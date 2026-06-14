https://ukraina.ru/20260614/izrail-nanosit-udary-po-khezbolle-v-prigorode-beyruta-1080183732.html

Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута

Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута - 14.06.2026 Украина.ру

Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута

Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям движения "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на запуск нескольких беспилотников по северу Израиля, который в ЦАХАЛ назвали серьезным нарушением режима прекращения огня, об этом 14 июня сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху

2026-06-14T14:17

2026-06-14T14:17

2026-06-14T14:17

новости

израиль

бейрут

сша

биньямин нетаньяху

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"В соответствии с указаниями премьер-министра и министра обороны ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел территории Израиля", — говорится в заявлении. Перемирие, достигнутое при посредничестве США, снова трещит по швам. "Хезболла" первой нарушила режим тишины, запустив дроны по израильскому северу. Теперь Тель-Авив отвечает ударами по ливанской столице. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает балансировать на грани: любое неосторожное движение может спровоцировать новую цепную реакцию. И судя по сегодняшним событиям, до долгосрочного мира в регионе по-прежнему далеко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, израиль, бейрут, сша, биньямин нетаньяху