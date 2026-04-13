"Их бесило, что Венгрия блокирует 90 миллиардов": Лукьянов о мотивах Евросоюза - 13.04.2026 Украина.ру
Европейские институты хотят тратить деньги на войну, чтобы Украина не сдавалась, а конфликт продолжался. Они видят в Орбане препятствие и хотят его устранить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
2026-04-13T16:40

По данным РИА Новости, парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу.
Журналист предположил, что Евросоюзу удобно, когда Венгрия блокирует деньги для Украины — всегда можно сослаться на "плохую Венгрию". Лукьянов ответил, что ситуация выглядит иначе.
"В принципе, да, такая схема могла бы быть, тем более в Европе, где всегда любили подобные незатейливые разводки, например, между государствами и Еврокомиссией. Допустим, глава Германии или Франции кому-то говорил: "Мы всей душой хотим это сделать, но проклятый Брюссель не даёт", — заявил эксперт.
Однако, по словам Лукьянова, в данном случае он не видит, что кто-то хотел бы играть в подобную игру. Европейские институты, основной истеблишмент Европы, наоборот, желают тратить деньги на войну, чтобы Украина не сдавалась, а конфликт продолжался, добавил политолог.
"Поэтому они действительно видят в Орбане препятствие, а значит будут делать все, чтобы его устранить", — подчеркнул собеседник издания.
Также на тему выборов в Венгрии — в авторской статье Владимира Скачко "Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа" на сайте Украина.ру.