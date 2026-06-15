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Разведка США разоблачила киевский режим

Разведка США разоблачила киевский режим - 15.06.2026 Украина.ру

Разведка США разоблачила киевский режим

Американская политика умеет хранить секреты долго, но ещё лучше она умеет использовать их в нужный момент. Именно поэтому публикация материалов о финансируемых США биологических лабораториях выглядит не как обычное рассекречивание архивов, а как часть большой внутренней политической борьбы.

2026-06-15T13:47

2026-06-15T13:47

2026-06-15T13:47

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Уходящая с поста директора Национальной разведки Тулси Габбард обнародовала документы, которые ещё несколько лет назад неизбежно вызвали бы международный скандал. Теперь этот скандал фактически инициирует сама американская власть.Особый интерес вызывает и другое обстоятельство. На протяжении последних четырёх лет любые заявления о масштабной сети американских биологических лабораторий на Украине сопровождались обвинениями в распространении российской дезинформации. Сегодня документы публикуют уже не российские источники, а сама американская разведка.Возникает закономерный вопрос: почему именно сейчас? Вряд ли речь идёт о внезапном стремлении к правде. Все дело тут в том, что большая часть программы создавалась и развивалась при администрациях Обамы и Байдена. В преддверии выборов в Конгресс республиканцам необходимы новые аргументы против демократов, а опубликованные материалы по сути являются подтверждением участия "демократических" администраций в Белом доме в разработке биологического оружия. А биологическое оружие, если кто забыл, запрещено. Это закреплено в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Конвенция была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в 1971 году, открыта для подписания 10 апреля 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года.Опубликованные документы содержат не только общие оценки, но и конкретные цифры, названия объектов и направления работы. Именно эта детализация делает нынешнее рассекречивание особенно чувствительным. Если раньше дискуссия велась вокруг самого факта существования американской биологической программы на Украине, то теперь в открытом доступе появились данные о том, какие именно объекты финансировались и какие средства на них выделялись.Согласно материалам Аппарата директора национальной разведки США, на территории Украины действовало более сорока лабораторий (до 46), построенных или поддерживаемых в рамках американских программ. Общий объём инвестиций с 2005 года оценивается примерно в 200 миллионов долларов (львиная доля начиная с 2009 года, с прихода к власти Обамы). В документах фигурируют конкретные учреждения. Среди них Херсонская диагностическая лаборатория, на которую было направлено около 1,7 миллиона долларов, Институт ветеринарной медицины с финансированием более 2 миллионов долларов, Центральная референс лаборатория Украинского противочумного института в Одессе, получившая почти 3,5 миллиона долларов, а также Закарпатская диагностическая лаборатория с финансированием около 1,9 миллиона долларов.Документы также раскрывают состав подрядчиков. Ключевым исполнителем проектов выступала американская компания Black & Veatch, работавшая совместно с украинскими проектными и строительными организациями. Это крупная американская инженерно-строительная и консалтинговая корпорация из Канзаса. В украинской биолабораторной истории она важна не как "биостартап", а как главный интегрирующий подрядчик DTRA. Именно Black & Veatch в 2008 году получила от Агентства по снижению угроз Минобороны США один из крупных контрактов BTRIC по программе Biological Threat Reduction. Системный подрядчик Пентагона по биологическому направлению. В 2008 году DTRA выдала группе из пяти подрядчиков BTRIC контракты с общим потолком до 4 млрд долларов на десять лет, и Black & Veatch была среди них. Речь шла не только о строительстве или ремонте помещений. Значительная часть средств направлялась на закупку специализированного лабораторного оборудования, систем безопасности и инфраструктуры для работы с опасными патогенами.Был и второй американский подрядчик. Metabiota— совсем другого типа структура. Это американская биотехнологическая и аналитическая компания, специализировавшаяся на данных об инфекционных заболеваниях, эпидемиологическом моделировании, оценке биорисков и прогнозировании вспышек. В отличие от Black & Veatch, она не была главным строителем лабораторий. Её роль скорее исследовательская, аналитическая и полевая. Официально - сбор данных, работа с инфекционными рисками, проекты по обнаружению и мониторингу патогенов. Неофициально именно они занимались в украинских лабораториях теми самыми опасными исследованиями, де-факто, по созданию и тестированию биологического оружия – боевых штаммов вирусов и бактериальных "бомб". В этой связи очень важен перечень микроорганизмов, упоминаемых в материалах. Среди них фигурируют сибирская язва, туляремия, туберкулёз, различные виды чумы, вирусы Марбург, Эбола и Ласса, а также возбудители SARS и MERS. Документы указывают на существование системы допуска к работе с особо опасными патогенами и программ подготовки украинских специалистов для работы в условиях биологической изоляции.Таким образом, речь идёт не о нескольких научных проектах и не о разовых грантах. Рассекреченные материалы описывают масштабную инфраструктуру, которая создавалась и финансировалась на протяжении многих лет и занимала особое место в глобальной сети объектов, поддерживаемых Соединёнными Штатами на Украине.Да, официально программа называлась программой снижения биологических угроз. Само название создаёт впечатление сугубо гражданской и медицинской инициативы, направленной на борьбу с эпидемиями и повышение уровня безопасности. Однако документы и официальные материалы американской стороны показывают гораздо более интересную картину. Финансирование осуществлялось не через Министерство здравоохранения США и не через какие либо гуманитарные структуры. Ключевым источником средств выступало Министерство обороны Соединённых Штатов. Непосредственным оператором программы являлось агентство DTRA, созданное для работы с угрозами распространения оружия массового поражения. Именно через эту структуру проходили средства на строительство объектов, закупку оборудования, обучение персонала и сопровождение исследовательских программ.История этой угрожающей всему миру системы начинается в 2005 году. И тут, особенно примечательно, что соглашение между Министерством обороны США и украинскими властями было подписано вскоре после событий "Оранжевого майдана" и прихода к власти Виктора Ющенко, которого Вашингтон открыто поддерживал как своего кандидата. Именно тогда американская сторона получила возможность начать долгосрочную работу с украинской биологической инфраструктурой. Формально речь шла о предотвращении распространения опасных патогенов и технологий двойного назначения, однако финансирование с самого начала осуществлялось по линии военного ведомства США.Впрочем, нынешняя публикация ставит под сомнение не только характер самих программ, но и официальную позицию Вашингтона последних лет. После начала специальной военной операции две из этих лабораторий оказались под нашим контролем, и закономерно тема американских биологических лабораторий на Украине превратилась в один из наиболее острых международных споров. Россия официально в ООН заявила о существовании масштабной сети объектов, финансируемых США, о работе с опасными патогенами и об угрозах исходящих от этих, так называемых, исследовательских программ в сфере здравоохранения. В ответ представители администрации Байдена, Госдепартамента и многочисленные западные комментаторы называли подобные заявления пропагандой, конспирологией и элементом информационной войны.Сегодня ситуация выглядит иначе. Рассекреченные документы подтверждают сам факт существования широкой сети лабораторий, американского финансирования, участия подрядчиков Министерства обороны США, работы с опасными патогенами и подготовки украинского персонала в рамках специальных программ.Особое внимание привлекает ещё одна деталь. В публикациях американских СМИ, появившихся после рассекречивания материалов, вновь возникла тема исследований типа gain of function. Именно так называют работы, связанные с изменением свойств микроорганизмов для изучения их поведения, заразности или устойчивости. После пандемии коронавируса подобные исследования стали предметом ожесточённых споров даже внутри самих Соединённых Штатов. Сторонники считают их необходимыми для подготовки к будущим эпидемиям, противники указывают на огромные риски и возможность утечки опасных патогенов. На этом фоне по новому воспринимаются и заявления российской стороны, которая ещё с 2022 года утверждала, что отдельные исследования на Украине были связаны с изучением и усилением патогенных свойств микроорганизмов.Именно поэтому нынешний скандал вряд ли закончится публикацией нескольких документов. Слишком много вопросов остаётся без ответа. Что именно происходило внутри этой сети лабораторий на протяжении двух десятилетий? Каков был полный объём исследований? Кто контролировал результаты работ? И почему значительная часть информации стала достоянием общественности только сейчас, когда внутри самих Соединённых Штатов начинается новая большая политическая кампания?Именно здесь становится понятен и политический смысл происходящего. Маловероятно, что американская разведка решила внезапно заняться самокритикой и добровольно открыть общественности информацию, способную вызвать столь серьёзные вопросы. Гораздо убедительнее выглядит другое объяснение. Рассекреченные документы стали частью всё более ожесточённой борьбы между двумя политическими Америками.Большинство программ, оказавшихся сегодня в центре внимания, создавались и развивались в период доминирования Демократической партии. Речь идёт не только о временах Джо Байдена, но и о периоде администрации Барака Обамы, когда многие международные инициативы в сфере биологической безопасности получили дополнительное финансирование и политическую поддержку. Для команды Дональда Трампа эта тема представляет особый интерес ещё и потому, что она неизбежно пересекается с наследием пандемии коронавируса, спорами вокруг исследований опасных патогенов и вопросами контроля за государственными расходами.В этом смысле Украина оказывается скорее площадкой, чем главным объектом удара. Основной целью становятся политические противники нынешней администрации внутри самих Соединённых Штатов. Публикация позволяет поставить неудобные вопросы о том, насколько прозрачными были цели и методы программы, профинансированной американскими налогоплательщиками, насколько тщательно контролировались исследования и насколько полно американскому обществу рассказывали о характере этих проектов на протяжении последних двадцати лет. В марте 2022 года пресс секретарь Белого дома Джен Псаки называла заявления о финансируемых США биологических лабораториях на Украине "нелепыми". В своей публикации она прямо заявила: "Заявления России являются абсурдными". Позднее представители администрации Байдена характеризовали подобные сообщения как "ложные утверждения" и элемент российской "дезинформации".Остаётся ещё один вопрос, без ответа на который вся эта история выглядит неполной. Почему среди более чем тридцати стран, участвовавших в различных программах американского биологического сотрудничества, именно Украина получила столь заметное, да чего уж там, ключевое место? Более сорока объектов на территории одной страны превратили Украину в крупнейшую зарубежную площадку программы, финансируемой Пентагоном. Ответ, на поверхности. Достаточно взглянуть на список стран где действуют лаборатории в рамках указанной программы. Национальная академия наук США прямо указывала, что BTRP (программа снижения биологических угроз) реализовывалась в России, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане и Украине. Позже разными американскими официальными органами упоминались Молдавия, Армения, Таджикистан и Туркменистан. Справедливости ради, есть лаборатории и в странах Юго-Восточной Европы, Центральной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Но, сам тот факт, что из 120 биолабораторий программы 46 находятся на Украине, а еще более 50 в других бывших советских республиках, в то время как в других странах и регионах иногда по одной, более чем показателен. Именно наследие советской микробиологии и медицины изначально было целью Пентагона, а после прихода к власти Обамы целью этой опасности стала Россия. И размещение трети объектов, разрабатывавших в числе прочего боевые вирусы и бактериальное оружие, в главной АнтиРоссии – Украине, увы, совершенно не случайно.Другой взгляд на происходящее в США с биолабораториями на Украине - в статье "Четыре вопроса к лабораториям на Украине. Но важен только один"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20260615/ukraina-za-nedelyu-evropeyskaya-kombinatsiya-dlya-trampa-1080186833.html

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мнения, пентагон, барак обама (старший), украина, сша, минобороны, оон, джо байден, россия, виктор ющенко, весь павлив