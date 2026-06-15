https://ukraina.ru/20260615/vsu-nesut-poteri-v-zone-svo-i-atakuyut-mirnykh-zhiteley-regionov-rossii-novosti-svo-1080216174.html

ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО

ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру

ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО

Потери ВСУ в зоне СВО исчисляются тысячами еженедельно. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T12:26

2026-06-15T12:26

2026-06-15T12:26

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🟥 Количество пострадавших в результате удара БПЛА по жилому дому в Орле 14 июня увеличилось до девяти. Повреждены почти 100 квартир и 40 машин, сообщил губернатор Андрей Клычков;🟥 Киев в зоне СВО за неделю потерял почти 9,4 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается четвертую неделю подряд. Марочко добавил, что на неделе российские бойцы также уничтожили почти 4,8 тысяч БПЛА, 9 танков и почти 700 различных бронированных машин противника;🟥 Российская группировка "Днепр" беспилотниками "Герань" поразила важный энергетический объект в Зеленодольске Днепропетровской области - Криворожскую ТЭС, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 15 июня после попадания ракеты Patriot украинского ПВО в Киево-Печерскую лавру заявила, что это "военные преступления, совершаемые Россией";🟦 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Иваново ("южный"), сообщила Росавиация;🟦 Реверсивное движение в Крым через АПП "Джанкой" после ударов ВСУ по мосту возле Чонгара возобновлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей", - уточнил Сальдо;🟦 Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время своего визита в ДНР восхитился храбростью жителей Донбасса. Он посетил Горловку, где возложил цветы к монументу погибшим мирным жителям в результате агрессии боевиков ВСУ, а также к мемориалу "Аллеи Ангелов" погибшим детям Донбасса, сооьщает РИА Новости."Я никогда не встречал более храбрых людей, чем народ Донбасса. Они ходили по улицам, зная, что в любую минуту украинцы могут попытаться убить их, и не только с помощью артиллерийского огня, ракетного обстрела, но также и при помощи дронов, но они ходили свободно, ничего не боясь", - сказал Риттер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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