевых действий на Ближнем Востоке. Тем более что Израиль фактически отказался от прекращения огня и привел в полную боевую готовность ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля), чтобы дальше уничтожать, как говорят в Тель-Авиве, ливанскую Хезболлу, прокси-силы Ирана.
На войну Израиля так или иначе будет реагировать Трамп, и это вряд ли принесет ему политические дивиденды – опять запахнет импичментом, ибо антивоенное движение в США набирает обороны и по контурам и накалу уже похоже на протесты против войны во Вьетнаме. А если возобновится участие США в иранской авантюре в виде наземного вторжения и в Америку пойдут гробы, то Трампу явно не сдобровать.
Вот так оно политически и закрутилось: одно к одному, другое к третьему, и от былой популярности Трампа остались рожки да ножки, не помогает больше даже простреленное ухо…
А тут еще провал на выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года правящего альянса партии "Фидес" — Христианско-демократической народной партии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Он уже признал свое поражение и победу оппозиционной партии "Тиса", возглавляемой Петером Мадьяром.
"Тиса" получила из 199 мандатов 138 мест, что на 3 голоса больше, чем сегодня есть у орбановцев. Это конституционное большинство и сокрушительная победа. В течение ближайших 30 дней Мадьяр станет премьером, и он уже сказал: "Вместе мы свергли систему Орбана и вместе освободили Венгрию, мы вернули себе нашу страну. …В истории демократической Венгрии такое количество людей никогда прежде не голосовало, и ни одна партия никогда не получала столь сильного мандата, как "Тиса".
Это не просто похоже на правду. Конституционное большинство у "Тисы" позволит ей единолично менять конституцию, принимать основные законы и назначать высших должностных лиц, фактически исключая оппозицию из процесса принятия ключевых решений. То, что было у Орбана, теперь есть у оппозиции. Власть сменилась на 180 градусов.
И это подтверждение краха того курса, который 16 лет проводили "Фидес" и Орбан. И это тоже крах для Трампа, открыто поддерживающего Орбана. За несколько дней до выборов в Венгрию, как известно, приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс и на многочисленных мероприятиях продвигал и поддерживал нарративы Орбана, что твой заправский агитатор. И Трампа, разумеется. Вместе они и продули кампанию.
Более того, сейчас очевидно, что на результатах "Фидеса" и Орбана негативно и отрицательно сказалось как раз падение популярности в мире деятельности Трампа-Вэнса. Вместо поддержки Трамп и Вэнс со своей войной в Иране и прочими откровенными американскими авантюрами в мире потянули вниз популярность венгерских сторонников-трампистов.
Орбан считался едва ли не главным трампистом в Европе. И теперь он – в оппозиции, а руководство Евросоюза, которое строит обструкцию и Трампу, и США, сейчас празднует победу. Две политические мегеры-русофобки современной Европы Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас станцуют карамболь или чардаш вокруг тушки Орбана и – это самое прискорбное! – его идей.
А идеи у Орбана были просты:
– защита национальных интересов и национальной идентичности Венгрии перед европейским чиновничьим произволом наднациональных структур, ратующих за превращение Европы и в военный союз для войны с Россией, и в плавильный котел, уничтожающий национальную самобытность евростран;
– оппонирование неонацистской Украине, чтобы, как призывал Орбан, "не дать втянуть Венгрию в войну" за интересы европейских агрессоров;
– защита прав венгров за границами Венгрии, и в первую очередь, на Украине, в Закарпатье;
– поддержание взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Россией, возврат к торговле с Москвой российскими энергоносителями. В первую очередь нефтью и газом.
Вот отсюда и взаимные обвинения: проигравшего Орбана – в работе на Москву и Владимира Путина, а победившего Мадьяра – на Киев, Брюссель и Владимира Зеленского.
Проигрыш Орбана безусловно скажется и на России, потому что "Тиса" и Мадьяр однозначно разблокируют представление неонацистам Зеленского еврокредита в 90 млрд евро, которые и будут использованы Киевом в войне на фронтах специальной военной операции (СВО). И Европа, охваченная русофобией и милитаризмом, сделает еще один шаг к войне с Россией.
И вряд ли Москву может утешить то, что Европа сегодня выступает и против политики США и Трампа. Если события в Штатах пойдут так же, как в Венгрии, то разногласия между двумя частями некогда единого коллективного Запада скоро будут устранены: милые бранятся – только тешатся.
И что самое противное в сложившейся ситуации: победу противникам трампистов в Венгрии принес предатель-отступник. Лидер "Тисы" Мадьяр еще пару лет назад был активным сторонником Орбана, и состоял в "Фидес". Но потом стал грантоедом и был перекуплен, сменив и политику, и риторику.
А самое главное в том, что "Тису" и Мадьяра поддержало большинство венгров. В ходе голосования 12 апреля в Венгрии зафиксировали рекордную явку избирателей – за полчаса до закрытия участков она достигла 77,8%. Это почти на 8% больше, чем на выборах 2022 года (69,5%). И венгерское ТВ показывало длинные очереди у некоторых избирательных участков – люди хотели сменить Орбана.
И дело, скорее всего, не только в усталости от человека, который рулил страной 16 лет, но и в том, что и "венгерскую Венгрию" нужно строить не на одних лозунгах и чистыми руками. А Орбана обвиняли в коррупции, кумовстве, падении темпов развития и уровня жизни венгров.
Орбан уже признал исход парламентских выборов для своей партии неудачным и "болезненным". Теперь, видимо, очередь за Трампом и всеми прочими, кто забывается, находясь у власти…
Трамп же, как известно, лично призвал жителей Венгрии голосовать за Орбана и в социальной сети Truth Social написал: "Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии".
При этом президент США назвал венгерского премьера "по-настоящему сильным и влиятельным лидером", который "неустанно борется" за свою страну, любит Венгрию так же, как он любит США.
Может быть, нужно было любить что-то одно. Однако теперь нужно ждать следующего избирательного цикла, а время на это, увы, есть только у Орбана. Однако Трампа что-то не жалко…
О том, что происходит на другом направлении мировой политики - ""Стратегическое поражение США" и Иран как "четвертый центр мировой власти". Переговоры и их участники"
Главный редактор: Хисамов И.А.
