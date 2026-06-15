https://ukraina.ru/20260615/pskovskiy-forum-na-tom-stoim-obedinil-mezhdunarodnykh-ekspertov-v-diskussii-o-borbe-protiv-1080233287.html

Псковский форум "На том стоим" объединил международных экспертов в дискуссии о борьбе против русофобии

Псковский форум "На том стоим" объединил международных экспертов в дискуссии о борьбе против русофобии - 15.06.2026 Украина.ру

Псковский форум "На том стоим" объединил международных экспертов в дискуссии о борьбе против русофобии

10-11 июня 2026 года прошел третий Псковский международный форум в поддержку российской истории и культуры "На том стоим" на тему "Русофобия - идеология Запада", который за несколько лет стал одной из важнейших площадок для обсуждения международной политики, культуры, исторической памяти и изменений в современном мире.

2026-06-15T20:00

2026-06-15T20:00

2026-06-15T20:07

ричард саква

ес

русофобия

россия

ссср

сша

сербия

чехия

эксклюзив

псков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080232889_0:1:2560:1441_1920x0_80_0_0_98237ccd1e5fc5a5746fde1521e1a6ce.jpg

Мероприятие собрало политиков, ученых, философов, журналистов и представителей общественной жизни из разных стран. В программе были десятки выступлений и панельных дискуссий, посвященных международным отношениям, вопросам суверенитета, связанного с русофобией, культурной идентичности и будущему мирового порядка.В Пскове третий год подряд проходит международный форумНа два дня древний Псков стал местом встречи экспертов, ученых, журналистов, политиков и общественных деятелей, которые обсуждали изменения в международных отношениях, состояние современной цивилизации и возможности будущего сотрудничества между народами. Программа охватывала широкий круг тем – от международной политики и экономики до вопросов культурной идентичности, исторической памяти и роли СМИ в современном информационном веке. Участники сошлись во мнении, что мир вступает в период фундаментальных изменений, требующих не только политических решений, но и более глубокой интеллектуальной рефлексии.Первый день конференции был посвящен теме "Русофобия – идеология Запада". Среди выступавших были, например, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов и сербский историк Небойши Стамболи, которые рассказали об участии российских добровольцев на стороне сербов во время конфликтов в бывшей Югославии. Также выступили Ричард Саква, Наталья Таньшина, Яков Рабкин, Владимир Блохин, Паскаль Лоттаз, Олег Ясинский, Кристофер Рид, Борис Ковалев, Татьяна Хришкевичова и чешский публицист Станислав Новотный. Дискуссии были посвящены историческим корням русофобии, вопросам национального суверенитета, интерпретации истории и современному состоянию отношений между Россией и западным миром. Британский публицист Кристофер Рид представил точку зрения англоязычных путешественников на Советский Союз и современную Россию. Историк Борис Ковалев затронул вопрос расследования военных преступлений в период "оттепели" в Советском Союзе так и за рубежом и международного сотрудничества в этой области.Душан Пророкович: Кризисы великих держав начинаются внутри обществаОдним из видных докладчиков был сербский политолог Душан Пророкович, который затронул вопрос будущего Соединенных Штатов и трансформации глобальной структуры власти. В своем выступлении он отметил, что дебаты о возможном упадке США уже не являются маргинальной темой. По его мнению, это не только экономические проблемы, но прежде всего более глубокие социальные процессы. Растущая поляризация американского общества, потеря доверия к государственным институтам, высокий долг и расширяющиеся социальные различия создают среду, которая может привести к дальнейшей напряженности.Пророкович напомнил, что исторический опыт показывает, как великие державы часто ослабевают в результате внутренних противоречий. Если нынешние тенденции углубятся, Соединенные Штаты могут столкнуться не только с экономическими проблемами, но и с более широким кризисом своей социальной модели. Однако, учитывая положение США в глобальной системе, последствия такого развития событий ощутит весь мир.Дмитрий Винник: Свобода без границ может привести к утрате памятников культурыВнимание участников также привлекло выступление российского философа Дмитрия Винника, который остановился на современном состоянии западной культуры и искусства. В своем докладе он обратил внимание на то, что идеал абсолютной свободы самовыражения в искусстве часто представляется как один из главных символов открытого общества. Однако при этом, по его мнению, традиционные эстетические ценности и культурные нормы, веками формировавшие европейскую цивилизацию, ослабевают. Винник утверждал, что провокация, отрицание классических форм и нарушение устоявшихся эстетических принципов сегодня часто выдаются за признаки прогресса. По его словам, подобные события создают культурную неопределенность, последствия которой выходят за пределы западных стран и затрагивают другие части мира. Его выступление открыло более широкую дискуссию о взаимосвязи традиций и современности, а также о важности культуры в формировании национальной идентичности.Алексей Блинов: Историческая преемственность элит и современная ЕвропаОдним из самых популярных выступлений форума стала лекция российского публициста и аналитика Алексея Блинова, вице-президента Биографического института Александра Зиновьева, "Правда о Западе как интеллектуальное оружие против неоколониализма". Блинов остановился на вопросе силовых структур, которые, по его мнению, влияют на направление Евросоюза и европейской политики. В своем выступлении он проанализировал исторические связи европейских элит и обратил внимание на преемственность некоторых политических и экономических семей, которые, по его мнению, остаются значимыми субъектами общественной жизни.Значительное внимание аудитории привлекла та часть его выступления, в которой он представил обширный список общественных деятелей, чьи предки были связаны с нацистской Германией. В нем перечислялись конкретные имена, а также исторические функции, которые члены их семей выполняли в структурах Третьего рейха. Однако, как он подчеркнул, целью его выступления не было переложить ответственность за прошлое на нынешние поколения. Основная цель заключалась в том, чтобы открыть дискуссию об исторической преемственности элит и о том, какую роль исторические связи играют в формировании сегодняшней политической и идеологической среды в Европе. Его вклад вызвал широкую дискуссию об исторической памяти, политической ответственности и способах интерпретации европейской истории в настоящем.Аналитическая дискуссия о Зиновьевском клубе ММГ "Россия сегодня"Значимой частью и ключевым пунктом программы международного форума "На том стоим" стало расширенное заседание Зиновьевского клуба на тему "Россия и Запад в XXI веке – война или мир". Соорганизатором аналитической дискуссии выступил Зиновьевский клуб Международной медиа группы "Россия сегодня", сопредседателями которого являются президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева и генеральный директор ММГ "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. По словам участников, оно принесло ряд интересных идей и выводов. Дебаты охватили широкий спектр тем – от геополитических изменений и культурных процессов до образования, СМИ и будущего информационного пространства. Именно эта часть программы показала важность профессионального диалога, основанного на более глубоком анализе и обмене опытом между представителями разных стран и профессиональной среды.Ольга Зиновьева: Идеи форума должны продолжиться в публичном пространствеЗаключительное слово принадлежало сопредседателю Зиновьевского клуба ММГ “Россия сегодня” Ольге Зиновьевой, которая высоко оценила достойный профессиональный уровень и тематическое разнообразие мероприятия этого года и которая процитировала в своем выступлении Александра Зиновьева: "Если в двух словах подвести итог эволюции человечества за прошедшую историю, он уложится в одну-единственную фразу: человечество как целое утратило смысл самого своего социального бытия — оно убило сам фактор своего понимания. То есть капитализм для неоимпериализма, для западной "золотой орды" необходим как переход от гуманизированного феодализма к дегуманизированому, — вот и получается ирония судьбы, что коммунизм действительно "светлое будущее" для человечества и земной цивилизации. Потому что выжить после ядерного Армагеддона человечество может только в условиях реального коммунизма".В своем выступлении она подчеркнула, что форум создал уникальное пространство для встречи деятелей разных стран, которых объединяет интерес к будущему общества, сохранению исторической памяти и поиску ответов на современные цивилизационные вызовы. По ее словам, аналитическая дискуссия позволила сделать ряд важных выводов, касающихся геополитики, культуры, образования, информационного пространства и роли интеллектуальных элит.При этом Ольга Зиновьева подчеркнула, что настоящий смысл подобных форумов заключается не только в самой дискуссии. Ключевым моментом она считает передачу полученных знаний в публичное пространство и их дальнейшее развитие посредством международного сотрудничества. "Наша обязанность - перенести выводы форума "На том стоим" в информационное пространство и через сеть международных Зиновьевских клубов открыть дискуссию на эти темы в разных странах мира", — сказала она.В заключение она выразила уверенность, что за три года Псковский форум стал авторитетной международной площадкой, объединяющей людей, стремящихся сохранить культурную самобытность, историческую память и право народов на собственный путь развития. Таким образом, заседание этого года подтвердило, что, несмотря на разные взгляды на мир, существует пространство для открытого диалога по наиболее важным вопросам современности. Именно способность сочетать разный опыт, мнения и профессиональные подходы была одним из главных посылов форума "На том стоим" в Пскове.Новый Зиновьевский клуб в ЧехииВ рамках празднования Дня России состоялось также важное мероприятие в сфере культурного и интеллектуального сотрудничества. Торжественно подписан учредительный документ Зиновьевского клуба в Чехии, целью станет развитие наследия выдающегося русского философа, социолога и учёного Александра Александровича Зиновьева. Созданная платформа будет сосредоточена на популяризации его творчества, организации профессиональных конференций, дискуссионных встреч, публикации публикаций и поддержке образовательной деятельности для молодого поколения. Основатели клуба подчеркнули, что хотят создать пространство для свободного обмена мнениями, критического мышления и более глубокого понимания социальных процессов, которым выдающийся мыслитель современности Александр Зиновьев посвятил всю свою жизнь.О европейской русофобии — в материале "Профессор Ричард Саква о трёх "Б" британской политики разжигания войны".

россия

ссср

сша

сербия

чехия

псков

внутри и снаружи

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

ричард саква, ес, русофобия, россия, ссср, сша, сербия, чехия, эксклюзив, псков, общественная палата, внутри и снаружи