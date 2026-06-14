https://ukraina.ru/20260614/neobychnaya-nastoychivost-trampa-iran-ne-speshit-podpisyvat-memorandum-s-ssha--1080183574.html

"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США

"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США - 14.06.2026 Украина.ру

"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США

Иран пока не принял решения по меморандуму с США. Об этом 14 июня сообщает агентство Fars со ссылкой на источники, близкие к переговорной группе Ирана

2026-06-14T14:02

2026-06-14T14:02

2026-06-14T14:02

новости

иран

cnn

дональд трамп

сша

тегеран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079364353_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_e7684c753a41d471511fcffe9e56c79c.jpg

Вокруг возможного соглашения между США и Ираном сохраняется неопределенность. Как сообщает иранское информагентство Fars, Тегеран еще не принял окончательного решения относительно предложенного меморандума о взаимопонимании. Изучение экспертами и ответственными органами политических, правовых и технических аспектов предложения продолжается.Более того, Корпус стражей исламской революции отверг планы соглашения и раскритиковал "необычную настойчивость" президента США Дональда Трампа в отношении подписания документа именно 14 июня, в его день рождения, передает CNN.Эта неопределенность возникла после того, как накануне премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф, выступающий в роли посредника в переговорах, заявил, что итоговый вариант документа согласован. Вслед за ним и сам Дональд Трамп объявил, что мирное соглашение с Ираном будет заключено в воскресенье, 14 июня.Накануне иранское агентство Mehr представило проект соглашения. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по ядерной программе. Однако заявление иранских источников о том, что решение еще не принято, ставит под сомнение скорое подписание документа.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

сша

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, cnn, дональд трамп, сша, тегеран