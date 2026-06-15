https://ukraina.ru/20260615/tramp-utochnil-usloviya-dogovornnostey-po-iranu-i-ormuzskomu-prolivu-1080241144.html

Трамп уточнил условия договорённостей по Ирану и Ормузскому проливу

Трамп уточнил условия договорённостей по Ирану и Ормузскому проливу - 15.06.2026 Украина.ру

Трамп уточнил условия договорённостей по Ирану и Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, а выполнение сделки будет контролироваться "жёсткими полномочиями". Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T20:08

2026-06-15T20:08

2026-06-15T20:08

новости

иран

тегеран

дональд трамп

сша

джей ди вэнс

владимир путин

украина.ру

нато

война в иране

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077208366_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_83eabb3e5d387d1f535a1d917514eaa5.jpg

По словам президента США, если Тегеран будет соблюдать условия соглашения, с Ирана могут начать снимать санкции. Отдельно Трамп сообщил, что судоходство через Ормузский пролив должно оставаться свободным и бесплатным.Американский президент добавил, что для контроля ситуации в регионе может быть достаточно участия нескольких кораблей от разных стран.Ранее сегодня стало известно, что Трамп, Вэнс и Галибаф подписали меморандум между США и Ираном. Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня, заявил Трамп.Новости на эту тему: Трамп подписал меморандум с Ираном и рассказал о звонке ПутинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

иран

тегеран

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, тегеран , дональд трамп, сша, джей ди вэнс, владимир путин, украина.ру, нато, война в иране, ближний восток, нефть