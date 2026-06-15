https://ukraina.ru/20260615/poyavilis-kadry-s-rossiyskimi-flagami-v-kupyanske-uzlovom-1080240968.html

Появились кадры с российскими флагами в Купянске-Узловом

Появились кадры с российскими флагами в Купянске-Узловом - 15.06.2026 Украина.ру

Появились кадры с российскими флагами в Купянске-Узловом

В сети опубликованы новые видео из Купянска-Узлового, на которых российские бойцы перемещаются в застройке населённого пункта и демонстрируют флаги. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T20:02

2026-06-15T20:02

2026-06-15T20:02

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Владимир Зеленский, а также украинские военные и пропагандисты ранее утверждали, что российских войск в Купянске-Узловом якобы нет, а посёлок контролируют ВСУ. Однако свежие кадры видеосъёмки указывают на обратное."Даже украинские OSINT-аналитики признают, что появление российских бойцов в многоэтажной застройке восточной части Купянска-Узлового свидетельствует о присутствии ВС РФ в населённом пункте", - сказано в публикации. Авторы тг-канала отметили, что первые кадры боёв российской пехоты в центре и восточной части Купянска-Узлового появлялись ещё в конце марта.Тем временем БПЛА ВСУ убили трёх механизаторов в Брянской области. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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