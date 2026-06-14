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Украина и Брежнев. Стоякин и Чаленко о том, как днепропетровский клан возглавил СССР

Украина и Брежнев. Стоякин и Чаленко о том, как днепропетровский клан возглавил СССР - 14.06.2026 Украина.ру

Украина и Брежнев. Стоякин и Чаленко о том, как днепропетровский клан возглавил СССР

Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания "Украина.ру" "История: уроки и перемены" стала роль "дорогого Леонида Ильича" Брежнева в истории Украины... Украина.ру, 14.06.2026

2026-06-14T13:25

2026-06-14T13:25

2026-06-14T13:25

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Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания "Украина.ру" "История: уроки и перемены" стала роль "дорогого Леонида Ильича" Брежнева в истории Украины. Правда ли, что Советским Союзом в 1960-1970 годы правили выходцы с Украины и как руководство Брежнева повлияло на жизнь в стране? Об этом и не только беседовали публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания "Украина.ру" Василий Стоякин и обозреватель нашего издания Александр Чаленко.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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украина, новости, украина.ру, василий стоякин, ссср, александр чаленко, леонид брежнев, видео, видео