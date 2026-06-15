В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски" - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/v-vinnitskoy-oblasti-predprinimatel-reshil-protestovat-po-frantsuzski-1080239059.html
В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски"
В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски" - 15.06.2026 Украина.ру
В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски"
Украинец привез к зданию военкомата в Винницкой области самосвал с субпродуктами крупного рогатого скота и вывалил их у входа. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T18:46
2026-06-15T18:46
новости
винницкая область
украина
россия
владимир зеленский
тцк
украина.ру
нато
мобилизация на украине
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/65/1014246561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_138aeae5812acfcc09c48ffa94e24a18.jpg
"Таким образом украинский бизнесмен отреагировал на могилизацию своего рабочего. К сожалению, протестного украинца оштрафовали на 20400 грн (около 33 тысяч рублей)", - отметил тг-канал.Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.Новости на эту тему: Минобороны Украины признаёт негативное влияние бусификацииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
винницкая область
украина
россия
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/65/1014246561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c09503bc7345b0d39b71063d1c91d06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, винницкая область, украина, россия, владимир зеленский, тцк, украина.ру, нато, мобилизация на украине, всу, потери всу, ситуация на украине, западная украина
Новости, Винницкая область, Украина, Россия, Владимир Зеленский, ТЦК, Украина.ру, НАТО, мобилизация на Украине, ВСУ, потери ВСУ, ситуация на Украине, Западная Украина

В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски"

18:46 15.06.2026
 
© РИА Новости . Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкАкция протеста фермеров в Брюсселе
Акция протеста фермеров в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинец привез к зданию военкомата в Винницкой области самосвал с субпродуктами крупного рогатого скота и вывалил их у входа. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
"Таким образом украинский бизнесмен отреагировал на могилизацию своего рабочего. К сожалению, протестного украинца оштрафовали на 20400 грн (около 33 тысяч рублей)", - отметил тг-канал.
Территориальные центры комплектования (ТЦК) появились на Украине в 2017 году как эксперимент под лозунгом "Современный сервис вместо совковых военкоматов", но полностью заменили их только перед СВО. С февраля 2024 года ТЦК работают круглосуточно: повестки вручают ночью, медкомиссии проходят за минуты.
Требования к здоровью упали до абсурда — мобилизуют даже с туберкулезом, ВИЧ, раком и без конечностей. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Мобилизацию прозвали "бусификацией" (от "бусик" — микроавтобус для призывников), а военкомов — "людоловами". "Бусификация" стала словом 2024 года по версии украинских лингвистов.
Система превратилась в источник заработка: у военкомов есть план — минимум 30 человек в месяц на фронт. Расценки на "откуп" выросли: выйти из автобуса — 5 тысяч долларов, в ТЦК — от 10 тысяч, в сложных случаях — до 20 тысяч. Но даже заплатив, человек не получает отсрочку — его могут поймать снова.
Количество зарегистрированных случаев сопротивления ТЦК выросло в 70 раз с 2022 по 2025 год (с 5 до 351), при этом 98% нарушений со стороны сотрудников ТЦК игнорируются правоохранителями.
Владимир Зеленский недавно признал проблему, назвав мобилизацию "бусификацией", и пообещал реформу, но это только разговоры. Ещё в 2022 году приняли закон о "целевой мобилизации", позволяющий призывать всех с 18 лет. Теперь обсуждается полная мобилизация женщин.
Новости на эту тему: Минобороны Украины признаёт негативное влияние бусификации
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВинницкая областьУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийТЦКУкраина.руНАТОмобилизация на УкраинеВСУпотери ВСУситуация на УкраинеЗападная Украина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:27Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке Путину
19:16Лицемерие или хитрый расчёт? Действия Трампа на украинском треке вызывают недоумение даже в США
19:11Каждый следующий президент хуже предыдущего. Почему Янукович не справился с оппозицией на Украине
19:05Украинский грантосос пытается примазаться к "Миндич-гейту"
19:0215 июня 2026 года, вечерний эфир
18:46В Винницкой области предприниматель решил протестовать "по-французски"
18:37Трамп объявил Ормузский пролив открытым, Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине. Главные новости
18:22Как харьковчанин Дьяченко обменял татарское седло на железную дорогу для Казани - краевед Шишкин
18:13Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление
18:07Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями
18:03Командир борта Ту-22М3 вышел на связь
18:00Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
17:57Россия победила в международном арбитраже по правам в морях
17:48Украина продолжает собирать плавающую рухлядь
17:44В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном
17:40Минобороны Украины признаёт негативное влияние бусификации
17:17Затолкать США в украинский лагерь. Зачем Европа и Киев наводят суету вокруг Трампа
17:15Forbes: новая тактика России в зоне СВО изумила Запад
17:05Лавров заявил, что Россия понимает отказ Белоруссии воевать
17:04Порошенко* готовит реванш, Зеленский ведет "свою игру": Богачёв о выборах и борьбе элит на Украине
Лента новостейМолния