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Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута - 14.06.2026 Украина.ру
Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям движения "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на запуск нескольких беспилотников по северу Израиля, который в ЦАХАЛ назвали серьезным нарушением режима прекращения огня, об этом 14 июня сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху
2026-06-14T14:17
2026-06-14T14:17
2026-06-14T14:17
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израиль
бейрут
сша
биньямин нетаньяху
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"В соответствии с указаниями премьер-министра и министра обороны ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел территории Израиля", — говорится в заявлении. Перемирие, достигнутое при посредничестве США, снова трещит по швам. "Хезболла" первой нарушила режим тишины, запустив дроны по израильскому северу. Теперь Тель-Авив отвечает ударами по ливанской столице. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает балансировать на грани: любое неосторожное движение может спровоцировать новую цепную реакцию. И судя по сегодняшним событиям, до долгосрочного мира в регионе по-прежнему далеко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, израиль, бейрут, сша, биньямин нетаньяху
Новости, Израиль, Бейрут, США, Биньямин Нетаньяху
Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям движения "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на запуск нескольких беспилотников по северу Израиля, который в ЦАХАЛ назвали серьезным нарушением режима прекращения огня, об этом 14 июня сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху
"В соответствии с указаниями премьер-министра и министра обороны ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел территории Израиля", — говорится в заявлении.
Перемирие, достигнутое при посредничестве США, снова трещит по швам. "Хезболла" первой нарушила режим тишины, запустив дроны по израильскому северу. Теперь Тель-Авив отвечает ударами по ливанской столице.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает балансировать на грани: любое неосторожное движение может спровоцировать новую цепную реакцию. И судя по сегодняшним событиям, до долгосрочного мира в регионе по-прежнему далеко.
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