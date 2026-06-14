https://ukraina.ru/20260614/zelenskiy-prizval-evropu-konfiskovyvat-rossiyskuyu-neft-s-tankerov-1080187346.html

Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров

Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров - 14.06.2026 Украина.ру

Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров

Владимир Зеленский выступил с новым требованием к Европе. По его мнению, вслед за задержанием танкеров российского флота необходимо переходить к конфискации самой нефти. Поводом для заявления стал недавний инцидент в Ла-Манше, где британские власти задержали танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

2026-06-14T16:38

2026-06-14T16:38

2026-06-14T16:38

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"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров, но и конфискацию нефти. Это, безусловно, поможет приблизить мир", — считает Зеленский. Глава МИД Украины Андрей Сибига также рассыпался в благодарностях британскому правительству за "лидерство и решительные действия". Зеленский, видимо, искренне верит, что путь к урегулированию лежит через откровенное пиратство. Но задержание судов в международных водах и конфискация грузов без суда и следствия — это не "приближение мира", а прямой путь к хаосу в мировой торговле. Об этом – в материале Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, европа, ла-манш, владимир зеленский, кир стармер, мид украины