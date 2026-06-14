Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров - 14.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260614/zelenskiy-prizval-evropu-konfiskovyvat-rossiyskuyu-neft-s-tankerov-1080187346.html
Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров - 14.06.2026 Украина.ру
Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
Владимир Зеленский выступил с новым требованием к Европе. По его мнению, вслед за задержанием танкеров российского флота необходимо переходить к конфискации самой нефти. Поводом для заявления стал недавний инцидент в Ла-Манше, где британские власти задержали танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
2026-06-14T16:38
2026-06-14T16:38
новости
европа
ла-манш
владимир зеленский
кир стармер
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075898407_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_73f61ae270013fc8443367c4f6f2b2c3.jpg
"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров, но и конфискацию нефти. Это, безусловно, поможет приблизить мир", — считает Зеленский. Глава МИД Украины Андрей Сибига также рассыпался в благодарностях британскому правительству за "лидерство и решительные действия". Зеленский, видимо, искренне верит, что путь к урегулированию лежит через откровенное пиратство. Но задержание судов в международных водах и конфискация грузов без суда и следствия — это не "приближение мира", а прямой путь к хаосу в мировой торговле. Об этом – в материале Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
европа
ла-манш
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075898407_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_db8f4fc4f521173da11e0b2e37eba5fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, ла-манш, владимир зеленский, кир стармер, мид украины
Новости, Европа, Ла-Манш, Владимир Зеленский, Кир Стармер, МИД Украины

Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров

16:38 14.06.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский выступил с новым требованием к Европе. По его мнению, вслед за задержанием танкеров российского флота необходимо переходить к конфискации самой нефти. Поводом для заявления стал недавний инцидент в Ла-Манше, где британские власти задержали танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров, но и конфискацию нефти. Это, безусловно, поможет приблизить мир", — считает Зеленский.
Глава МИД Украины Андрей Сибига также рассыпался в благодарностях британскому правительству за "лидерство и решительные действия".
Зеленский, видимо, искренне верит, что путь к урегулированию лежит через откровенное пиратство. Но задержание судов в международных водах и конфискация грузов без суда и следствия — это не "приближение мира", а прямой путь к хаосу в мировой торговле.
Об этом – в материале Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаЛа-МаншВладимир ЗеленскийКир СтармерМИД Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:41ВС РФ заняли большую часть Константиновки и перерезали центральную трассу: новости СВО
18:35Трамп осудил удар Израиля по Бейруту
17:59Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
17:45Иран может разорвать сделку с США
17:19Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции
16:38Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
16:17Успехи ВС РФ в Харьковской области: бои южнее Волчанска. Новости СВО
16:00Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу
16:00Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
15:43"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе
15:35Минута молчания в Александровском саду: Белоусов и бойцы СВО возложили цветы к главному мемориалу
15:22Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ
15:01ISW признало: Россия производит ракеты быстрее, чем США выпускают Patriot для Украины
14:55В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием
14:51"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского
14:50"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше
14:33Иванка Трамп, езжай домой! Розовые фламинго, зять Трампа и революция в Албании
14:32Зеленский попытался "выдать перемогу", но украинцы спустили его с небес на землю
14:17Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?
14:17Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
Лента новостейМолния