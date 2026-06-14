https://ukraina.ru/20260614/minuta-molchaniya-v-aleksandrovskom-sadu-belousov-i-boytsy-svo-vozlozhili-tsvety-k-glavnomu-memorialu-1080185965.html

Минута молчания в Александровском саду: Белоусов и бойцы СВО возложили цветы к главному мемориалу

Минута молчания в Александровском саду: Белоусов и бойцы СВО возложили цветы к главному мемориалу - 14.06.2026 Украина.ру

Минута молчания в Александровском саду: Белоусов и бойцы СВО возложили цветы к главному мемориалу

Министр обороны России Андрей Белоусов и военнослужащие штурмовых подразделений возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом 14 июня сообщили в Минобороны России

2026-06-14T15:35

2026-06-14T15:35

2026-06-14T15:35

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Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества. Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем роты Почетного караула. 12 июня, в День России, президент РФ Владимир Путин встретился с участниками СВО в Кремле. По заявлению российского лидера, он хотел увидеть и поблагодарить их. Об этом – в материале Президент России встретился с участниками СВО

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, андрей белоусов