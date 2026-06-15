ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
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ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО
ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО
Потери ВСУ в зоне СВО исчисляются тысячами еженедельно. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T12:26
2026-06-15T12:26
спецоперация
сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
всу
разгром всу
донбасс
украина
россия
скотт риттер
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🟥 Количество пострадавших в результате удара БПЛА по жилому дому в Орле 14 июня увеличилось до девяти. Повреждены почти 100 квартир и 40 машин, сообщил губернатор Андрей Клычков;🟥 Киев в зоне СВО за неделю потерял почти 9,4 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается четвертую неделю подряд. Марочко добавил, что на неделе российские бойцы также уничтожили почти 4,8 тысяч БПЛА, 9 танков и почти 700 различных бронированных машин противника;🟥 Российская группировка "Днепр" беспилотниками "Герань" поразила важный энергетический объект в Зеленодольске Днепропетровской области - Криворожскую ТЭС, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 15 июня после попадания ракеты Patriot украинского ПВО в Киево-Печерскую лавру заявила, что это "военные преступления, совершаемые Россией";🟦 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Иваново ("южный"), сообщила Росавиация;🟦 Реверсивное движение в Крым через АПП "Джанкой" после ударов ВСУ по мосту возле Чонгара возобновлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей", - уточнил Сальдо;🟦 Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время своего визита в ДНР восхитился храбростью жителей Донбасса. Он посетил Горловку, где возложил цветы к монументу погибшим мирным жителям в результате агрессии боевиков ВСУ, а также к мемориалу "Аллеи Ангелов" погибшим детям Донбасса, сооьщает РИА Новости."Я никогда не встречал более храбрых людей, чем народ Донбасса. Они ходили по улицам, зная, что в любую минуту украинцы могут попытаться убить их, и не только с помощью артиллерийского огня, ракетного обстрела, но также и при помощи дронов, но они ходили свободно, ничего не боясь", - сказал Риттер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, всу, разгром всу, донбасс, украина, россия, скотт риттер, украина.ру, пво, зрк patriot, киево-печерская лавра, русофобия, дезинформация
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ВСУ, разгром ВСУ, Донбасс, Украина, Россия, Скотт Риттер, Украина.ру, ПВО, ЗРК Patriot, Киево-Печерская лавра, Русофобия, дезинформация

ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО

12:26 15.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Потери ВСУ в зоне СВО исчисляются тысячами еженедельно. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Количество пострадавших в результате удара БПЛА по жилому дому в Орле 14 июня увеличилось до девяти. Повреждены почти 100 квартир и 40 машин, сообщил губернатор Андрей Клычков;
🟥 Киев в зоне СВО за неделю потерял почти 9,4 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается четвертую неделю подряд. Марочко добавил, что на неделе российские бойцы также уничтожили почти 4,8 тысяч БПЛА, 9 танков и почти 700 различных бронированных машин противника;
🟥 Российская группировка "Днепр" беспилотниками "Герань" поразила важный энергетический объект в Зеленодольске Днепропетровской области - Криворожскую ТЭС, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 15 июня после попадания ракеты Patriot украинского ПВО в Киево-Печерскую лавру заявила, что это "военные преступления, совершаемые Россией";
🟦 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Иваново ("южный"), сообщила Росавиация;
🟦 Реверсивное движение в Крым через АПП "Джанкой" после ударов ВСУ по мосту возле Чонгара возобновлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей", - уточнил Сальдо;
🟦 Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время своего визита в ДНР восхитился храбростью жителей Донбасса. Он посетил Горловку, где возложил цветы к монументу погибшим мирным жителям в результате агрессии боевиков ВСУ, а также к мемориалу "Аллеи Ангелов" погибшим детям Донбасса, сооьщает РИА Новости.
"Я никогда не встречал более храбрых людей, чем народ Донбасса. Они ходили по улицам, зная, что в любую минуту украинцы могут попытаться убить их, и не только с помощью артиллерийского огня, ракетного обстрела, но также и при помощи дронов, но они ходили свободно, ничего не боясь", - сказал Риттер.
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