"Их бесило, что Венгрия блокирует 90 миллиардов": Лукьянов о мотивах Евросоюза

"Их бесило, что Венгрия блокирует 90 миллиардов": Лукьянов о мотивах Евросоюза - 13.04.2026 Украина.ру

"Их бесило, что Венгрия блокирует 90 миллиардов": Лукьянов о мотивах Евросоюза

Европейские институты хотят тратить деньги на войну, чтобы Украина не сдавалась, а конфликт продолжался. Они видят в Орбане препятствие и хотят его устранить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов

2026-04-13T16:40

2026-04-13T16:40

2026-04-13T16:40

По данным РИА Новости, парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу.Журналист предположил, что Евросоюзу удобно, когда Венгрия блокирует деньги для Украины — всегда можно сослаться на "плохую Венгрию". Лукьянов ответил, что ситуация выглядит иначе."В принципе, да, такая схема могла бы быть, тем более в Европе, где всегда любили подобные незатейливые разводки, например, между государствами и Еврокомиссией. Допустим, глава Германии или Франции кому-то говорил: "Мы всей душой хотим это сделать, но проклятый Брюссель не даёт", — заявил эксперт.Однако, по словам Лукьянова, в данном случае он не видит, что кто-то хотел бы играть в подобную игру. Европейские институты, основной истеблишмент Европы, наоборот, желают тратить деньги на войну, чтобы Украина не сдавалась, а конфликт продолжался, добавил политолог. "Поэтому они действительно видят в Орбане препятствие, а значит будут делать все, чтобы его устранить", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Закарпатский узел. Фёдор Лукьянов о том, сдаст ли Евросоюз интересы венгерского меньшинства ради Киева" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в авторской статье Владимира Скачко "Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа" на сайте Украина.ру.

венгрия

украина

брюссель

германия

франция

новости, венгрия, украина, брюссель, ес, дональд трамп, выборы, виктор орбан, евросоюз, германия, франция, геополитика, аналитики, аналитика, война