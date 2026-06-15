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В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски"

В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски" - 15.06.2026 Украина.ру

В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски"

Украинец привез к зданию военкомата в Винницкой области самосвал с субпродуктами крупного рогатого скота и вывалил их у входа. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T18:46

2026-06-15T18:46

2026-06-15T18:46

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"Таким образом украинский бизнесмен отреагировал на могилизацию своего рабочего. К сожалению, протестного украинца оштрафовали на 20400 грн (около 33 тысяч рублей)", - отметил тг-канал.Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.Новости на эту тему: Минобороны Украины признаёт негативное влияние бусификацииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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