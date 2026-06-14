Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута - 14.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260614/izrail-nanosit-udary-po-khezbolle-v-prigorode-beyruta-1080183732.html
Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута - 14.06.2026 Украина.ру
Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям движения "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на запуск нескольких беспилотников по северу Израиля, который в ЦАХАЛ назвали серьезным нарушением режима прекращения огня, об этом 14 июня сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху
2026-06-14T14:17
2026-06-14T14:17
новости
израиль
бейрут
сша
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077821247_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_027d3586f8c17f3c593e1b1653f7a209.jpg
"В соответствии с указаниями премьер-министра и министра обороны ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел территории Израиля", — говорится в заявлении. Перемирие, достигнутое при посредничестве США, снова трещит по швам. "Хезболла" первой нарушила режим тишины, запустив дроны по израильскому северу. Теперь Тель-Авив отвечает ударами по ливанской столице. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает балансировать на грани: любое неосторожное движение может спровоцировать новую цепную реакцию. И судя по сегодняшним событиям, до долгосрочного мира в регионе по-прежнему далеко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
израиль
бейрут
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077821247_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5d2b8af61a8ce6bd85f98a112afd8b9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, бейрут, сша, биньямин нетаньяху
Новости, Израиль, Бейрут, США, Биньямин Нетаньяху

Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута

14:17 14.06.2026
 
© REUTERS / Mohammad YassineИзраильский авиаудар по зданию в Бейруте, Ливан
Израильский авиаудар по зданию в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Mohammad Yassine
Читать в
ДзенTelegram
Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям движения "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на запуск нескольких беспилотников по северу Израиля, который в ЦАХАЛ назвали серьезным нарушением режима прекращения огня, об этом 14 июня сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху
"В соответствии с указаниями премьер-министра и министра обороны ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел территории Израиля", — говорится в заявлении.
Перемирие, достигнутое при посредничестве США, снова трещит по швам. "Хезболла" первой нарушила режим тишины, запустив дроны по израильскому северу. Теперь Тель-Авив отвечает ударами по ливанской столице.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает балансировать на грани: любое неосторожное движение может спровоцировать новую цепную реакцию. И судя по сегодняшним событиям, до долгосрочного мира в регионе по-прежнему далеко.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИзраильБейрутСШАБиньямин Нетаньяху
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:38Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
16:17Успехи ВС РФ в Харьковской области: бои южнее Волчанска. Новости СВО
16:00Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу
16:00Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
15:43"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе
15:35Минута молчания в Александровском саду: Белоусов и бойцы СВО возложили цветы к главному мемориалу
15:22Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ
15:01ISW признало: Россия производит ракеты быстрее, чем США выпускают Patriot для Украины
14:55В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием
14:51"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского
14:50"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше
14:33Иванка Трамп, езжай домой! Розовые фламинго, зять Трампа и революция в Албании
14:32Зеленский попытался "выдать перемогу", но украинцы спустили его с небес на землю
14:17Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?
14:17Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
14:02"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США
13:55Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО
13:39Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни"
13:25Украина и Брежнев. Стоякин и Чаленко о том, как днепропетровский клан возглавил СССР
13:22"Получим биомассу вместо украинского народа". Эксперты и политики о будущем
Лента новостейМолния