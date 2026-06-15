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Трамп уточнил условия договорённостей по Ирану и Ормузскому проливу
Трамп уточнил условия договорённостей по Ирану и Ормузскому проливу - 15.06.2026 Украина.ру
Трамп уточнил условия договорённостей по Ирану и Ормузскому проливу
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, а выполнение сделки будет контролироваться "жёсткими полномочиями". Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T20:08
2026-06-15T20:08
2026-06-15T20:08
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По словам президента США, если Тегеран будет соблюдать условия соглашения, с Ирана могут начать снимать санкции. Отдельно Трамп сообщил, что судоходство через Ормузский пролив должно оставаться свободным и бесплатным.Американский президент добавил, что для контроля ситуации в регионе может быть достаточно участия нескольких кораблей от разных стран.Ранее сегодня стало известно, что Трамп, Вэнс и Галибаф подписали меморандум между США и Ираном. Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня, заявил Трамп.Новости на эту тему: Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке ПутинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, иран, тегеран , дональд трамп, сша, джей ди вэнс, владимир путин, украина.ру, нато, война в иране, ближний восток, нефть
Новости, Иран, Тегеран , Дональд Трамп, США, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, война в Иране, Ближний Восток, нефть
Трамп уточнил условия договорённостей по Ирану и Ормузскому проливу
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, а выполнение сделки будет контролироваться "жёсткими полномочиями". Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру