15 июня 2026 года, вечерний эфир - 15.06.2026 Украина.ру
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15 июня 2026 года, вечерний эфир
15 июня 2026 года, вечерний эфир - 15.06.2026 Украина.ру
15 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.06.2026
2026-06-15T19:02
2026-06-15T19:02
херсонская область
луганск
донецкая народная республика
рик
единая россия
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. 35 штабов добра: новый этап работы "Мы вместе" Гость: Владимир Шахов - руководитель регионального штаба Всероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области* Знай наше. Об одной из визитных карточках Луганска – уникальных британских танках Mark 5, машинах времён Первой мировой войны* Радиомост Москва-Новороссия. О восстановлении недвижимости и "большой стройке" в ДНР. Гость: Алексей Муратов – руководитель РИК партии "Единая Россия"
херсонская область
луганск
донецкая народная республика
Украина.ру
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452
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Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
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херсонская область, луганск, донецкая народная республика, рик, единая россия, новороссия сегодня, видео
Херсонская область, Луганск, Донецкая Народная Республика, РИК, Единая Россия, Новороссия сегодня

15 июня 2026 года, вечерний эфир

19:02 15.06.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Тема дня Новороссии. 35 штабов добра: новый этап работы "Мы вместе" Гость: Владимир Шахов - руководитель регионального штаба Всероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Херсонской области

* Знай наше. Об одной из визитных карточках Луганска – уникальных британских танках Mark 5, машинах времён Первой мировой войны

* Радиомост Москва-Новороссия. О восстановлении недвижимости и "большой стройке" в ДНР. Гость: Алексей Муратов – руководитель РИК партии "Единая Россия"
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