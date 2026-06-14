https://ukraina.ru/20260614/ukrainskie-drony-prodolzhayut-atakovat-dnr-novosti-svo-1080183389.html

Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО

Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО - 14.06.2026 Украина.ру

Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО

Украинские БПЛА продолжают атаковать мирных граждан и инфраструктуру ДНР. Об этом и других военных новостях 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-14T13:55

2026-06-14T13:55

2026-06-14T13:55

донецкая народная республика

россия

хинштейн

вооруженные силы украины

украина.ру

макеевка

сво

спецоперация

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В Макеевке беспилотник попытался атаковать электроподстанцию. В Черногвардейском районе города дроны целились в хранилище горюче-смазочных материалов. В Мариуполе зафиксирован беспилотник, нацеленный на железнодорожную станцию. В Горловке были подавлены дроны с самодельными взрывными устройствами, оснащённые дополнительными поражающими элементами.Коротко о других новостях:🟥 Ещё один человек ранен в Рыльском районе Курской области, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн."Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти. Наши медики на месте оказали ему помощь, будет наблюдаться амбулаторно", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале;🟥 На станции Лозовая в Харьковской области ударами Гераней повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщают украинские СМИ;🟥 Канал "Сливочный каприз" сообщает об успехах российской армии около Гуляйполя."Позиционные боевые действия в районе Гуляйполя. Передовая позиция ВС РФ подверглась обстрелу со стороны ВСУ. ВС РФ заняли новые позиции на рубеже Косовцево - Воздвижевка увеличили зону контроля до 2 км", - говорится в публикации.Ранее 14 июня, российские Воздушно-космические силы высокоточными бомбами с УМПК поразили херсонский завод "Заряд", задействованный в интересах украинского военно-промышленного комплекса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, хинштейн, вооруженные силы украины, украина.ру, макеевка, сво, спецоперация