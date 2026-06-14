https://ukraina.ru/20260614/zelenskiy-prizval-evropu-konfiskovyvat-rossiyskuyu-neft-s-tankerov-1080187346.html
Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров - 14.06.2026 Украина.ру
Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
Владимир Зеленский выступил с новым требованием к Европе. По его мнению, вслед за задержанием танкеров российского флота необходимо переходить к конфискации самой нефти. Поводом для заявления стал недавний инцидент в Ла-Манше, где британские власти задержали танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
2026-06-14T16:38
2026-06-14T16:38
2026-06-14T16:38
новости
европа
ла-манш
владимир зеленский
кир стармер
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075898407_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_73f61ae270013fc8443367c4f6f2b2c3.jpg
"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров, но и конфискацию нефти. Это, безусловно, поможет приблизить мир", — считает Зеленский. Глава МИД Украины Андрей Сибига также рассыпался в благодарностях британскому правительству за "лидерство и решительные действия". Зеленский, видимо, искренне верит, что путь к урегулированию лежит через откровенное пиратство. Но задержание судов в международных водах и конфискация грузов без суда и следствия — это не "приближение мира", а прямой путь к хаосу в мировой торговле. Об этом – в материале Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
европа
ла-манш
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075898407_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_db8f4fc4f521173da11e0b2e37eba5fc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, ла-манш, владимир зеленский, кир стармер, мид украины
Новости, Европа, Ла-Манш, Владимир Зеленский, Кир Стармер, МИД Украины
Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
Владимир Зеленский выступил с новым требованием к Европе. По его мнению, вслед за задержанием танкеров российского флота необходимо переходить к конфискации самой нефти. Поводом для заявления стал недавний инцидент в Ла-Манше, где британские власти задержали танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров, но и конфискацию нефти. Это, безусловно, поможет приблизить мир", — считает Зеленский.
Глава МИД Украины Андрей Сибига также рассыпался в благодарностях британскому правительству за "лидерство и решительные действия".
Зеленский, видимо, искренне верит, что путь к урегулированию лежит через откровенное пиратство. Но задержание судов в международных водах и конфискация грузов без суда и следствия — это не "приближение мира", а прямой путь к хаосу в мировой торговле.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру