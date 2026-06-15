https://ukraina.ru/20260615/litsemerie-ili-khitryy-rascht-deystviya-trampa-na-ukrainskom-treke-vyzyvayut-nedoumenie-dazhe-v-ssha-1080235368.html

Лицемерие или хитрый расчёт? Действия Трампа на украинском треке вызывают недоумение даже в США

Лицемерие или хитрый расчёт? Действия Трампа на украинском треке вызывают недоумение даже в США - 15.06.2026 Украина.ру

Лицемерие или хитрый расчёт? Действия Трампа на украинском треке вызывают недоумение даже в США

Заявления и принимаемые решения президента США Дональда Трампа касательно Украины порой расходятся кардинально. В чём причина? Объяснение есть

2026-06-15T19:16

2026-06-15T19:16

2026-06-15T19:20

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

петербургский международный экономический форум (фонд)

сенат

палата представителей когресса сша

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Вчера, 14 июня, мировые лидеры один за одним звонили президенту США Дональду Трампу поздравить его с юбилеем. А чтобы два раза не вставать, заодно обсудили серьёзные проблемы глобального масштаба. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, длившемся 55 минут, речь, конечно же, зашла и о ситуации на Украине.Трамп, как сообщил помощник российского лидера (кстати, бывший посол РФ в США) Юрий Ушаков, вновь акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий, а также заявил, что готов воздействовать и на европейских партнёров, и на Киев, в т.ч. в ходе предстоящих контактов на саммите G7. Кроме того, он говорил, что если завершить как можно скорее войну, то откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений.Хозяин Белого дома и прежде прямым текстом заявлял, что урегулированию конфликта мешает несговорчивость главы киевского режима Владимира Зеленского, и высказывался в пользу дипломатического, а не военного решения, поэтому нынешние заявления Трампа можно рассматривать как постоянство позиции по украинскому вопросу. Звучит красиво и вселяет надежду, что власти Соединённых Штатов наконец применят все имеющиеся у них "кнуты", чтобы принудить Банковую к миру. Однако на деле всё обстоит совершенно иначе.Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций (президента США получает право на основе оценки российско-украинских отношений вводить ограничительные меры, в частности блокирование активов и дополнительные экспортные пошлины до 500%) и оказании помощи Киеву (создаётся фонд восстановления Украины, возобновлены полномочия президента США по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, полномочия Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки продлены до конца 2027 года). Теперь документ должен принять Сенат, куда он уже поступил на рассмотрение."Это (подготовка США новых санкций – ред.) несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью" – заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.Сейчас Москва видит не просто продолжение санкционной политики предыдущего президента США Джо Байдена, а усиление давления со стороны нынешней администрации Белого дома, подчеркнул дипломат. Как бы Трамп ни дистанцировался от своего предшественника-демократа и как бы ни ставил ему в укор симпатии к Киеву и разрыв сотрудничества с Москвой, де-факто чем дальше, тем больше он становится продолжателем курса Байдена на российско-украинском треке. И это вызывает недоумение даже у американцев."Заявление госсекретаря США о новых санкциях выглядит по меньшей мере странным. Неужели Вашингтон решил посоревноваться с Брюсселем? Европейцы ввели уже, как известно, более 20 000 санкций против Москвы, США — более 10 000. И что? Всем нам, кто работает здесь, видно, что страна научилась ко всем этим ограничительным мерам адаптироваться", — сказал президент Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи на полях ПМЭФ, где впервые за долгие годы был официальный представитель США.Сам Трамп – успешный предприниматель – на протяжении года повторял о желании вернуться к полноценной торговле с Россией после завершения украинского кризиса. А теперь он, наоборот, готовит основания для введения новых заградительных мер, что явно не способствует налаживанию деловых связей.По информации российской стороны, целый ряд стран, относящихся к числу крупных экономик, предупреждают американцев в частных контактах о пагубности санкционной дубинки против РФ и убеждают Вашингтон в том, что незаконные рестрикции лишь усугубляют риски и вызовы в мировой экономике, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Чуть менее двух месяцев назад министр энергетики США Крис Райт рассказывал, что партнёры по G20 просили продлить лицензии на торговлю российской нефтью, что Штаты и сделали, сочтя это прагматичным шагом, но временным."Запад с самого начала был заинтересован в том, чтобы выбить Россию из числа великих держав. Думаю, они считали, что, используя экономические санкции, можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно победить Москву в этой войне. [Однако это] крайне опасный подход к взаимодействию с Россией", - предупредил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.Так почему же Трамп, который был преисполнен желанием завершить украинский конфликт за столом переговоров, чтобы затем возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией по широкому спектру направлений, теперь стал поддерживать Киев? Возможно, это результат внутриполитического компромисса в США."Текущая администрация действительно стремилась переложить основную нагрузку на Европу, однако Конгресс выступил против полного отказа от Украины. Очевидно, стороны договорились о приемлемой форме помощи: вместо безвозмездных грантов используются кредиты и целевые закупки вооружений. Это позволяет сохранить поддержку, не противореча американским интересам: через государственные заказы Вашингтон поддерживает собственный ВПК, а деньги налогоплательщиков не утекают за границу", — считает заместитель руководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Как объясняет заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва, для демократов российская повестка — это проверенный инструмент объединения партии и обретения своего лица, для республиканцев — способ постепенно дистанцироваться от президента и начать выстраивать новую "пост-MAGA" идентичность, для самого Трампа российская тематика довольно токсична, как и для его сторонников в Республиканской партии.47-й президент США, несомненно, хочет прославиться на весь мир и войти в историю, но, если он излишне увлечётся международными делами, позабыв об исконно американских, то его политическая карьера может оказаться под угрозой (как это бывает, он знает не понаслышке – всё же дважды пережил процедуру импичмента), поэтому совсем отказываться от взаимодействия с демократами может оказаться себе дороже. К тому же, он пытается пополнять федеральный бюджет и обеспечивать оборонные предприятия заказами в интересах американского государства. Собственно, поэтому Трамп в некоторой степени продолжает сидеть на двух стульях."Соединённые Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У них сохраняются определённые рычаги влияния и на Украину, и на Европу. Эти ресурсы на сегодняшний день использованы не до конца. Если США действительно предпримут больше усилий, чем до этого, ситуация за переговорным столом может достаточно существенно измениться", - заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Действительно, вспомним реакцию Киева, когда Вашингтон полностью остановил военную помощь и предоставление разведданных для наведения целей ВСУ по российской территории – это реально был действенный инструмент воздействия на украинскую сторону. Но после извинений Зеленского поддержка американцев возобновилась.Тем не менее, хотя внимание Белого дома в последние месяцы по понятным причинам было меньше сосредоточено на теме Украины, полностью Соединённые Штаты от неё не отходили.Комментируя состоявшийся накануне разговор глав государств, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Трамп в общем-то подтвердил заинтересованность содействовать и искать справедливое, долгосрочное решение украинского кризиса. В скором времени в Москву с очередным визитом прибудут переговорщики Белого дома – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер – в связи с чем глава МИД РФ выразил надежду на то, что они пояснят, как в Вашингтоне видится перспектива реализации договорённости в Анкоридже, которым скоро исполнится год."[Европейские государства] сразу после Аляски метнулись в Вашингтон большой группой и стали постепенно, но последовательно и по-иезуитски пытаться убедить президента Трампа отойти от той линии, которую он сам предложил и которую поддержал президент Путин в ходе саммита в Анкоридже", - рассказал Лавров.В общем пока Москва будет наблюдать, какие конкретные шаги предпримут Соединённые Штаты, отметил министр."Вместо того, чтобы европейцы и американцы спорили о том, кто должен возглавить переговоры, на самом деле каждой западной стране предстоит сыграть свою роль, вместе с Украиной и Россией, в выработке различных соглашений, необходимых для достижения мира", - пишет американское издание Responsible Statecraft, уточняя, что в ходе мирного процесса должны быть достигнуты соглашения о восстановлении отношений между Европой и Россией, а также об отказе Украины от вступления в НАТО.Читайте также: Затолкать США в украинский лагерь. Зачем Европа и Киев наводят суету вокруг Трампа

https://ukraina.ru/20260615/trampa-zagnali-v-ugol-reshetnikov-obyasnil-pochemu-zapad-budet-zatyagivat-voynu-na-ukraine-1080190897.html

https://ukraina.ru/20260518/ssha-na-poroge-vyborov-pochemu-respublikantsy-trampa-proigryvayut-demokratam-baydena-1079079111.html

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