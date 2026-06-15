https://ukraina.ru/20260615/15-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080239738.html

15 июня 2026 года, вечерний эфир

15 июня 2026 года, вечерний эфир - 15.06.2026 Украина.ру

15 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.06.2026

2026-06-15T19:02

2026-06-15T19:02

2026-06-15T19:02

херсонская область

луганск

донецкая народная республика

рик

единая россия

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. 35 штабов добра: новый этап работы "Мы вместе" Гость: Владимир Шахов - руководитель регионального штаба Всероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области* Знай наше. Об одной из визитных карточках Луганска – уникальных британских танках Mark 5, машинах времён Первой мировой войны* Радиомост Москва-Новороссия. О восстановлении недвижимости и "большой стройке" в ДНР. Гость: Алексей Муратов – руководитель РИК партии "Единая Россия"

херсонская область

луганск

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, луганск, донецкая народная республика, рик, единая россия, новороссия сегодня, видео