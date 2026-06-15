Появились кадры с российскими флагами в Купянске-Узловом - 15.06.2026 Украина.ру
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Появились кадры с российскими флагами в Купянске-Узловом
Появились кадры с российскими флагами в Купянске-Узловом - 15.06.2026 Украина.ру
Появились кадры с российскими флагами в Купянске-Узловом
В сети опубликованы новые видео из Купянска-Узлового, на которых российские бойцы перемещаются в застройке населённого пункта и демонстрируют флаги. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T20:02
2026-06-15T20:02
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Владимир Зеленский, а также украинские военные и пропагандисты ранее утверждали, что российских войск в Купянске-Узловом якобы нет, а посёлок контролируют ВСУ. Однако свежие кадры видеосъёмки указывают на обратное."Даже украинские OSINT-аналитики признают, что появление российских бойцов в многоэтажной застройке восточной части Купянска-Узлового свидетельствует о присутствии ВС РФ в населённом пункте", - сказано в публикации. Авторы тг-канала отметили, что первые кадры боёв российской пехоты в центре и восточной части Купянска-Узлового появлялись ещё в конце марта.Тем временем БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, купянск, купянское направление, купянск на карте сво на украине на сегодня, россия, украина, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, наступление вс рф, донбасс
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Появились кадры с российскими флагами в Купянске-Узловом

20:02 15.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЦелая операция по "прорыву ВСУ в Купянск" с переброской подмоги с других направлений ради личного пиара Зеленского может обернуться ещё большей катастрофой на фронтах
Целая операция по прорыву ВСУ в Купянск с переброской подмоги с других направлений ради личного пиара Зеленского может обернуться ещё большей катастрофой на фронтах - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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В сети опубликованы новые видео из Купянска-Узлового, на которых российские бойцы перемещаются в застройке населённого пункта и демонстрируют флаги. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский, а также украинские военные и пропагандисты ранее утверждали, что российских войск в Купянске-Узловом якобы нет, а посёлок контролируют ВСУ. Однако свежие кадры видеосъёмки указывают на обратное.

"Даже украинские OSINT-аналитики признают, что появление российских бойцов в многоэтажной застройке восточной части Купянска-Узлового свидетельствует о присутствии ВС РФ в населённом пункте", - сказано в публикации.
Авторы тг-канала отметили, что первые кадры боёв российской пехоты в центре и восточной части Купянска-Узлового появлялись ещё в конце марта.
Тем временем БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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