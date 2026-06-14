Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО - 14.06.2026 Украина.ру
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Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО
Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО - 14.06.2026 Украина.ру
Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО
Украинские БПЛА продолжают атаковать мирных граждан и инфраструктуру ДНР. Об этом и других военных новостях 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T13:55
2026-06-14T13:55
донецкая народная республика
россия
хинштейн
вооруженные силы украины
украина.ру
макеевка
сво
спецоперация
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В Макеевке беспилотник попытался атаковать электроподстанцию. В Черногвардейском районе города дроны целились в хранилище горюче-смазочных материалов. В Мариуполе зафиксирован беспилотник, нацеленный на железнодорожную станцию. В Горловке были подавлены дроны с самодельными взрывными устройствами, оснащённые дополнительными поражающими элементами.Коротко о других новостях:🟥 Ещё один человек ранен в Рыльском районе Курской области, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн."Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти. Наши медики на месте оказали ему помощь, будет наблюдаться амбулаторно", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале;🟥 На станции Лозовая в Харьковской области ударами Гераней повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщают украинские СМИ;🟥 Канал "Сливочный каприз" сообщает об успехах российской армии около Гуляйполя."Позиционные боевые действия в районе Гуляйполя. Передовая позиция ВС РФ подверглась обстрелу со стороны ВСУ. ВС РФ заняли новые позиции на рубеже Косовцево - Воздвижевка увеличили зону контроля до 2 км", - говорится в публикации.Ранее 14 июня, российские Воздушно-космические силы высокоточными бомбами с УМПК поразили херсонский завод "Заряд", задействованный в интересах украинского военно-промышленного комплекса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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донецкая народная республика, россия, хинштейн, вооруженные силы украины, украина.ру, макеевка, сво, спецоперация
Донецкая Народная Республика, Россия, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Макеевка, СВО, Спецоперация

Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО

13:55 14.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинские БПЛА продолжают атаковать мирных граждан и инфраструктуру ДНР. Об этом и других военных новостях 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В Макеевке беспилотник попытался атаковать электроподстанцию. В Черногвардейском районе города дроны целились в хранилище горюче-смазочных материалов.
В Мариуполе зафиксирован беспилотник, нацеленный на железнодорожную станцию. В Горловке были подавлены дроны с самодельными взрывными устройствами, оснащённые дополнительными поражающими элементами.
Коротко о других новостях:
🟥 Ещё один человек ранен в Рыльском районе Курской области, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти. Наши медики на месте оказали ему помощь, будет наблюдаться амбулаторно", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале;
🟥 На станции Лозовая в Харьковской области ударами Гераней повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщают украинские СМИ;
🟥 Канал "Сливочный каприз" сообщает об успехах российской армии около Гуляйполя.
"Позиционные боевые действия в районе Гуляйполя. Передовая позиция ВС РФ подверглась обстрелу со стороны ВСУ. ВС РФ заняли новые позиции на рубеже Косовцево - Воздвижевка увеличили зону контроля до 2 км", - говорится в публикации.
Ранее 14 июня, российские Воздушно-космические силы высокоточными бомбами с УМПК поразили херсонский завод "Заряд", задействованный в интересах украинского военно-промышленного комплекса.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
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