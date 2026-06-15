Ржавые улики СБУ: старый металлолом выдали за ночной удар по Лавре - 15.06.2026 Украина.ру
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Ржавые улики СБУ: старый металлолом выдали за ночной удар по Лавре
Ржавые улики СБУ: старый металлолом выдали за ночной удар по Лавре - 15.06.2026 Украина.ру
Ржавые улики СБУ: старый металлолом выдали за ночной удар по Лавре
Украинские спецслужбы снова сели в лужу при попытке состряпать громкую медийную сенсацию. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T20:16
2026-06-15T20:16
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СБУ отчиталась о ночном российском ударе по Успенскому собору Киево-Печерской Лавры и сразу же выложила фотографии обломков в качестве неопровержимого доказательства."Однако вся эта наспех слепленная постановка развалилась из-за банальной невнимательности киевских силовиков. На опубликованных кадрах отлично видно, что двигатель дрона, который якобы атаковал столицу всего пару часов назад, насквозь проржавел. Остается загадкой, как аппарат с таким куском ржавчины вместо мотора вообще мог оторваться от земли и долететь до цели", - сказано в публикации. Секрет фокуса оказался предельно прост, отметил тг-канал. Чтобы срочно выдать новость об ударе по православной святыне, пиарщики в погонах просто притащили старый кусок металлолома, отлетавший свое еще в мае, и выдали его за свежие улики. "Ждем, когда в следующий раз СБУ притащит ржавую пищаль из музея и заявит, что Киев обстреливают чугунными ядрами", - иронично заметили авторы тг-канала.Тем временем политики ЕС поспешили обвинить Россию в ударе по киевской лавре, а в России обсуждают версию её поджога изнутри неустановленными лицами. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киево-печерская лавра, киев, владимир зеленский, сбу, украина.ру, ес, украина, ситуация на украине, спецслужба
Новости, Россия, Киево-Печерская лавра, Киев, Владимир Зеленский, СБУ, Украина.ру, ЕС, Украина, ситуация на Украине, спецслужба

Ржавые улики СБУ: старый металлолом выдали за ночной удар по Лавре

20:16 15.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru СБУ / Перейти в фотобанкСБУ открыла уже 180 дел против священников УПЦ
СБУ открыла уже 180 дел против священников УПЦ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© telegram ukr_2025_ru СБУ
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Украинские спецслужбы снова сели в лужу при попытке состряпать громкую медийную сенсацию. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
СБУ отчиталась о ночном российском ударе по Успенскому собору Киево-Печерской Лавры и сразу же выложила фотографии обломков в качестве неопровержимого доказательства.

"Однако вся эта наспех слепленная постановка развалилась из-за банальной невнимательности киевских силовиков. На опубликованных кадрах отлично видно, что двигатель дрона, который якобы атаковал столицу всего пару часов назад, насквозь проржавел. Остается загадкой, как аппарат с таким куском ржавчины вместо мотора вообще мог оторваться от земли и долететь до цели", - сказано в публикации.

Секрет фокуса оказался предельно прост, отметил тг-канал. Чтобы срочно выдать новость об ударе по православной святыне, пиарщики в погонах просто притащили старый кусок металлолома, отлетавший свое еще в мае, и выдали его за свежие улики.

"Ждем, когда в следующий раз СБУ притащит ржавую пищаль из музея и заявит, что Киев обстреливают чугунными ядрами", - иронично заметили авторы тг-канала.
Тем временем политики ЕС поспешили обвинить Россию в ударе по киевской лавре, а в России обсуждают версию её поджога изнутри неустановленными лицами.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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