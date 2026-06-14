"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США - 14.06.2026 Украина.ру
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"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США
"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США - 14.06.2026 Украина.ру
"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США
Иран пока не принял решения по меморандуму с США. Об этом 14 июня сообщает агентство Fars со ссылкой на источники, близкие к переговорной группе Ирана
2026-06-14T14:02
2026-06-14T14:02
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Вокруг возможного соглашения между США и Ираном сохраняется неопределенность. Как сообщает иранское информагентство Fars, Тегеран еще не принял окончательного решения относительно предложенного меморандума о взаимопонимании. Изучение экспертами и ответственными органами политических, правовых и технических аспектов предложения продолжается.Более того, Корпус стражей исламской революции отверг планы соглашения и раскритиковал "необычную настойчивость" президента США Дональда Трампа в отношении подписания документа именно 14 июня, в его день рождения, передает CNN.Эта неопределенность возникла после того, как накануне премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф, выступающий в роли посредника в переговорах, заявил, что итоговый вариант документа согласован. Вслед за ним и сам Дональд Трамп объявил, что мирное соглашение с Ираном будет заключено в воскресенье, 14 июня.Накануне иранское агентство Mehr представило проект соглашения. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по ядерной программе. Однако заявление иранских источников о том, что решение еще не принято, ставит под сомнение скорое подписание документа.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, иран, cnn, дональд трамп, сша, тегеран
Новости, Иран, CNN, Дональд Трамп, США, Тегеран

"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США

14:02 14.06.2026
 
© AP / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP / Ryan Murphy
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Иран пока не принял решения по меморандуму с США. Об этом 14 июня сообщает агентство Fars со ссылкой на источники, близкие к переговорной группе Ирана
Вокруг возможного соглашения между США и Ираном сохраняется неопределенность. Как сообщает иранское информагентство Fars, Тегеран еще не принял окончательного решения относительно предложенного меморандума о взаимопонимании. Изучение экспертами и ответственными органами политических, правовых и технических аспектов предложения продолжается.
Более того, Корпус стражей исламской революции отверг планы соглашения и раскритиковал "необычную настойчивость" президента США Дональда Трампа в отношении подписания документа именно 14 июня, в его день рождения, передает CNN.
Эта неопределенность возникла после того, как накануне премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф, выступающий в роли посредника в переговорах, заявил, что итоговый вариант документа согласован. Вслед за ним и сам Дональд Трамп объявил, что мирное соглашение с Ираном будет заключено в воскресенье, 14 июня.
Накануне иранское агентство Mehr представило проект соглашения. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по ядерной программе. Однако заявление иранских источников о том, что решение еще не принято, ставит под сомнение скорое подписание документа.
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