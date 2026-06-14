https://ukraina.ru/20260614/kiev-vypolnil-lish-15-soglasovannykh-s-es-reform-1080185821.html
Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ
Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ - 14.06.2026 Украина.ру
Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ
Украина реализовала лишь 15% реформ, согласованных с Евросоюзом. Решение о ее вступлении в ЕС будет носить сугубо политический характер, а не основываться на реальных достижениях. Об этом 15 июня сообщила The Guardian со ссылкой на источники в ЕС
2026-06-14T15:22
2026-06-14T15:22
2026-06-14T15:22
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Речь идет о плане, известном как "10 пунктов Качки-Кос" — по фамилиям вице-премьера Украины Тараса Качки и еврокомиссара Марты Кос. Документ включает укрепление независимости НАБУ и САП, антикоррупционную стратегию, реформы назначения судей и прокуроров. Пока — лишь 15 процентов выполнения. Европейские чиновники полагают, что при большом желании Киев сможет завершить технические переговоры за пять лет. Но ключевая фраза — "членство станет политическим решением". То есть никакие реальные реформы не нужны, если Брюссель решит принять Украину по политическим мотивам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, киев, брюссель, украина, тарас качка, ес, the guardian, набу
Новости, Киев, Брюссель, Украина, Тарас Качка, ЕС, The Guardian, НАБУ
Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ
Украина реализовала лишь 15% реформ, согласованных с Евросоюзом. Решение о ее вступлении в ЕС будет носить сугубо политический характер, а не основываться на реальных достижениях. Об этом 15 июня сообщила The Guardian со ссылкой на источники в ЕС
Речь идет о плане, известном как "10 пунктов Качки-Кос" — по фамилиям вице-премьера Украины Тараса Качки и еврокомиссара Марты Кос. Документ включает укрепление независимости НАБУ и САП, антикоррупционную стратегию, реформы назначения судей и прокуроров. Пока — лишь 15 процентов выполнения.
Европейские чиновники полагают, что при большом желании Киев сможет завершить технические переговоры за пять лет. Но ключевая фраза — "членство станет политическим решением".
То есть никакие реальные реформы не нужны, если Брюссель решит принять Украину по политическим мотивам.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру